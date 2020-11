El aplaudido repaso de Vicente Vallés a Montero por el IVA de las mascarillas

Vicente Vallés no renuncia a seguir siendo el azote del Gobierno de Pedro Sánchez y en esta ocasión les ha pegado un nuevo repaso a cuenta del anuncio de la bajada del IVA de las mascarillas que comunicó el pasado miércoles la ministra María Jesús Montero en sede parlamentaria. Era esta una de las demandas reiteradas desde que el producto pasó a ser de primera necesidad en cuanto su uso se hizo obligatorio para todas las personas mayores de 6 años.

El Ejecutivo finalmente bajará el impuesto del 21% al 4%, una decisión aplaudida por todos pero también cuestionada por haberse demorado en el tiempo; un extremo que han justificado asegurando que Europa no permitía bajarlo. No obstante, el presentador de Noticias 2 en Antena 3 quiso explicar ese mismo día en una de sus ya famosas opiniones que ese alegato no tiene fundamento cuando muchos otros países europeos ya lo habían rebajado sin ninguna oposición de la Comisión Europea (CE).

Vallés empleó dos vídeos del ministro José Luis Ábalos y de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en su brutal repaso. Ambos, horas antes del anuncio de Montero, afirmaban que España todavía no había obtenido la autorización europea para bajar el IVA. Sin embargo, la ministra de Hacienda les enmendó la plana poco después al reconocer que esa misma autorización habría llegado el martes.

"Lo tienen hace 6 meses"

Pero el zasca de Vallés no se quedó ahí. El periodista confirmó que, efectivamente, Bruselas había enviado una carta al Ejecutivo "pero no es una autorización nueva. La CE se limita a recordar que sí se puede bajar el IVA de las mascarillas porque está permitidos desde hace meses como ya han hecho otros países mucho antes que España".

En esta línea, Vallés continuó diciendo que "de hecho, se puede bajar el IVA e, incluso, eliminarlo desde el 5 de mayo, hace seis meses, cuando la UE emitió ese documento en el que se dice que no se multará a los países que tomen esa decisión. Es decir, permiso como tal el Gobierno español y todos los gobiernos europeos lo tienen desde hace 6 meses y no desde ayer por la tarde", sentenció:

Las diferentes versiones y las mentiras del Gobierno sobre el IVA de las mascarillas.



