El Barça pincha ante un Alavés con diez

Mendizorroza vacío y el frío de Vitoria recibieron a un Barcelona que venía de ganar en la Champions League a la Juventus de Turín. Confiados aterrizaron los culés para enfrentarse al Alavés después de la importante victoria en Europa, pero acabaron empatando en La Liga tras caer hace una semana ante el Real Madrid. [Narración y estadísticas: Alavés 1-1 Barcelona]

Mucha pólvora en ataque culé. Ronald Koeman ha demostrado que le gusta un fútbol ofensivo y que no duda en cargar esos puestos de arriba. Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Leo Messi y también Antoine Griezmann fueron titulares en territorio babazorro. Era baja para el partido un Philippe Coutinho al que echó mucho de menos el Barça.

Si el Barcelona salía con todo, en el Alavés saltó la sorpresa al quedarse en el banquillo de inicio tanto Lucas Pérez como Joselu Mato. Sí que fue de la partida un Jota Peleteiro que fue protagonista para bien y para mal en el partido. La cara la puso con su buena actuación, pero la cruz con la expulsión que desencadenó el torrente de los azulgranas.

El balón echó a rodar en Mendizorroza con un Barcelona vestido de rosa y con un cambio en su equipación. 'Hola' al pantalón negro y 'adiós' a un turquesa que no convencía a los jugadores. El rosa había traído suerte a los culés en estos primeros compases de la temporada, pero el inicio del choque frente al Alavés estuvo marcado por las impreciones.

Ansu Fati falla ante Pacheco, en el Alavés - Barcelona de La Liga Reuters

Más de diez pérdidas por equipo en los primeros minutos. Ninguno quería perder y eso se vio reflejado en el verde de Mendizorroza. Pero ahí llegó la primera gran ocasión del Barça. Ansu Fati, que este 31 de octubre cumple 18 años, falló lo que nunca. Solo ante Pacheco y con todo a favor, su disparo cruzado se fue a la izquierda de la portería del guardameta del Alavés.

Los de Koeman comenzaron así a monopolizar los ataques en la primera mitad, mientras que los de Machín plantearon un partido muy serio en defensa. Contras rápidas y un punto más de velocidad para aprovechar los espacios que dejasen los culés. Y así llegó el premio a la media hora de partido.

Piqué y Neto, señalados

Neto y Piqué no se entendieron y eso fue el principio del fin para que el Alavés aprovechase y abriese el marcador. Cedió el central a su portero. Un pase defectuoso en el que se enreda el guardameta sin explicación alguna. Sin poder controlar, Luis Rioja fue el más listo de la clase para marcar a placer y poner al Alavés por delante en el marcador.

Se estrenaba el futbolista babazorro como goleador en La Liga con el equipo vitoriano. Un momento que guardará en su memoria. Pero su hazaña aún pudo haber sido mayor de haber conseguido la victoria final el Alavés. Sin embargo, el Barcelona tenía mucho que decir en la segunda mitad.

Expulsión decisiva

El Barça fue acercándose al área rival con mayor o menos peligro tras el paso por vestuarios. Pero fue la expulsión de Jota Peleteiro la que marcó un antes y un después en el encuentro. Nada más ver la segunda amarilla el futbolista, llegó el gol de los azulgranas.

Fue Griezmann el que obró el empate al firmar el primer gol en su casillero en la presente temporada. Desde la izquierda del área recibió el delantero francés el esférico. Picó lo justo el ex del Atlético de Madrid el balón para evitar que Pacheco firmase una nueva parada en el encuentro.

Griezmann celebra con Sergi Roberto el gol del Barça ante el Alavés Reuters

Otra vez Griezmann batiría a Pacheco, pero el linier subió el banderín por fuera de juego. Sí que se encontraba el internacional galo adelantado. Arrancó el '7' culé antes y por la cabeza se quedó en posición antirreglamentaria. Pero eso no hizo más que animar a los azulgranas, que olieron la sangre y creyeron que podrían dar la vuelta al marcador.

Messi, Piqué, Pedri... Los culés se vinieron arriba y lo intentaron de todas las maneras y colores. Pero no, ese segundo gol no llegó por el acierto de Pacheco, el mejor del partido, y pincharon en Mendizorroza. El Barcelona no acaba de despegar en La Liga y se queda a ocho puntos del actual líder, el Real Madrid, aunque eso sí, con un partido menos que los blancos.

Alavés 1-1 Barcelona

Alavés: Pacheco; Ximo Navarro (Aguirregabiria, 40'), Laguardia, Lejeune; Rubén Duarte, Tomás Pina (Manu García,72'), Battaglia, Jota Peleteiro, Édgar Méndez Tavares, (57'); Deyverson (Joselu, 57') y Luis Rioja (Adrián Marín, 72').

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet (Trincao, 46'), Jordi Alba (Dest, 69'); Sergio Busquets (Pjanic, 46'), De Jong; Dembélé (Pedri, 46'), Messi, Griezmann; y Ansu Fati (Braithwaite, 78').

Goles: 1-0, 31' Rioja; 1-1, 63' Griezmann.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Expulsó a Peleteiro por doble amarilla (62'). Amonestó a los locales Deyverson (21') y Duarte (87'), y a los visitantes Messi (39'), Lenglet (44'), Busquets (44').

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de La Liga disputado sin público en el estadio de Mendizorroza (Vitoria, España).