Las 25 mejores series de 2022

Que el abanico de las series más populares para el público incluya superproducciones como Los anillos de poder y propuestas de corte indie como The Bear, demuestra que la ficción audiovisual está viviendo su mejor momento. Así lo demuestra el estimulante paisaje que dibuja la lista de las mejores series de 2022 que hemos seleccionado mediante votación en SERIES & MÁS. Es indiscutible que este año nos ha dejado una cosecha excepcional.

Para hacer la lista de las 25 mejores series de SERIES & MÁS, los tres periodistas de la redacción (Belén Prieto, Daniel Mantilla y quien firma este artículo) hemos votado 20 títulos cada uno, otorgando 20 puntos a la primera posición, 19 a la segunda, y así sucesivamente, hasta 1 punto a la vigésima. La única condición es que hubieran sido estrenadas legalmente en España durante 2022.

Como curiosidad, HBO Max ha sido la plataforma con mayor número de títulos en este listado, con 10 de las 25 series del top; seguida por Netflix, Apple TV+ y Disney+, con cuatro cada una. Ha sido un buen año de novedades, porque 11 son estrenos. De las restantes, 10 son regresos con nuevas temporadas, 3 son finales de serie y, a pesar de que las miniseries han sido tendencia, solo una ha entrado en nuestra selección final.

Os dejamos con las 25 mejores series del año para la redacción de SERIES & MÁS, una lista con la que podréis recuperar las que se os han escapado durante su emisión, para que no os perdáis ninguna de las imprescindibles de 2022.

25. 'Irma Vep' (HBO Max) - 8 puntos

Alicia Vikander es 'Irma Vep'.

Parte sátira de la industria audiovisual, parte dramedia existencial sobre el proceso creativo y parte homenaje romántico al cine, lo meta en Irma Vep funciona a tantos niveles que es fácil perder la cuenta.

La miniserie de Olivier Assayas es una suerte de ensoñación delirante que a veces parece perder un poco el norte, pero como a Mira, René y Regina, nos devuelve un poco la fe en la magia del cine y la televisión. Y nos reconcilia con las buenas historias, dejando a un lado los debates vacíos de para qué pantalla están hechas.

• Crítica: La serie 'Irma Vep' es un fascinante y romántico homenaje a la magia y el poder del cine

24. 'Solo asesinatos en el edificio' T2 (Disney+) - 8 puntos

Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez son las estrellas de 'Solo asesinatos en el edificio'

Por su primera temporada recibió 17 nominaciones en los premios Emmy, aunque injustamente ninguna de ellas fue para Selena Gomez, que conforma un trío carismático con Steve Martin y Martin Short, sus compañeros de reparto y compañeros de aventuras en la serie.

La que fue una de las series revelación de 2021 volvió con una segunda temporada que la confirma como una de las propuestas con más encanto y una de las comedias más en forma de la televisión actual. Es una de las imprescindibles del año.

• Crítica: 'Solo asesinatos en el edificio' T2 se mantiene fiel a sí misma y se confirma como imprescindible

23. 'Hermanas hasta la muerte' T1 (Apple TV+) - 10 puntos

Sharon Horgan está de vuelta con una nueva serie como actriz y guionista, 'Hermanas hasta la muerte', en Apple TV+.

Sharon Horgan, creadora de series como Catastrophe, Divorce, Motherland y This Way Up, ha demostrado con cada uno de sus proyectos tener gran sentido del humor y un talento especial para el retrato de las relaciones personales en la sociedad moderna.

En su nueva serie combina géneros como el crimen, suspense y la comedia negra para crear un entretenido cóctel que ha pasado desapercibido para el gran público, pero que aún estáis a tiempo de recuperar y disfrutar antes del estreno de su nueva temporada

• Entrevista: Sharon Horgan: "Por fin las series sobre mujeres han dejado de ser vistas como historias solo para mujeres"

22. 'Sandman' T1 (Netflix) - 12 puntos

'Sandman'

Después de pasar por varias manos y tras infructuosos intentos de trasladar la visión de Neil Gaiman a la pantalla, este 2022 por fin hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la versión audiovisual de una obra considerada durante mucho tiempo como inadaptable.

Aceptando de antemano que era imposible contar en una temporada una historia que abarca más de diez volúmenes, los creadores de la serie optaron por centrarse en Morfeo y el volumen Preludios y Nocturnos -con algunas pinceladas de otros volúmenes. El resultado fue un relato tan especial, fascinante y magnético en pantalla como el que se dibujó en su día.

