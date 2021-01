Twitter se mofa de la última excusa de Rocío Monasterio para ignorar el cambio climático

Desde que Filomena heló a media España los negacionistas del cambio climático están haciendo su agosto y Vox no iba a ser menos. Primeramente fue el portavoz del partido de ultraderecha en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, quien se dedicó a sembrar la duda tanto en redes sociales como en los platós y ahora es su mujer, Rocío Monasterio, quien se ha reído abiertamente sobre ello.

El negacionismo climático de la formación de Santiago Abascal no es nada nuevo y, de hecho, bebe de las tesis defendidas en este sentido por Donald Trump. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid se ha burlado desde Twitter de aquellos que intentan explicar por qué Filomena ha causado la mayor nevada en Madrid en años aunque haya cambio climático.

Así, Monasterio ha escrito un tuit en el que asegura que "veo a todos los progres atacados, esforzándose mucho para explicar en los telediarios la supuesta relación entre el cambio climático y la tormenta Filomena":

Veo a todos los progres atacados, esforzándose mucho para explicar en los telediarios la supuesta relación entre el cambio climático y la tormenta Filomena. 😂😂 — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 19, 2021

Un mensaje que le ha valido unas cuantas críticas como estas, que han servido para dejarla en evidencia en Twitter:

No sé, Rocío, prueba a abrir un libro de conocimiento del medio de tercero de primaria. https://t.co/8UWQnb5uM2 — Sergio (@Burgundoforo) January 20, 2021

Científicos han demostrado el cambio climático. Los ignorantes lo discuten... — Camilo Tiesto (@camilotiesto) January 19, 2021

Imagínate ser de vox y creer en... La ciencia 😱😱😯

Si si, como lo digo, en la mismísima ciencia ni más ni menos...😂🤡 https://t.co/cjdbSmyW7N — javier navarro (@javier_nv) January 20, 2021

Es fácil, Rocío, el cambio climático se deja notar porque cada vez son más habituales fenómenos meteorológicos extremos que antes eran muy excepcionales. Hasta tú puedes entenderlo. — Carlos Cañete Gil (@CarlosCaneteG) January 19, 2021

Un tuit de una niña de 5 años tendría más enjundia que esta bazofia ignorante https://t.co/EL0KYK19iK — Sactis (@wertoroyo) January 20, 2021

... eso es ciencia, Rocio ...

pero reconozco que a ti y a Ayuso, sería una fantasía interpretaros ... no hay fin con tanto.... 🤣😝😩 — Melani Olivares (@MelaniOlivaresM) January 19, 2021

Cuando confundes tiempo con clima, demostrando lo imbécil que eres.https://t.co/CJ5aJv2at8 — Pelícano manchú 🏴‍☠️ 🇪🇦 (@Mortimer_Fu) January 20, 2021

Roci, se puede ser inculta y lela.



Eso se cura leyendo.



Pero antes hay que dejar de presumir de ello. — Gandalf El Vago (@GandalfVago) January 19, 2021

Vivimos en un país en el que se premia la incompetencia y en la que nos sentimos orgullosos de no haber leído un libro en nuestra vida. https://t.co/NSnCLiD1Bo — Etxaila (@etxaila_) January 20, 2021

Yo no soy progre. Pero el cambio climático no es una opinión. Es un hecho. — María Capdevila (@MaraCapdevila4) January 19, 2021

“Veo a los progres esforzándose mucho para explicar que la tierra es redonda 😂😂”



No compa, el problema es que tú no entiendes conceptos científicos que para muchos son básicos, y hay que buscar explicarlo como si tuvierais 5 años, y ni aun así visto lo visto https://t.co/S8Wa8K3JRc — Gon (@gonSANCHEZC) January 20, 2021

Parecerse a Trump no es de muy inteligentes, pero ya sabemos que en VOX no andan sobrado de ella,lo que yo la pediría es que cuando diseñe el plano de una casa cerca del mar tenga en cuenta este fenómeno y otros muchos”fenómenos”que ha tenido en ese pasado oscuro de arquitecta. — Espiritucritico68 (@spiritcritico68) January 19, 2021

Hazte un favor y deja de hacer el ridículo https://t.co/7VZ3juP7co — Nachocho (@naachhovlc) January 20, 2021

Y es que, tal y como apuntan los compañeros de Ciencia, Filomena no le ha dado la razón a los negacionistas, sino que se la ha quitado: "El calentamiento global puede afectar a la frecuencia e intensidad de los episodios de tiempo extremo", certifican. "Sabemos, por ejemplo, que cada vez son más frecuentes los de temperaturas extremadamente cálidas, pero ¿qué sucede con las grandes nevadas y las olas de frío? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido en España si hay calentamiento global?".

Analizan que el calentamiento global supone que la temperatura media del planeta se está incrementando, algo que está sucediendo y seguirá pasando en las próximas décadas por la acción del hombre. De hecho, según el meteorólogo de la Meteored, José Miguel Viñas, por eso el clima se está volviendo cada vez más extremo y se acusarán cada vez más eventos invernales adversos como sequías más frecuentes y duraderas, lluvias torrenciales e, incluso, huracanes y tormentas tropicales.

No obstante, incide el experto en que "a día de hoy no podemos vincular de manera inequívoca esta gran nevada con el cambio climático", apuntando que "lo que sí que podemos decir es que episodios de tiempo adverso como este, no solo invernales sino en cualquier otra época del año, tenderán a ser cada vez más frecuentes en un planeta donde la temperatura sigue subiendo".