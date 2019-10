El vídeo de TV3 en el que Torra se entera de que Sánchez no quiere hablar con él: "¡Qué cojones!"

Parece un 'sketch' pero no lo es. Esta noche TV3 ha difundido un vídeo en redes sociales en el que se ve cómo cuál fue la reacción de Quim Torra a la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cogerle el teléfono.

En el vídeo, que dura medio minuto, se ve cómo un miembro del equipo de Torra es informado de que Moncloa no quiere hablar con el president catalán. "No podemos contactar, vale", le dice a una mujer. Inmediatamente después llama a la puerta del despacho de Torra y así se lo comunica. "President, no se ponen de momento. Que si a lo largo del día pueden hablar, ya nos lo dirán", dice este trabajador.

"¿No se ponen? Es increíble", dice Torra, a lo que el miembro de su equipo responde con un "dicen que tienen cosas más importantes". "Qué cojones...", responde el president, que tira el bolígrafo sobre la mesa y separa la silla de la mesa. "En días así y no se ponen al teléfono. Muy bien, muy bien", continúa volviendo a la mesa y a leer unos papeles que tiene encima.