• Crítica: 'Sandman', una fascinante adaptación que cuida la esencia del cómic

21. 'Los anillos de poder' T1 (Amazon Prime Video) - 13 puntos

Galadriel en el episodio final de 'Los anillos de poder'. Amazon Prime Video

En el inevitable enfrentamiento por la coincidencia en emisión de las dos grandes series de 2022 todos salimos ganando. Tanto en Amazon como en HBO están satisfechos con los resultados de audiencia, y nosotros también, porque las propuestas y universos en los que se mueven ambas series nos ofrecen cosas diferentes.

La alta fantasía de El señor de los anillos tiene un encanto especial y este spin-off ha sabido capturarlo. Lo que comenzó como una larga introducción ha tenido un gran desenlace, tan auténtico e impactante como era de esperar para la serie más cara de la historia.

• Crítica: 'Los Anillos de Poder' 1x08 - La revelación de Halbrand y el largo viaje que emprende El Extraño

20. 'This is Us' T6 (Disney+) - 16 puntos

Así se hizo el final de 'This is Us', un adiós inolvidable que marca el final de una era

Con el adiós de This is Us nos despedimos también de una forma de ver la televisión, porque el vínculo emocional continuado y acumulativo que establecimos con los Pearson es poco frecuente en la era del streaming.

Será imposible no echar de menos a una serie con la que contábamos cada otoño para que nos hiciera compañía hasta la primavera siguiente, pero nos quedamos con que cerró con broche de oro. "Si algo te entristece cuando se acaba, debe haber sido realmente precioso cuando estaba ocurriendo".

• Crítica: Así se hizo el final de 'This is Us', un adiós inolvidable que marca el fin de una era

19. 'Derry Girls' T3 (Netflix) - 17 puntos

Imagen de la temporada 3 de 'Derry Girls'

Creada por Lisa Mc Gee, esta comedia sigue a un grupo de cinco adolescentes que viven en la ciudad de Derry durante el conflicto de Irlanda del Norte a mediados de los años 90, un contexto histórico que funciona solo como telón de fondo, porque las Derry Girls no han conocido otro mundo, ese paisaje militarizado forma parte de su cotidianidad desde que nacieron.

Divertidos episodios de solo media hora, con nostalgia noventera, tonterías adolescentes y situaciones hilarantes protagonizadas por el grupo central, la familia de Erin, compañeros de clase y la Hermana Michael, una monja que se convertirá en uno de vuestros personajes favoritos de siempre. Con un humor mucho menos blanco que el americano, pero con la pizca de inocencia propia de la época, esta es una de las mejores comedias de lo que llevamos de siglo. Y su final es absolutamente perfecto.

18. 'Industry' T2 (HBO Max) - 17 puntos

Imagen promocional de la temporada 2 de 'Industry'

Esta coproducción entre BBC2 y HBO pasó injustamente desapercibida en su estreno, pero la espera por su segunda temporada ha valido la pena, porque esta historia de recién graduados abriéndose paso en el exigente mundo de las finanzas es fascinante, y algunos la han definido como el eslabón perdido entre Succession y Euphoria.

Esta segunda entrega no tiene episodio malo, cada uno es mejor que el anterior, y construye momentos de tensión que nos mantienen pegados al sillón como si fuese a estallar una bomba en cualquier momento. No es la serie más popular, pero ojalá más espectadores la descubran al verla en las listas de lo mejor del año.

17. 'Heartstopper' T1 (Netflix) - 18 puntos

La adorable serie de Netflix basada en los populares cómics LGBTQ+ de Alice Oseman Netflix

Si algo nos ha recordado el estreno de Heartstopper es que la representación importa. La modélica y sentimental adaptación de las novelas gráficas de Alice Oseman ha llegado hasta el Congreso de los Diputados para verbalizar la reflexión que ha dejado el drama romántico adolescente entre gran parte de su audiencia: ojalá todos los adolescentes LGTB pudieran haber visto una serie como esta para darse cuenta de que no estaban solos en el mundo y que, efectivamente, las cosas pueden mejorar y mejorarán.

Más allá de eso, Heartstopper es una emocionante y cuidada historia de amor que roba el corazón y de la que ha querido formar parte hasta la mismísima Olivia Colman. Por algo será.

• Crítica: 'Heartstopper', el nuevo lugar feliz de la televisión es una adaptación modélica y encantadora

16. 'Esto va a doler' T1 (Movistar+) - 18 puntos

'Esto te va a doler'

En siete episodios, Ben Whishaw (Un escándalo muy inglés) interpreta con gran carisma a Adam, médico residente del departamento de obstetricia y ginecología de un gran hospital público londinense, que trabaja dentro de un sistema que parece ir siempre en su contra.

