¿Cuál es el dulce de Navidad más odiado?: el nuevo debate que divide a Twitter

Con el anuncio de la Lotería circulando, ya podemos decir eso de que la Navidad está a la vuelta de la esquina; sin embargo, esta vez todavía no hemos planificado nada. A estas alturas tendríamos comprados los billetes a nuestro destino vacacional, bien sea para volver al pueblo a ver a la familia o para hacer aquel viaje al Nueva York nevado con el que llevas soñando desde que tienes memoria gracias a Hollywood.

En esta ocasión, pasando una hoja más del libro de la incertidumbre, no podemos planear nada que suponga salir de nuestra ciudad y juntarse con gente: vamos, la Navidad en sí misma. Habrá que esperar para saber qué nos tiene preparado el Gobierno y las comunidades. No obstante, hay algo que seguro que estará con nosotros otro año más: los dulces típicos de las fiestas que siempre acaban sobrando. De hecho, puede que todavía tengas del año pasado.

Polvorones, mazapanes, roscón de Reyes o los famosos turrones pasan a formar parte de nuestros michelines desde el primer al último día de festejos aunque nos propongamos evitarlo: "No me digas que no vas a probarlos si los he comprado especialmente para ti", dice tu abuela poniendo ojillos mientras te echa cinco de lo que sea en el plato para que no tengas escapatoria.

Los más odiados

Para hacer boca mientras no llega la Navidad, en Twitter se ha precipitado una encuesta cuyo planteamiento nos asalta cuando toca recoger la mesa después de las comilonas: ¿Por qué comprarmos de todo cuando hay cosas que no le gustan a nadie? Pues bien, Cycy Weasly nos ha ayudado a disipar dudas gracias a este tuit que ha suscitado miles de reacciones:

Lo cierto es que ha quedado demostrado una vez que en la variedad está el gusto:

Polvorones. Realmente NADIE se los quiere comer y se tiran todo el año en el cajón https://t.co/UmhhE1VXB2 — David (@Darkitos2) November 9, 2020

El roscón sin problema ninguno. Sobre todo si va relleno de chantilly como el de la foto — Marcos Criado (@CriadoMar1) November 9, 2020

Es que los mazapanes dan un asco https://t.co/Mun6EQ8tuS — anni (@anniarmrz_) November 10, 2020

Los mazapanes deberían ser arrojados a las tinieblas exteriores junto con Sauron. — Pablo BC🔻 (@pbcueto) November 9, 2020

El roscón sin duda. MUERTE AL ROSCÓN https://t.co/ErUrX5XoPU — Andrea M.G (@Asturum) November 9, 2020

Elimino ese sucedáneo d mazapán. El resto tengo excepciones: polvorón sólo d vino o limón; los turrones el d Jijona o d chocolate con algún licor o frutos secos; y el Roscón le sobra la fruta y sin relleno. En general no soy d dulces y cualquier cosa d lo dicho en dosis pequeñas. — Krolina19 (@Krolina191) November 9, 2020

si te gusta la navidad de verdad no eliminas ninguno https://t.co/7aPzyCpe6x — alita (@aliicxxa) November 10, 2020

¡ Qué difícil! Yo soy muy golosa y me encanta todos los dulces de Navidad. No podría prescindir de los polvorones, ni del mazapán y ni mucho menos del Roscón de Reyes. Así que por descarte quito los TURRONES. Razón: se pueden sustituir por tabletas de chocolate. — MC_ella🇮🇨🇪🇸🇮🇨 (@Macadel90) November 12, 2020

Elimino el mazapán, esa aberración no debería ni fabricarse 🤣. El roscón está en el top 1 y algunos turrones en el top 2. Y los polvorones no me gustan, me gustan solo los mantecaos de limón, coco y vainilla (mi top 3). 🤣🤣🤣 — La ardilla acuática (@Ardillacuatica) November 9, 2020

te los podria eliminar todos menos el roscon jaja https://t.co/FV2LuGDcLp — Juanfran (@Juanfransnntnn) November 11, 2020

¿Que eliminas el mazapán? Tu si que eres una aberración pic.twitter.com/axwUeweAmB — Serena (@serendipity1012) November 9, 2020

putisimos mazapanes que asco me da https://t.co/CVLZw7Irh4 — bisbal fan account 🌯 (@drashk_) November 9, 2020

La gente que elimina el mazapán pero no el polvoron???? 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄 — ⭐🏳️‍🌈Crybaby DGS edition🏳️‍🌈⭐ (@Artnoveauowo) November 10, 2020

el roscón fuera de verdad le gusta a alguien esa mierda ?????? https://t.co/UhO3KOihJc — e (@bujalance_) November 9, 2020

Me quedo con los polvorones y tampoco te creas que doy saltos de alegría. Elimino los otros tres. — El Canario Optimista (@ElCanarioOptimi) November 11, 2020

El mazapán a tomar viento q me da mucho asco (de pequeño me empaché y ahora no puedo ni verlo) https://t.co/dZxiYXMLLf — Diegus del Río (@diegusvet) November 9, 2020

No me gustan pic.twitter.com/KLIyIwHNnI — luismiguel romero montaño (@mo_romero) November 9, 2020

Fuera polvorones y la fruta escarchada del roscón. En serio, ¿alguien se la come?

Ya puestos, el roscón, sin nata. Gracias 😝 — 🍏Sapere Aude!🍏 (@Atenea_encadena) November 10, 2020

todos salvo el polvorón let’s be honest es lo único salvable https://t.co/Ae3QxToNN5 — mai but in xmas mode 🎄 (@8letterstiles) November 9, 2020

Cada año que pasa, los polvorones saben un poco más a película de Paco Martínez Soria. — Ibermensch (@Ibermensch) November 10, 2020

Quien come mazapane killo eso es d enfermo https://t.co/FMR4KcG1fg — Carmen Aguilar🍑 (@_carmeenaguilar) November 12, 2020

No obstante, después de leer gran parte de las repuestas podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que los mazapanes son los grandes incomprendidos de las cestas navideñas seguidos de los polvorones y el roscón. Vamos, que los turrones ganan por goleada. Suponemos que el motivo responde a que sus sabores también son variados. Pero también ha habido un puñado de gente que no se queda con ninguno de los cuatro:

Lol los elimino todos que asco soy enemiga de la navidad https://t.co/dWaUTQj6zJ — L U C I A 🌺 (@LuciaArellanoO2) November 11, 2020

Los elimino todos :) — cel (@celramoss) November 9, 2020

q puto asco todo https://t.co/LIwjztv0fN — ubeira (@CarlaUbeira) November 11, 2020

Lo elimino todo🤮🤮🤮🤮 — Marta🌈 (@martaamtt) November 11, 2020

Soy el grinch o algo por el estilo porque lo elimino todo https://t.co/4YoY24o9F6 — Nina (@ninaabv) November 10, 2020

Elimino TODOS q ansiedad — Inma Quero (@Inmaquero17) November 9, 2020

