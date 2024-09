'El juego del calamar' adelanta cómo serán las pruebas de la temporada 2 y vuelve a contar con Gi-hun como jugador

Netflix no quiere quedarse atrás en la temporada televisiva y acaba de sacar toda su artillería pesada, mostrando las nuevas imágenes del regreso de una de las grandes estrellas de su catálogo. El juego del calamar regresa en diciembre con una nueva entrega de episodios y ya se puede echar un primer vistazo a cómo serán las pruebas a las que se someterán los siguientes concursantes de este juego tan macabro.

El adelanto comienza justo después del final de la temporada 1, cuando Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) tomó la decisión de quedarse en vez de marcharse a EE. UU. y buscar justicia por lo que le había ocurrido en el concurso.

Las imágenes muestran también cómo se verá obligado a participar de nuevo y le vemos llevar de nuevo el chándal verde con el número 456 junto a otro grupo de nuevos concursantes. Todos tendrán que enfrentarse de nuevo por un gran premio de dinero en efectivo, en una nueva tanda de juegos.

Avance de la temporada 2 de 'El juego del calamar'

Así será el regreso

La segunda temporada tiene lugar tres años después de que Gi-hun ganara El juego del calamar. El protagonista regresa con un objetivo en mente y vuelve a participar en este juego de supervivencia, iniciando otra partida con nuevos participantes y el mismo premio: 45,6 mil millones de wones.

Con la primera temporada de la serie, su creador Hwang Dong-hyuk hizo historia como la primera persona asiática en ganar un premio Emmy a la dirección de una serie dramática. Y también consiguió algo parecido Jung-jae, que se convirtió en el primer hombre asiático en ganar el premio al mejor actor principal de una serie dramática, y en el primero en ganar el premio por una ficción de habla no inglesa.

Estrenada en el mes de septiembre de 2021, El juego del calamar logró lo impensable, pasando a ser la serie más popular de Netflix de todos los tiempos con un récord de 1.650 millones de reproducciones en sus primeros 28 días en el catálogo.

Este fenómeno propició el regreso de la serie a la plataforma, que tendrá un total de tres temporadas únicamente. La segunda se estrena el 26 de diciembre y la tercera y última llegará en 2025 a Netflix.

El reparto

Desde que se anunció el regreso de la serie a Netflix, también se confirmó que Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun y Gong Yoo volverían a la serie. Y así será, junto a un grupo de nuevas incorporaciones como las de Park Gyu-young (Sweet Home), Jo Yu-ri, Kang Ae-sim (Move to Heaven), Lee David (The Fortress, Svaha: The Sixth Finger), Lee Jin-uk (Miss Granny, Sweet Home), Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card, Commitment), Roh Jae-won (Missing Yoon, Ditto) y Won Ji-an (D.P.).