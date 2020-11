El comunicado 'ofendidito' de 100 Montaditos que ha dejado perplejo a todo el mundo

Quizás a ti también te haya llegado estos días por WhatsApp un chiste que empleaba como señuelo a la cadena de cervecerías y pinchos 100 Montaditos. Más concretamente, habla de su montadito número 69. Pues bien, desde las redes sociales de la franquicia han querido salir al paso de los rumores con un comunicado oficial que ha dejado perplejo a todo el mundo y a provocado no pocas carcajadas.

"Desde hace varios días circula sobre nuestra empresa la siguiente información: 'He conocido a una persona que trabaja en 100 Montaditos y llevamos unos días quedando para tomar algo y liarnos. Y, bueno, ayer en mi casa la cosa se calentó... Total, que le dije que si me hacía el 69 y se levanta y vuelve a los 3 minutos con un montado de lomo, tomate y alioli'", escribe la cadena.

Añaden que "debido a la envergadura de esta información, nos vemos en la obligación de desmentir que el número 69 sea un montadito de lomo, tomate y alioli. Actualmente, el montadito número 69 es de ternera guisada deshilachada, huevo duro y alioli. Rogamos a la comunidad de 100 Montaditos que no difunda la información incorrecta y que no utilicen nuestro nombre para otros fines que no tengan que ver con lo culinario":

El mensaje ha triunfado en Twitter, donde todavía siguen recibiendo respuestas como estas:

¡Eh! ¡Montaditos!

Os presentamos a nuestro número 69.

(Fue la chuche 69 en catálogo, evitemos confusiones 😒) pic.twitter.com/SgdO2NZXjM — Fini Golosinas (@Fini_golosinas) November 12, 2020

Qué año más surrealista JAJAJAJAJAJAJAJAJA https://t.co/Kz7f3swyPH — Mario Specter. 👔 (@mxthers_) November 12, 2020

no me puedo creer esta simulación, de verdad, me parece algo surrealista, QUÉ ESTÁ PASANDO. https://t.co/Cy7i3mK7u1 — Soraya Divanana 🌒 (@SorayaDivanana) November 12, 2020

Mortal xD pic.twitter.com/lThLoItKe1 — Valkyria en el Norte #JusticeForJohnnyDepp (@Mariajesus1993) November 13, 2020

El panorama de las cadenas de comida rápida hoy en día https://t.co/0fvxCdB9X7 pic.twitter.com/6uCXoZlKwy — 𝕸𝖎𝖈𝖍𝖎𝖘𝖆𝖉 (@alixmartes) November 12, 2020

Desde luego es un tema de #envergadura pic.twitter.com/AUY8B5RnGF — La Mari Kondo (@marikondomur) November 12, 2020

Brutal jajajaja https://t.co/O5w4T69s38 — Hasta el Moño (@BunHasta) November 12, 2020

Además, ha dado pie a todo un duelo entre algunos de los más grandes community managers del panorama nacional:

@KFC_ES quieren ser como tu, pero no podrán igualarte — Gerardo Torres (@gerardotc17) November 13, 2020

Entre cms no competimos, vamos todos a una. Bien @100montaditos — KFC (@KFC_ES) November 13, 2020

Reinventemos el Montadito nº69: nosotros ponemos el pan, vosotros el #pollopollo pic.twitter.com/wiDuIwu0hH — 100 Montaditos (@100montaditos) November 13, 2020