La 'serie' de Netflix sobre el presunto asesinato de Mainat que él mismo ha pedido

Al 2020 lo recordaremos siempre. No es como el 2006 o el 2014, que no son redondos y tampoco han sido cruciales para la humanidad. A este año lo miraremos toda nuestra vida con rencor, con asco, con tristeza por este maldito virus que nos paralizó la vida. No obstante, hay una persona que todavía lo va recordar con más resentimiento: Josep María Mainat.

El productor, al que presuntamente intentó asesinar su exmujer Angela Dobrowolski, ha terminado por hacerse protagonista involuntario de una rocambolesca historia más propia de un guión cinematográfico. Lo mismo salía en los titulares de los informativos más serios que copaba minutos en Sálvame y esa dualidad, en nuestro país, significa que te has pasado todas las pantallas y eres el amo de la actualidad más rabiosa.

Ahora, días después de haber roto su silencio en un comunicado, Mainat ha hecho un gran alarde de sentido del humor entrando al juego que propuso Netflix en Twitter. La plataforma de streaming, como en otras tantas veces, lanzó una pregunta a sus seguidores para buscar sus interacciones; pero lo que pasó a continuación ha puesto muy contentos a sus responsables de comunicación:

¿Por qué deberíamos hacer una serie sobre tu vida? — Netflix España (@NetflixES) November 12, 2020

Además de las respuestas de miles de tuiteros anónimos, como ocurre siempre en estos casos, algunos de los más populares también ha querido dejar su granito de arena y provocar unas cuantas carcajadas:

Porque va de un hombre que conoce Twitter por casualidad (y relativamente tarde) y, gracias a ello, se convierte en pocos años en el mejor fisonomista del mundo. También descubre que tiene el superpoder de adivinar portadas del Marca. Os paso borrador del guión por DM. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) November 12, 2020

Vale pero prefiero que no me interprete una actriz musulmana negra transexual discapacitada e independentista — Kilgore (@billkilgore_) November 12, 2020

Porque es mejor eso que morirse. — Pelícano manchú 🏴‍☠️ 🇪🇦 (@Mortimer_Fu) November 12, 2020

Por las risas, por los dramas y por los outfits. — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) November 12, 2020

Porque he vivido para estar muerto, tuve hepatitis, cáncer, sida y el destino me dejo con vida.

Letra de mi canción BANDOLERO — Dani el Rojo (@millonariorojo) November 12, 2020

Lo que nadie vio venir fue lo que hizo Mainat al contestar con un "a ver, ¿por dónde empiezo?":

A veure, per on començo? — Josep M. Mainat (@MainatJM) November 12, 2020

Los de Netflix vieron el tirón de márketing caído del cielo y no tardaron en diseñar incluso el supuesto cartel de la serie El Caso Mainat: "Así a ojo, calculamos que daría para 10 temporadas, remake y adaptación americana. Ah, y el musical. El musical que no falte".

Així a ull, calculem que donaria per 10 temporades, remake i adaptació americana. Ah, i el musical, el musical que no falti. pic.twitter.com/pIWsP4XTKL — Netflix España (@NetflixES) November 12, 2020

Mainat volvió a recoger el guante para decir que "no esperaba menos":

Con este par de chascarrillos y su capacidad para reírse de sí mismo, Mainat se ha metido a los tuiteros en el bolsillo.