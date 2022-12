Las 15 mejores series de Netflix en 2022: los estrenos imprescindibles del año

Después de hacer las listas generales con las mejores 25 series internacionales y las mejores españolas que hemos visto este 2022, toca el turno de hacer el balance de lo más destacado que ha estrenado cada plataforma. Empezamos el repaso con Netflix, que este año ha roto sus propios récords de audiencia varias veces con tres fenómenos: la cuarta temporada de Stranger Things, Dahmer y Miércoles.

Pero hay vida más allá de la serie estrella creada por los hermanos Duffer, el éxito inesperado del true crime de Ryan Murphy y la sorpresa del spin-off de La Familia Adams. Esta lista es una oportunidad para recordar esas series que pasaron desapercibidas en los tops globales de la plataforma y a las que, dejándonos llevar por la actualidad, los medios les dimos menos espacio en los titulares.

Finales de serie, regresos tras casi una década de ausencia, series entrañables, una antología y una de las mejores comedias de los últimos años, la que ocupa nuestro número uno, son algunas de estas 15 series que os proponemos para recuperar si aún no les disteis una oportunidad.

[Las 25 mejores series de 2022]

15. 'Vikingos: Valhalla' - Temporada 1

'Vikingos: Valhalla' | Tráiler | Netflix

Después de convertirse en una de las mejores producciones de los últimos años, la serie histórica creada por Michael Hirst regresó con este spin-off, situado un siglo después de la historia original de Ragnar Lothbrok.

Esta nueva ficción sigue conquistando a la audiencia a través de tres nuevos personajes, que se abren paso dentro del enfrentamiento interno que ha dividido a las tribus vikingas. Sin embargo, los vikingos deberán dejar a un lado sus diferencias culturales y religiosas para enfrentarse a una amenaza aún mayor: la Corona de Inglaterra.

• Crítica: 'Vikingos: Valhalla' es la sucesora perfecta y volverá a conquistar a los fans de la serie original

14. 'The Umbrella Academy' - Temporada 3

En ocasiones, repetir una misma estructura puede resultar frustrante para los espectadores, sin embargo, en esta serie es diferente y Steve Blackman, que se ha ganado la confianza de la audiencia como showrunner, nos sorprende con nuevas tramas, personajes, escenarios que lo complican todo y momentos entrañables, algunos de ellos sacados directamente de los cómics, y muchos otros incluidos por pura diversión.

Como ya es marca de la casa, los episodios se cuecen a fuego lento, pero siguen dejando claro que la serie está en mejor forma que nunca, y que aunque el mundo se acabe -una y otra vez-, siempre nos quedarán los divertidos intentos de salvarlo y el cariño que nos despiertan los protagonistas, una familia disfuncional pero una familia al fin y al cabo.

• Crítica: 'The Umbrella Academy', la tercera temporada es la mejor hasta la fecha

13. 'Intimidad'

Inspirada en el caso de Olvido Hormigos y Verónica, la trabajadora de Iveco, de las que se filtraron vídeos sexuales explícitos sin su consentimiento, en Intimidad, Itziar Ituño interpreta a Malen, vicealcaldesa de Bilbao y la principal apuesta del poderoso partido político al que representa para convertirse en la candidata a la alcaldía. Su carrera parece imparable hasta que un día se hace viral un vídeo íntimo de la política.

Ituño, Ana Wagener, Verónica Echegui, Patricia López Arnaiz y Emma Suárez encabezan el reparto de la serie creada por Laura Sarmiento y Verónica Fernández, a través de la cual se explora cómo afecta un delito como este a la vida personal y profesional de las víctimas y también a su familia. El punto de vista lo tienen cuatro personajes que tienen en común que son mujeres, y por el hecho de serlo sufren las consecuencias directas de la violencia machista que permea toda la sociedad.

• Crítica: 'Intimidad', un crudo relato sobre la violencia machista y la culpabilización de la víctima

12. '1899'

Después del éxito Dark, su anterior proyecto, que logró reunir a la audiencia más internacional de la plataforma y mantenerla en vilo a lo largo de sus enrevesadas temporadas, Baran bo Odar y Jantje Friese han logrado replicar el efecto de las tramas adictivas con este enigmático y ambicioso thriller.

