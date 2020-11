Lluvia de críticas a la gran bandera de España que iluminará la Navidad en Madrid

De la plaza de Neptuno hasta la plaza de Colón se encenderá una gran bandera de España. Esa es una de las novedades del alumbrado navideño en Madrid y el motivo de indignación de no pocos tuiteros que no aciertan a comprender qué tiene que ver la rojigualda con el nacimiento de Jesús. No obstante, no será la única enseña nacional que se instalará porque también lucirá una —más pequeña, eso sí—en el puente de Juan Bravo sobre el paseo de la Castellana.

Fueron las cámaras de Telemadrid las que captaron en la noche del martes las pruebas de iluminación. El vídeo que han subido a su cuenta de Twitter supera el millón de reproducciones y ha generado, como decíamos, una gran polémica. Aunque el alumbrado no se accionará hasta la última semana de este mes de noviembre, los operarios han tenido que probar si la enorme bandera española de más de un kilómetro de largo funcionaba correctamente:

El Ayuntamiento de Madrid es el responsable de la colocación del alumbrado madrileño como sucede con el resto de ciudades españolas y este año, lejos de escatimar, llegará a 30 calles más en comparación con el 2019. El coste se eleva hasta los 3,17 millones, 90.000 euros más que el ejercicio anterior. Con todo, han sido miles de tuiteros los que se han mostrado críticos con las luces patrióticas.

Hay quien cree que no es el momento para tales dispendios, sin profundizar en que sea o no una bandera de España el adorno ideal; pero a la mayoría les ha parecido algo "hortera" y "nacionalista" incluir un elemento tan poco navideño en la decoración: