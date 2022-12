Las 10 mejores series españolas de 2022.

Tras las mejores series del 2022, toca el turno de las mejores series españolas del año. La ficción española sigue sin volver a los niveles históricos de la extraordinaria cosecha del 2020 (para muchos, el mejor de la historia, tanto por cantidad como por calidad), pero al menos la producción de ficción ha vuelto a la normalidad después de los parones provocados por la pandemia.

Tras unos primeros meses dubitativos donde la segunda temporada de La Unidad y la relevancia cultural y social de Intimidad salvaron los muebles, los estrenos se han animado en las últimas semanas con el estreno de la comedia tierna de No me gusta conducir, la arriesgada apuesta nostálgica de La ruta y la provocación centenial de No me gusta conducir.

Para hacer la lista de las 10 mejores series españolas según la redacción de SERIES & MÁS, Valentina Morillo, Daniel Mantilla y Belén Prieto, han votado sus 10 series preferidas, otorgando 10 puntos a la primera posición, y así sucesivamente, hasta 1 punto a la décima. Además, era condición que hubieran sido estrenadas legalmente en España durante el 2022 y que, al menos, hayamos podido ver la mitad de sus episodios. En caso de empate, se ha dado la misma posición a ambos títulos y ha corrido una posición.

Estas son las mejores series españolas del 2022 según la redacción de SERIES & MÁS.

10. 'El inmortal' (Movistar Plus+)- 2 puntos

Durante los 90, el tráfico de cocaína y el control de las discotecas de Madrid estuvo en manos de una banda que acaparó cientos de portadas y programas de televisión: Los Miami. Su nombre provocaba el pánico de aquel que lo escuchaba. “El Inmortal” fue el jefe de todos ellos. La serie de Movistar Plus+ está inspirada en hechos reales y en su primera temporada reconstruye cómo se creó este reino del terror que pasó a formar parte de la cultura pop cuando se reveló que Ana Obregón habría amenazado con encargarle a la banda que pegaran una paliza al presentador Jaime Cantizano.

Después de su impactante aparición en Antidisturbios, Álex García se confirma como una de las estrellas de la televisión española. El canario lidera un efectivo aunque ya visto thriller que en sus primeros ocho episodios se ha centrado en los primeros años de Los Miami. La plataforma de Telefónica ya ha renovado una ficción que palidece en comparación con Fariña (la gran obra sobre el narcotráfico de la televisión española), pero que brilla particularmente en lo musical, en su glamurosa revisión de una historia turbia o en las interpretaciones de su eficaz reparto protagonista.

9. 'Intimidad' (Netflix) - 8 puntos

A lo largo de sus ocho episodios, Intimidad se empodera a sí misma y a sus personajes para mostrar el verdadero significado de la sororidad, dejando claro que ese es el verdadero aliado para combatir este mal endémico. Es lo de menos si Laura Sarmiento y Verónica Fernández se inspiraron en la historia de Olvidos Hormigos o en la tragedia de la mujer francesa que se suicidó después de que se filtraran en su trabajo imágenes de ella desnuda, la serie escoge a conciencia el punto de vista desde el que posicionarse y explota hasta el final el talento de las actrices protagonistas, mostrando una realidad tan compleja como real, donde cada ficha del tablero es diferente y necesaria.

Intimidad sigue a las víctimas directas del mismo, pero también a sus familiares, abogados, policías y otras personas, cada una con sus propios intereses -que no tienen por qué ser los mismos-. La ficción de Netflix nunca llega a caer en la superficialidad, plantando cara al lado más hipócrita de la sociedad y levantando la alfombra para que veamos la suciedad que se empeña en esconder y negar. Esto se ve más claro cuando el guion lo escriben mujeres, porque su mirada es la de alguien que conoce el problema de primera mano y porque quién mejor que las mujeres para contar algo que sufren ellas. (Belén Prieto)

-. 'Apagón' (Movistar Plus+) - 9 puntos

La gran propuesta de Movistar Plus+ en 2022 reunió a los mejores talentos de la industria española para adaptar el popular pódcast El gran apagón y crear una antología -un término que rechazaba su coordinador, Fran Araújo- posapocalíptica de producción intachable que recuerda, inevitablemente, a la serie francesa El colapso. Apagón vuela más alto cuanto más se aleja de su original radiofónico para impregnar a sus cinco episodios de las secuelas emocionales, psicológicas y sociales que ha dejado en la sociedad española la pandemia.

La miniserie no escapa a la irregularidad tan habitual de esta clase de productos. El episodio dirigido por Rodrigo Sorogoyen, una crónica de la reacción de las autoridades a una crisis sin precedentes, es un ejemplar thriller contra el reloj que pone el listón muy alto para el resto de episodios. También merece la pena destacar los capítulos de Raúl Arévalo, centrado en la respuesta de los hospitales: el cierre de Isaki Lacuesta, un capítulo que juega con una idea rompedora e interesante (puede que nos hiciera falta un reseteo para valorar lo que de verdad nos importa) y la estelar aparición de Jesús Carroza en el capítulo de Alberto Rodríguez.

