El estreno de 'Miércoles' marca un nuevo récord en Netflix y le quita el trono a 'Stranger Things'

El mundo gótico ha derrotado al mundo del revés. El top semanal de Netflix ha confirmado que Miércoles es el nuevo fenómeno de la plataforma con datos contundentes. Según la plataforma, la serie dirigida por Tim Burton despertó el interés de más de 50 millones de hogares, que acumularon un total de 341 millones de horas vistas entre el 23 y el 27 de noviembre.

El éxito de la serie protagonizada por Jenna Ortega también se ha visto reflejado en las redes sociales, en las que se han creado en pocos días cuentas de fans con más de 17 millones de seguidores y múltiples retos del baile de Miércoles en Tik Tok.

Miércoles ha superado de forma contundente las cifras que consiguió Stranger Things con el estreno de su temporada 4, que tenía el récord anterior con 335 millones de horas, pero para las que necesitó ocho días. Sin embargo, la comparación no puede hacerse de forma literal, porque la serie de los hermanos Duffer se estrenó un viernes y el spin-off de La Familia Addams un miércoles, que además coincidió con las festividades de Acción de Gracias en Estados Unidos.

En su primer fin de semana, Stranger Things 4 superó el récord que tenía Bridgerton, y con 286 millones de horas vistas se convirtió en el mejor estreno de una serie en inglés durante su primer fin de semana en la plataforma. Para que sirva como referencia, los tops semanales de Netflix se contabilizan de lunes a domingo y se publican el martes de la semana siguiente.

Top Global Netflix

Completan el top 5 de series más populares de la semana del 21 al 27 de noviembre 1899, con 87,89 millones de horas vistas, la quinta temporada de The Crown, con 87,89 millones de horas vistas, la cuarta y última temporada de Dead to Me, con 33,33 millones de horas vistas, y la temporada 4 de Manifest con 21 millones.

La plataforma aún no ha confirmado la renovación de Miércoles por una segunda temporada, pero con estos datos en la mano será cuestión de días que se haga el anuncio oficial. El coshowrunner Miles Millar explicó que ya tienen pensado cómo será la posible continuación. "Sentimos que acabamos de tocar la superficie con esos personajes y los actores son increíbles en esos papeles. Catherine es, creo, una Morticia icónica. La relación entre Miércoles y Morticia también es esencial para el programa, y la idea de que Miércoles está tratando de forjar su propio camino fuera de la familia es importante".

Teniendo en cuenta cuál es el desenlace de la primera entrega, es probable que la segunda temporada aborde un nuevo misterio, implicando a Miércoles y sus compañeros de Nunca Más. La protagonista deberá seguir avanzando y aprendiendo a controlar sus poderes y puede que su madre le ayude un poco más a conseguirlo.

Por otro lado, hay ciertos asuntos sin resolver de la primera temporada y los creadores de la serie tienen material e hilos de los que tirar para seguir contando más de la historia de Miércoles en el regreso. De esta manera, si todo sigue por buen camino, podría confirmarse la vuelta del reparto principal al completo, con Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Victor Dorobantu y George Burcea, entre otros.

