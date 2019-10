Quim Torra, el hazmerreír de las redes tras su polémico vídeo

“Llame usted al Banco Hispano Americano, que no cierren por favor y que el director no se vaya hasta que yo le diga. [...] A mí me colgarán, pero el Betis está a salvo, el Betis está a salvo”. Este tipo de vídeos ya los inventó Lopera en el 92. ?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ

pic.twitter.com/V0B3GkGSrJ