Crítica: 'The Umbrella Academy', la tercera temporada es la mejor hasta la fecha

Cuando Gerard Way, exvocalista del grupo de música My Chemical Romance subió a lo más alto con la canción Helena -uno de los temas más escuchados de 2005-, no se imaginaba que quince años más tarde, una vez el grupo pop-punk se hubiera disuelto, volvería a acaparar la atención de los medios con la adaptación de su novela gráfica: The Umbrella Academy. La serie de cómics compuesta por tres volúmenes -ilustrados por Gabriel Bá- dio el salto a la pantalla de la mano de Netflix y el próximo 22 de junio estrena por fin la tercera temporada, la mejor hasta la fecha.

Influida notablemente por las vivencias personales más tétricas y tristes de Way -entre las que destacan haber presenciado a pocos metros de distancia el atentado de las Torres Gemelas-, The Umbrella Academy destaca por sus contrastes, en los que el colorido y las tonalidades brillantes compensan la estética predominantemente oscura.

El showrunner canadiense Steve Blackman nos situaba al inicio de la serie en octubre de 1989, cuando 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz, aunque ninguna de ellas estaba embarazada cuando empezó el día. A partir de ahí conocimos a los siete hermanastros con superpoderes, que serían adoptados por el excéntrico inventor multimillonario llamado Reginald Hargreeves, escapando en el último momento del apocalipsis y salvando a un mundo empeñado en autodestruirse al final de cada temporada.

'The Umbrella Academy' | Temporada 3| Netflix

En la tercera entrega, ocurrirá algo parecido, y volveremos a ver a los siete protagonistas tratando de evitar esta catástrofe, protagonizando una nueva aventura y también una especie de dejà vu -o sensación de haber pasado con anterioridad por una situación que se está produciendo por primera vez-.

En ocasiones, repetir una misma base y estructura puede resultar frustrante para los espectadores, que sienten que ya han visto lo mismo más de una vez. Sin embargo, en esta serie es diferente y Steve Blackman, que se ha ganado la confianza de la audiencia episodio tras episodio como showrunner, nos sorprende de nuevo en la tercera temporada, repleta de nuevas tramas, personajes, escenarios que lo complican todo y momentos entrañables, algunos de ellos sacados directamente de los cómics, y muchos otros incluidos por pura diversión.

Los nuevos episodios de The Umbrella Academy se centrarán en dar respuesta a muchas de las preguntas que más han estado presentes en la mente de los hermanos Hargreeves desde el principio y también se deja llevar por el misterio del fin del mundo, que parece perseguirles sin importar en qué realidad o línea temporal se encuentren.

Allison, Diego y Klaus en la tercera temporada de la serie. Netflix

Y además, también abordarán el tema de la familia como algo universal, que se puede escoger, y que es además es capaz de salir adelante a pesar de sus defectos y de los problemas que se presenten.

Continuando justo donde quedó todo, la serie no pierde el tiempo y se lanza de lleno, situándose justo cuando los protagonistas se encontraron a los miembros de la Academia Sparrow, otros superhéroes a los que su padre -que sigue vivo- adoptó en una realidad alternativa, pero que carecen de la humanidad que tanto caracteriza a los personajes originales. La rivalidad entre ambos grupos surge al instante, pero quedará en un segundo plano ante el ya conocido como desastre inminente.

Mientras los siete hermanos con poderes intentan averiguar cómo solucionar el problema de siempre, la serie aprovecha para crecer y superarse a sí misma, profundizando en el anclaje que retiene a sus personajes en el pasado y en cómo les ha transformado por completo.

Allison y Viktor en la tercera temporada de la serie. Netflix

Más concretamente, los nuevos episodios trazan de una forma delicada el arco narrativo de Allison (Emmy Raver-Lampman) y Viktor (Elliot Page), ya que ambos encontraron el amor en Dallas, mucho antes de que las obligaciones con la Academia Umbrella les separaran de sus nuevas familias. Los dos quedarán al mismo nivel, porque los dos han perdido lo que más querían, y esto también afectará a su modo de gestionar la crisis y a su manera de controlar sus poderes, pero especialmente al vínculo que compartían, que se verá deteriorado.

Sin embargo, uno de los cambios más notorios gira en torno al personaje de Viktor, que al igual que el actor que lo interpreta, experimenta su propia transición como persona transgénero -y que utiliza los pronombres masculinos o neutros-. Desde que Elliot Page mostró la primera imagen del personaje en los nuevos episodios se confirmó que la serie respetaría su identidad de género, y su manera de abordar la transición del personaje a nivel narrativo está a la altura de las circunstancias y las expectativas.

Como era de esperar, la serie ha cumplido y le ha dado la mano al actor y también a las personas trans, siendo consciente de que Page es un referente para las personas más vulnerables del colectivo LGTB+ y respetando un reflejo en pantalla necesario y que forma parte de una realidad diversa. Esto se lleva a cabo con toda la delicadeza, la empatía y el cariño que requiere, abordando la transformación del personaje de manera natural y dejando claro que Viktor es "la persona que siempre quiso ser" y dándole el empujón que necesita para ganar más confianza en sí mismo.

Elliot Page como Viktor Hargreeves en la tercera temporada de 'The Umbrella Academy'. Netflix

Junto a este personaje tan destacable y el movimiento de refuerzo que hace la serie en favor de representar a las personas trans en pantalla, también habrá un desarrollo decente para el resto de protagonistas, que con contados ejemplos muy claros como el de Luther (Tom Hopper), o el de Klaus (Robert Michael Sheehan) y Cinco (Aidan Gallagher) -los más carismáticos de la serie-, siguen confirmando el poder que tienen como familia y que The Umbrella Academy mejora el nivel y sube el listón en cada temporada.

Como ocurrió en ediciones anteriores, los episodios se cuecen a fuego lento, pero siguen dejando claro que la serie está en mejor forma que nunca, y que aunque el mundo se acabe -una y otra vez-, siempre nos quedarán los divertidos intentos de salvarlo y el cariño que nos despiertan los protagonistas, una familia disfuncional pero una familia al fin y al cabo.

La tercera temporada de 'The Umbrella Academy' ya está disponible en Netflix.

