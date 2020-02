El ministerio de Consumo anuncia que abre su nueva cuenta de Tinder: aquí puedes verlo

El nuevo Gobierno de España comienza a ponerse en marcha y, con él, los 20 ministerios que lo forman. Se trata de uno de los Ejecutivos con más carteras desde que comenzó la transición a la democracia y, por tanto, muchos de ellos se estrenan como una novedad. Aparte de un despacho y personal nuevo, la política de 2020 requiere de presencia en internet.

Por esta razón, el ministerio de Consumo ha abierto sus nuevas redes sociales desde las que informará sobre sus actividades. Eso sí, parece que lo hará en un código al que no nos tienen acostumbrados el resto de los ministerios. El ministerio que preside Alberto Garzón ha entrado por la puerta grande este martes en Twitter.

La bienvenida de la cuenta al mundo de Twitter ha sido delegada a un personaje ampliamente conocida en ella. No, no se trata de un político ni de un líder de opinión, sino de Bob Esponja. El dibujo animado que vive en la piña debajo del mar aparece en un gif en el que asoma su cabeza por una ventana como queriendo decir: "Ola ke ase". Y, para muestra, un botón:

Sin embargo, el toque humorístico de la recién estrenada cuenta de Twitter no ha gustado demasiado a los internautas que, por una vez, han pedido seriedad. Ellos han sido quienes han dado un tirón de orejas a la institución y les han recordado que este tipo de mensajes puede minar su credibilidad.

Empezando fuerte. El CM que recoja el finiquito en las próximas horas — Ander 🔻 (@zu_ander) February 4, 2020

No jodais! Que os estais jugando la credibilidad y me salís con Bob Esponja pic.twitter.com/MHU3BU0Jwa — Hans Topotamadre (@eldesatascador1) February 4, 2020

Maaal empezamos — This pin fARTIstico🔻 kills fascists (@CriminalMacabre) February 4, 2020

De todas formas, el gestor de la red no ha debido hacerles mucho caso porque poco tiempo después se lanzaba a tuitear nuevamente con gifs. Eso sí, el último tuit además ha contado con un troleo a sus seguidores que nadie se esperaba viniendo de parte de un ministerio oficial del Gobierno de España.

¿Qué ha pasado? Pues que el ministerio ha informado de las demás redes sociales en las que los internautas pueden informarse de las últimas novedades de este organismo. Están presentes en Facebook, LinkedIn, Telegram y… ¿Tinder? Al final del curioso mensaje un gif de Barney Stinson, personaje de Cómo conocí a vuestra madre nos lanza un guiño picarón.

No, el ministerio de Consumo no ha abierto un canal de ligoteo oficial con sus funcionarios. Cuando pinchamos en el enlace adyacente a dicha información nos remite a otro gif, esta vez de Luis Enrique, el entrenador de la selección española de fútbol, que dice: "es broma, es broma, que no se enfade nadie".

¿Se enfadarán los tuiteros con el aire jocoso del nuevo ministerio o les parecerá divertido? O, lo que es más importante, ¿se habrán sentido decepcionados los seguidores de la cuenta de Twitter Garzón Melofo, que consideran al político como un sex simbol?