Combinando algunos elementos narrativos de Titanic, El show de Truman y Black Mirror, 1899 conserva la misteriosa esencia que cautivó a los fans de la serie alemana de sus creadores -incluyendo al actor Andreas Pietschmann-, pero modificando la caja del rompecabezas. Esta vez, los puzles a resolver son diferentes, pero el reto que supone intentar resolverlos fue tan estimulante como la primera vez.

• Crítica: '1899' mantiene la esencia de ‘Dark’ y crea un adictivo rompecabezas

11. 'Yo nunca' - Temporada 3

Las comedias románticas para adolescentes son un género muy popular, especialmente en Netflix, pero Mindy Kaling nos ha dejado claro que todas las que firma ella son especiales y únicas, con ejemplos como este o La vida sexual de las universitarias (en HBO Max).

Es complicado destacar entre tantos productos tan diferentes, pero Yo nunca cumple de nuevo ese objetivo con creces, regalándonos una tercera entrega que continúa representando de manera excelente el espacio en el que tanto cuesta definirse antes de llegar a la edad adulta. Esperaremos con muchas ganas la cuarta y última temporada.

• Crítica: 'Yo nunca' se consagra en su temporada 3 como una de las mejores series juveniles de Netflix

10. 'Borgen', temporada 4

En su regreso, casi diez años después del final de su tercera temporada, Borgen propone un escenario mucho más pesimista. Birgitte Nyborg, la líder de un partido de nueva formación que renunció a volver a ser la primera ministra de Dinamarca para no tener que renunciar a sus principios políticos.

Las guerras internas con el gobierno, su propio partido y sus ideales, derivadas de este descubrimiento arrastran a la política a un lugar inédito en Borgen, en ocho nuevos episodios que exploran la crispación política, social y mediática de la última década.

9. 'The Crown' - Temporada 5

La quinta temporada de la joya de la corona de Netflix llegó precedida de la polémica y en medio de un recelo preventivo después del fallecimiento de Isabel II, por temor a que se hirieran sensibilidades con este retrato ficcionado de la vida privada de la familia real británica, que en esta entrega se centró en la década de los 90, un período complicado y de grandes escándalos mediáticos.

La controversia no le fue ajena, pero en estos episodios más que anteriormente, la serie le permite a Isabel II salir airosa y con gran dignidad, siendo muy memorable su escena final en el episodio seis, vinculado a la historia de los Romanov, uno de los mejores de la temporada. La valoración de crítica y público no ha sido unánime esta vez, pero The Crown nunca decepciona.

['The Crown', la temporada 5 es la más compasiva y cariñosa con la figura de Isabel II]

8. 'Ozark' T4

'Ozark' | Temporada 4 (Parte 2) | Netflix

Ozark ha dicho adiós con un final que ha vuelto a emparejarla con serie con la que se le comparó desde el principio, Breaking Bad. Si la tercera temporada confirmaba a Wendy Byrde como la Walter White de esta historia, los últimos episodios de la serie de Netflix han explorado aún más los trágicos paralelismos entre Jesse y Ruth Langmore.

La irregular y magnética traca final de Ozark ha llevado hasta las últimas consecuencias las decisiones de unos personajes devorados por sus ambiciones y pulsiones primarias. A pesar de las previsibles reacciones polarizadas entre los fans, el clímax de las desventuras de los Byrde es tan eficaz como coherente.

• Crítica: 'Ozark', la serie de Netflix cierra con un final intenso y fiel a su estilo

7. 'Miércoles'



La llegada de Miércoles a Netflix marcó un récord de audiencia como el mejor estreno en toda la historia de la plataforma, superando al de la temporada 4 de Stranger Things. Ese fue solo el comienzo de un fenómeno que ha seguido sumando espectadores, superando las 1.000 millones de horas reproducidas, lo que la sitúa como la tercera serie más vista de la plataforma hasta ahora en solo cuatro semanas en el catálogo.

Un exquisito diseño de producción, la dirección de Tim Burton y, sobre todo, la presencia magnética de Jenna Ortega (actriz que parece haber nacido destinada a interpretar a este icónico personaje de La Familia Addams), han sido algunas de las claves del éxito de esta serie que ha conseguido conquistar a un público amplio mientras se convertía en la última sensación viral de 2022.

[Las mejores fotos detrás de las cámaras de 'Miércoles']

6. 'Stranger Things' - Temporada 4

La cuarta temporada empezó un poco dispersa por sus varias tramas, localizaciones y grupos de personajes, cuyo tiempo en pantalla y el interés que generaba en los espectadores fue bastante desequilibrado. Sin embargo, para sus dos episodios finales ya los tenía a todos reunidos en Hawkins y la espera valió la pena.

