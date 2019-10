El épico 'zasca' a Rocío Monasterio de la esposa de Alberto Garzón

A mí me lo hizo okdiario. Siendo yo jueza y sin poder pagarme escolta privada. Vox se lo hizo a @Pablo_Iglesias_ e @Irene_Montero_ .

Los escoltas no enseñan la pistola a niños. Parte esencial de la seguridad consiste en no revelarla. Tampoco la foto de la niña. Qué despropósito. pic.twitter.com/8PebBBEDrC