7. 'Autodefensa' (Filmin) - 9 puntos

Describir la trama de Autodefensa no es tarea sencilla, no solo porque las reflexiones que plantea van más allá de una sinopsis, sino porque además, si la tuviera, estaría limitando el propósito rompedor que tanto la define. La serie creada por Miguel Ángel Blanca, Berta Prieto y Belén Barenys (las dos últimas son también las protagonistas de esta comedia salvaje) no va de personajes perfectos o protagonistas que salvan el mundo, sino de dos jóvenes normales llenas de inseguridades e inquietudes y capaces de ser críticas con el mundo que les rodea.

La segunda serie original de Filmin destaca por su forma y tamaño -sus capítulos duran 17 minutos de media-, pensados para lograr la fugacidad y el consumo fácil, dos cosas cada vez más buscadas y que son lo que los jóvenes piden del contenido, acostumbrados a pasar horas delante de un dispositivo deslizando una rueda infinita de vídeos cortos y que ocupan solo unos segundos de su atención. Lo realmente impactante de esta prima lejana de Cardo y Girls es su manera de reflejar la realidad de toda la generación Z, que tiene derecho a no esforzarse también, a equivocarse y a disfrutar tanto como lo hicieron los que vinieron antes. (Belén Prieto)

-. 'Las de la última fila' (Netflix) - 10 puntos

Cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas desde el colegio, organizan cada año una escapada de una semana juntas. Las circunstancias del nuevo viaje son especiales: a una de ellas le acaban de diagnosticar un cáncer. Tal y como ocurre en todas las historias escritas por Daniel Sánchez Arévalo, Las de la última fila también está impregnada de ternura y mimo y es capaz de alcanzar un equilibrio perfecto entre el drama y la comedia que nos mantiene en vilo hasta el final.

Hasta prácticamente los últimos minutos no sabremos cuál de las cinco amigas es la que tiene el cáncer -y de hecho las propias actrices, una parte clave de este retratado de la feminidad y la amistad entre mujeres, tampoco lo supieron hasta que no tuvieron que rodar el final-, pero este hecho es lo de menos. Lo que importa en Las de la última fila es el trayecto y quiénes lo recorren, porque pase lo que pase, todas llegarán hasta el final y seguirán estando las unas para las otras. (Belén Prieto)

-. '¡García!' (HBO Max) - 10 puntos

Los creadores Sara Antuña y Carlos de Pando han trabajado mano a mano con el showrunner y director Eugenio Mira en la simpática y ambiciosa adaptación de la homónima serie de cómics creada por Santiago García y Luis Bustos. Ya no hace falta preguntarse qué pasaría el Capitán América fuera español: la serie de HBO Max es una historia de aventuras protagonizada por un agente secreto creado por el franquismo en los año 60 y una joven periodista de la España actual (incluyendo las mascarillas contra el coronavirus y numerosas referencias a la política y sociedad del momento).

¡García! se colaba la semana pasada por sorpresa en las nominaciones de los Critics’ Choice como una de las series internacionales más potentes del 2022. La culpa es de la meritoria adaptación en acción real de un tebeo, con sus referentes pulp, sus escenas de acción y una estimulante mezcla de géneros, desde la comedia al espionaje, pasando por los relatos del pez fuera del agua o la sátira. La falta de presupuesto, la excesiva duración de sus capítulos o cierta irregularidad en el tono se interponen por momentos en el camino de García y Sara, pero la serie ya ha sentado las bases de su sugerente universo si la plataforma de Warner Bros. Discovery se decide a dar luz verde a una segunda temporada.

4. 'La unidad T2' (Movistar Plus+) - 10 puntos

El notable salto de calidad del apasionante thriller creado por Dani de la Torre y Alberto Marini ha garantizado su renovación por una tercera entrega en Movistar Plus+, una hazaña para una producción de una plataforma que rara vez extiende sus ficciones, sean un éxito o un fracaso, más allá de su segunda temporada. Los nuevos episodios de la Homeland española fueron más entretenidos, sorprendentes y atrevidos que su primera entrega, palabras mayores para una ficción que ya se había atrevido a replicar los trágicos atentados del 17 de agosto de 2017 de Barcelona en su primera temporada.

La Unidad se reseteó de forma inteligente construyendo una nueva amenaza para sus protagonistas que no estaba anclada a una trama que la mayoría de espectadores habrán visto por última vez en mayo de 2020. ¿Tiene sentido que los yihadistas pongan en el punto de mira a los agentes antes que al propio estado español? Es probable que no, pero los responsables de la serie anteponen en esta ocasión crear una intriga adictiva a una realista. Quien quiera ver una historia real tiene en Netflix 800 metros, la reivindicable miniserie documental de León Elías de Siminiani que reconstruye, precisamente, los atentados del 17-A. Contamos los días para su tercera temporada, ambientada en Afganistán.