Épica, emoción y espectáculo son las palabras con las que podemos describir este tramo de la serie, que nos dejó momentos emotivos e impactantes y la promesa de un desenlace inolvidable. Pero para verlo tendremos que esperar. La serie de los hermanos Duffer se despide hasta la quinta temporada que no volverá hasta 2024.

5. 'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro'

Esta antología de relatos de terror ha pasado injustamente desapercibida. De lo macabro a lo mágico y de lo gótico a lo grotesco o lo espeluznante, está formada por ocho cuentos, todos igual de sofisticados y siniestros, que cobran vida gracias a un equipo de guionistas y directores escogidos personalmente por Guillermo del Toro.

El cineasta mexicano firma dos de las historias que se adaptan a la pantalla, pero no se pone en esta ocasión detrás de las cámaras. Para este trabajo ha reunido a firmas tan destacadas del género como Vincenzo Natali (Cube), Ana Lily Amirpour (Una chica vuelve a casa sola de noche) o Jennifer Kent (Babadook). Las dos directoras firman los mejores episodios de la antología: La apariencia y El murmullo.

[Todas las películas y series de Guillermo del Toro que puedes ver en streaming]

4. 'The Sandman'

Después de pasar por varias manos y tras infructuosos intentos de trasladar la visión de Neil Gaiman a la pantalla, por fin hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la versión audiovisual de una obra considerada durante mucho tiempo como inadaptable.

Aceptando de antemano que era imposible contar en una temporada una historia que abarca más de diez volúmenes, los creadores de la serie optaron por centrarse en Morfeo y el volumen Preludios y Nocturnos -con algunas pinceladas de otros volúmenes. El resultado es un relato tan especial, fascinante y magnético en pantalla como el que se dibujó en su día. Seguimos esperando su renovación.

• Crítica: 'Sandman', una fascinante adaptación que cuida la esencia del cómic

3. 'Heartstopper' T1

Si algo nos ha recordado el estreno de Heartstopper es que la representación importa. La modélica y sentimental adaptación de las novelas gráficas de Alice Oseman ha llegado hasta el Congreso de los Diputados para verbalizar la reflexión que ha dejado el drama romántico adolescente entre gran parte de su audiencia: ojalá todos los adolescentes LGTB pudieran haber visto una serie como esta para darse cuenta de que no estaban solos en el mundo y que, efectivamente, las cosas pueden mejorar y mejorarán.

Más allá de eso, Heartstopper es una emocionante y cuidada historia de amor que roba el corazón y de la que ha querido formar parte hasta la mismísima Olivia Colman. Por algo será.

• Crítica: 'Heartstopper', el nuevo lugar feliz de la televisión es una adaptación modélica y encantadora

2. 'Peaky Blinders', temporada 6 Ha jugado en su contra saber de antemano que no este no sería un final definitivo (la historia continuará en una película), porque lo que debería haber sido un cierre memorable queda deslucido por la inevitable sensación de que después de ver un último plano que debería haber sido épico podría aparecer una cartela de "X años más tarde". Sin embargo, y a pesar de que no es la temporada más intensa ni la más sorprendente de la serie, nunca pierde el estilo visual y la atmósfera que la hacen tan adictiva y magnética. Ver Peaky Blinders siempre es una buena experiencia. Crítica: 'Peaky Blinders', un final con buenos momentos que no está a la altura de la épica de la serie 1. 'Derry Girls' - Temporada 3 Las pantallas de inicio de las plataformas con sus títulos más populares son una opción muy cómoda, pero a veces vale la pena hacer el esfuerzo adicional de buscar un título concreto en el buscador. Esto es lo que os sugerimos hacer con Derry Girls, que estrenó este mes su tercera y última temporada. La comedia semiautobiográfica creada por Lisa Mc Gee sigue a un grupo de cinco adolescentes que viven en la ciudad de Derry, durante el conflicto de Irlanda del Norte a mediados de los años 90, un paisaje militarizado que forma parte de su cotidianidad porque nunca han conocido otra cosa. Con un humor menos blanco que el americano, pero con la pizca de inocencia propia de la época, es una de las mejores comedias de lo que llevamos de siglo, no tiene episodio malo y su final es perfecto.