Es una crónica honesta y con dosis de humor negro e ironía, nos muestra las contradicciones de un sistema sanitario que se mueve entre la precariedad y la burocracia. Unas condiciones que someten a sus trabajadores a una presión constante y a unas agotadoras jornadas laborales de casi 100 horas a la semana, que son mal pagadas y peor agradecidas. Es una serie médica diferente, porque es más realista.

15. 'Andor' T1 (Disney+) - 18 puntos

Diego Luna en 'Andor'

Sobre el papel, Andor tenía todo en contra. Las dos anteriores series de Star Wars habían decepcionado hasta a los más fans y su estreno coincidió con el lanzamiento de las grandes apuestas del año: La casa del dragón y Los anillos de poder, que acapararon, como era de esperar todos los focos de atención.

Pero al final, y por mérito propio, la serie protagonizada por Diego Luna ha conseguido destacar y sorprender sin hacer aspavientos. Tony Gilroy ha trasladado el espíritu y el nervio de sus guiones de la saga Bourne a la versión más realista de la galaxia jamás retratada en la pequeña o gran pantalla. Andor se ha convertido por derecho propio en uno de los grandes títulos del mainstream en 2022.

• Crítica: 'Andor', la serie que nadie esperaba y que conquistó a críticos, fans y espectadores ajenos a Star Wars

14. 'Better Call Saul' T6 (Movistar+) - 20 puntos

La máquina del tiempo de 'Better Call Saul'

Esta serie que nació como un spin-off, precuela y secuela de Breaking Bad se convirtió en un minucioso estudio de personaje que para su episodio final demostró que podía cambiar. Eso baña su último episodio con romanticismo y optimismo, a pesar de las condiciones particulares en las que se encuentra su protagonista.

El episodio final de Better Call Saul funciona como una máquina del tiempo a la que tantas veces se alude durante el episodio y le ofrece a Jimmy la posibilidad de reescribir su historia. El despreciable Saul Goodman que en algún momento todos pensamos que podía protagonizar una descacharrante comedia legal era real como una profecía autocumplida, pero cuando el cambio es una posibilidad, siempre hay tiempo de corregir el curso.

• Crítica: La máquina del tiempo de 'Better Call Saul'

13. 'El cuento de la criada' (HBO Max) - 20 puntos

June en el final de temporada de 'El cuento de la criada'.

Es comprensible que muchos espectadores hayan decidido abandonar por el camino esta distopía. El cuento de la criada nunca ha sido la mejor opción para evadirnos del mundo real, todo lo contrario, y mucho menos con lo que estamos viviendo en los últimos años.

Sin embargo, los que hemos llegado hasta aquí nos hemos llevado la sorpresa y la satisfacción de asistir a una temporada con muchos momentos excepcionales que, sin abandonar nunca su espíritu pesimista y opresivo, ha conseguido lo imposible: que esperemos con ganas su sexta temporada.

• Crítica: Así ha sido el épico y emotivo final de temporada de 'El cuento de la criada'

12. 'La amiga estupenda' T3 (HBO Max) - 21 puntos

'La amiga estupenda', la tercera temporada se despide como la mejor hasta ahora

No nos cansaremos de reivindicar esta ambiciosa producción italiana que consideramos una de las mejores adaptaciones literarias que se han hecho nunca en la televisión. No es una de las series más populares de HBO Max, pero debería serlo, porque es una de las mejores de su catálogo.

Y lo es a todos los niveles; tanto en sus guiones como en el diseño de producción, estilo visual e interpretaciones. Y en la historia que cuenta, porque la relación de amistad entre sus dos protagonistas es intensa, retorcida, magnética, compleja y contradictoria; tal como son Lila y Lenu.

• Crítica: 'La amiga estupenda', la tercera temporada es la mejor de la serie hasta ahora

11. 'Stranger Things' T4 (Netflix) - 23 puntos

Escena Stranger Things Netflix Omicrono

La cuarta temporada empezó un poco dispersa por sus varias tramas, localizaciones y grupos de personajes, cuyo tiempo en pantalla y el interés que generaba en los espectadores fue bastante desequilibrado. Sin embargo, para sus dos episodios finales ya los tenía a todos reunidos en Hawkins y la espera valió la pena.

Épica, emoción y espectáculo son las palabras con las que podemos describir el tramo final de la temporada, que nos dejó momentos emotivos e impactantes y la promesa de un desenlace inolvidable. Eso sí, tendremos que esperar un poco para verlo, porque la serie de los hermanos Duffer no volverá hasta 2024.