3. 'Fácil' (Movistar Plus+) - 16 puntos

Que los árboles no nos impidan ver el bosque. El polémico cruce de declaraciones entre Anna R. Costa (responsable de la serie de Movistar Plus+) y Cristina Morales (autora de la novela Lectura fácil) hace un flaco favor a esta historia sobre cuatro mujeres con diversidad funcional que ansían la libertad desde su piso tutelado de Barcelona. Fácil es una de las mejores series españolas del 2022, además de la confirmación de su creadora como una autora con personalidad y estilo propio en su primer gran proyecto en solitario.

En su salto a la pantalla cambia el formato, por la imposibilidad de trasladar al audiovisual la sucesión de monólogos que estructuraba la novela, y el tono, mucho más luminoso, reconocible y cercano a la comedia. El carácter antisistema de Morales deja paso a una interpretación más esperanzada y accesible del relato, ejecutando una visión que rara vez pisa en falso. Las mejores aliadas de Costa son sus actrices, desde la refrescante revelación de Coria Castillo a la interpretación kamikaze de una visceral Natalia de Molina, un impactante trabajo que ha causado tanta o más división que la propia adaptación del aclamado texto de Morales.

-. 'La ruta' (Atresplayer Premium) - 17 puntos

La ruta sigue el viaje de un grupo de amigos de El Perelló, desde su despedida en una masificada Ruta Destroy, en 1993, hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981, cuando tanto ellos como "la fiesta" aún conservaban su inocencia. La serie creada por Roberto Martín Maiztegui y Borja Soler cuenta explora los más de diez años que Valencia se pasó bailando, unos años que todos querríamos vivir y que solo algunos pueden recordar, con un objetivo claro: cambiar la mirada condescendiente que se tuvo con un momento social, musical y cultural que quedó en un segundo plano por el tratamiento mediático y por el reciente recuerdo de la Movida madrileña.

La serie de Atresplayer Premium se la jugó con una arriesgada decisión estructural: empezar el primer capítulo al final del viaje e ir reconstruyendo el viaje de la pandilla protagonista mientras viajamos hacia atrás en el tiempo. Es una decisión original y lúcida desde un punto de vista temático (relatando un viaje de la oscuridad hacia la luz, en lugar de la narrativa tradicional sobre La Ruta del Bakalao), pero peligrosa a la hora de conectar con la audiencia. Durante los primeros episodios cuesta seguir el raccord emocional de sus protagonistas y este drama de época se hubiera beneficiado claramente de un estreno simultáneo de todos sus capítulos, algo que no encajaba con la estrategia de emisión semanal de Atresplayer Premium.

¿Por qué está la serie de Soler y Martín Mariztegui en lo más alto del ranking a pesar de una decisión, cuanto menos, debatible? Todo lo demás, básicamente. La reconstrucción de la época, el mimo por los personajes (desde el DJ que interpreta Álex Monner a la sufrida madre de la que Sonia Almarcha saca oro en cada una de sus intervenciones), las interpretaciones, el costumbrismo de la Valencia de la época y de las relaciones entre los personajes, la ambientación musical… Todos esos elementos convierten a La ruta en una serie imprescindible, un proyecto tan ambicioso como delicado que debería abrir nuevas puertas oportunidades a su pareja de creadores.

1. 'No me gusta conducir' (TNT) - 17 puntos

Borja Cobeaga, uno de los nombres más importantes de la comedia española de la última década, se estrena como creador de series con No me gusta conducir, una historia inspirada en su accidentada experiencia intentando sacarse el carné de conducir pasados los cuarenta. Juan Diego Botto cambia de registro y se convierte en el alter ego del guionista y director en su comedia más sentimental y reconocible, una de esas obras que recuerdan al espectador la importancia de algo tan intangible pero esencial en el arte de contar historias: el tono.

A partir de una premisa sencilla, la última propuesta de TNT (una marca que selecciona con mucho cuidado -y acierto- cada una de sus incursiones en la producción de ficción propia) es una historia tan reconocible como citable. La culpa la tiene el memorable profesor de autoescuela que interpreta un fantástico David Lorente, el heredero espiritual de Juancarlitros, el memorable gañán que interpretó Julián López en No controles, otra de las comedias de Cobeaga.

No se queda atrás Juan Diego Botto como Lopetegui, ese gruñón profesor universitario de Literatura Medieval que brilla tanto en la refrescante aproximación relación con su ex (Leonor Watling) o con su joven alumna (Lucía Caraballo), una dinámica que huye de los lugares comunes de los encuentros entre cuarentones y veinteañeros en la ficción. No me gusta conducir es, en definitiva, una de las sorpresas del 2022.