10. 'La casa del dragón' T1 (HBO Max) - 24 puntos

Olivia Cooke y Emma D'Arcy en 'La casa del dragón'

La precuela de Juego de tronos se despidió por lo alto después de una primera entrega sobresaliente, en la que cada elipsis y salto temporal sirvieron para desarrollar los personajes y darle complejidad a sus motivaciones, mas allá de la ambición desmedida por el poder y las rivalidades encarnizadas que proponen el libro en el que se basa.

No era tarea fácil, pero esta adaptación superó las expectativas de fans y escépticos de un universo que muchos sentenciaron como agotado, pero que, afortunadamente, ha vuelto a ilusionar a los espectadores y nos ha vuelto a congregar cada lunes frente a la pantalla.

• Crítica: 'La casa del dragón' 1x10, fuego, muertes y tormentas en un final de temporada espectacular

09. 'Para toda la humanidad' T3 (Apple TV+) - 24 puntos

'Para toda la humanidad' ha cerrado su tercera temporada dejando a los espectadores con la boca abierta. Otra vez.

Quienes hemos estado viendo Para toda la humanidad no nos sorprendimos con las elipsis de La casa del dragón, por el contrario, supimos valorar desde el inicio su potencial para el mejor desarrollo de la historia. Esta ucronía de Ronald D. Moore ha convertido sus saltos temporales en un arte y su tercera temporada no fue la excepción.

El salto a Marte volvió a resetear esta ucronía que mantuvo la intensidad de la acción y la intriga en lo más alto desde el principio hasta el final de esta entrega, en la que no ha habido descanso alguno para la audiencia, gracias a la encarnizada batalla por Marte entre Rusia, Estados Unidos y una empresa liderada por un personaje inspirado en los gurús de Silicon Valley.

• Crítica: Seriéfilos, no hay mejor plan que un maratón de 'Para toda la humanidad'

08. 'Los ensayos' T1 (HBO Max) - 29 puntos

'Los ensayos' de Nathan Fielder en HBO Max

Después de ver el arranque de la inclasificable y estimulante serie de Nathan Fielder podíamos pensar que asistiríamos a episodios autoconclusivos "caso de la semana", pero su propuesta deviene en un experimento social y meta con continuidad y muchas implicaciones.

Algunas son obvias y otras nos sorprenderá haberlas ignorado, hasta que llegamos a un sexto y último episodio que nos deja con la boca abierta y nos hace preguntarnos por qué no nos habíamos cuestionado ciertas cosas. No sabemos dónde se dibuja la línea entre realidad y ficción en Los ensayos, pero es, sin duda, una de las series del año.

• Crítica: 'Los ensayos' o si el personaje de Jim Carrey en 'El Show de Truman' también fuera el director

07. 'Pachinko' (Apple TV+) - 34 puntos

Sunja es la protagonista de 'Pachinko'. Apple TV+

Esta hermosa saga retrata las esperanzas y los sueños de una familia coreana de migrantes a través de cuatro generaciones, que narra un viaje que abarca varias décadas y va desde la Corea ocupada hasta Japón y Estados Unidos.

Un gran despliegue técnico y artístico al servicio de un emocionante relato, que nos atrapa desde la secuencia inicial hasta el fragmento documental del octavo capítulo, que captura de una forma con gran belleza lo mejor y lo peor del ser humano. Pachinko es una majestuosa epopeya de adaptación y supervivencia.

• Crítica: 'Pachinko', un hermosa epopeya y una obra maestra audiovisual

06. 'The White Lotus' T2 (HBO Max) - 35 puntos

Meghann Fahy y Aubrey Plaza en 'The White Lotus'.

Con un aire de familiaridad en el tono y la atmósfera, pero sin repetirse en los conflictos humanos que explora, la serie habla en esta segunda temporada de dinámicas de género, relaciones de pareja, poder, sexualidad y política sexual. Y pone sobre la mesa debates interesantes que revelan toda una gama de grises para sorprender al espectador cuando, inevitablemente, se enfrente a sus propios prejuicios.

No ha repetido una fórmula de éxito, The White Lotus ha vuelto a fascinarnos, y esta entrega lo tiene todo para superar a la primera temporada. HBO Max ya la ha renovado para una tercera y, visto lo visto, seguiremos ciegamente a Mike White en cada uno de sus próximos destinos.

• Crítica: The White Lotus' se supera con su temporada 2, que apunta a convertirse otra vez en un fenómeno]

05. 'Hacks' T2 (HBO Max) - 36 puntos

Una imagen de 'Hacks'

Destacar en el estreno y consolidar su propuesta al siguiente año no es algo que esté al alcance de cualquier serie. Menos en una época en la que cada vez es más difícil hacerse un hueco entre tanta oferta, pero Hacks volvió para confirmar que su éxito no fue casualidad.

La relación entre la guionista milenial y la legendaria monologuista siguieron siendo el eje central de cada episodio, una relación en constante evolución que siempre mira hacia adelante, sin olvidar el camino recorrido en común y por separado. Su final fue tan perfecto que habría funcionado como final de serie, pero afortunadamente seguiremos viendo a Deborah y Ava una temporada más.

• Crítica: 'Hacks' se va de gira en una temporada 2 que la confirma como una de las comedias imprescindibles

04. 'Barry' T4 (HBO Max) - 36 puntos

Bill Hader en 'Barry'

En esta temporada la serie habló de depresión, trauma, violencia de género, el peso de la culpa y hasta una descorazonadora terapia de conversión sexual. Más oscura que nunca, sin embargo, encontró espacio para el humor absurdo que la caracteriza, y volvió a lucirse con escenas de acción memorables y ejercicios de dirección deslumbrantes.

Cada encuadre derrocha elocuencia y sus secuencias son un espectáculo tanto en las escenas de acción como en las más íntimas. De persecuciones en motos por las autopistas de Los Ángeles a escenas minimalistas con dos personajes en un garaje vacío o dentro de un coche, Barry siempre es estimulante y es una de las mejores series de la actualidad.

• Crítica: Si no estás viendo 'Barry' te estás perdiendo la mejor serie en emisión

03. 'The Bear' T1 (Disney+) - 40 puntos

Una imagen de 'The Bear'

Meses después de su emisión en Estados Unidos, pero ya renovada por una segunda temporada, llegó a España la serie de FX que revolucionó a crítica y público en su estreno al inicio de verano; una entretenida, emocionante e intensa dramedia ambientada en un bar de bocatas que conquista inmediatamente a la audiencia con episodios de solo 30 minutos, uno de ellos rodado casi íntegramente en plano secuencia.

Christopher Storer (Dickinson, Ramy) firma una historia inteligente, entretenida, cruda, tensa y emotiva, con un Jeremy Allen White espectacular en el papel principal. El protagonista de Shameless es el rostro más reconocible del reparto, pero los actores que interpretan a la disfuncional familia que conforman los trabajadores del restaurante brillan con la misma intensidad. Es una de las series del año.

• Crítica: 'The Bear' es tan buena como dicen y se ve en 4 horas, la serie de Disney+ es de lo mejor del año

02. 'Euphoria' T2 (HBO Max) - 46 puntos

Sydney Sweeney en el episodio 2x04 de 'Euphoria'.

En esta segunda temporada volvió a ser un portento técnico. Sin abandonar su esencia y su estilo se sintió mucho más madura, y al explorar la realidad de la adicción de Rue fue mucho más profunda.

Euphoria no tiene miedo a visitar rincones oscuros que otras ficciones ignoran y, si por momentos es incómoda y sofocante, es porque las intensas experiencias vitales de sus protagonistas también lo son. Especialmente la de Rue, con una impresionante Zendaya que volvió a llevarse un muy merecido Emmy como mejor actriz de drama.

• Crítica: 'Euphoria', a pesar de todo el caos, en el final de la temporada 2 hay una nota de esperanza

01. 'Separación' T1 (Apple TV+) - 57 puntos

Crítica: 'Severance', final temporada 1

Dirigido con precisión por Ben Stiller, este intrigante thriller de ciencia ficción, que funciona también como sátira de la cultura corporativista y capitalista, atrapa desde el primer minuto con su sofisticada propuesta estética. Lo mejor, es que la historia sabe estar a la altura de su premisa high concept con un universo fascinante, que plantea dilemas éticos estimulantes e irresistibles. Esta retorcida distopía con trasfondo emocionalmente realista. sorprendió desde su primer episodio, y con su final de temporada se confirmó como el estreno imprescindible de este año.

• Crítica: 'Separación' de Apple TV+ es la mejor serie de 2022

Menciones de honor:

'Ellas dan el golpe' (Amazon Prime Video)

'Better Things' T5 (HBO Max)

'Somebody Somewhere' (HBO Max)

'The Crown' T5 (Netflix)

'Borgen' T3 (Netflix)

