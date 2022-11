"'Miércoles' comparte mi visión del mundo", la nueva serie de Netflix es personal para Tim Burton

Desde hoy está disponible en Netflix, Miércoles, la serie centrada en la hija adolescente de la familia Addams. Un misterio detectivesco con toques sobrenaturales que sigue los años de la peculiar joven como estudiante en la Academia Nevermore, proyecto que marca la incursión de Tim Burton detrás de las cámaras de una serie de televisión.

No es la primera vez que el prestigioso director está vinculado a un proyecto de la Familia Addams, aunque sí la primera en que se materializa su participación. A Burton le ofrecieron dirigir la película de 1991, pero en aquel momento rechazó la oportunidad para trabajar en Batman Returns. Finalmente, fue Barry Sonnenfeld quien dirigió La famillia Addams y su secuela de 1993.

Dos décadas después estuvo en conversaciones para hacer un largometraje en stop-motion con estos personajes en 2010, cuando se anunció otro proyecto en el que trabajaría como coguionista y coproductor con la posibilidad de dirigirlo, pero este no consiguió llegar a buen puerto.

Una película animada de la Familia Addams, dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan, llegó en 2019, seguida de una secuela en 2021, pero la serie Miércoles es el primer proyecto de acción real de la Familia Addams desde 1998, cuando se estrenó en televisión La nueva familia Addams.

Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega y Tim Burton en el rodaje de 'Miércoles'

La conexión personal de Burton y Miércoles Addams

Alfred Gough y Miles Millar, los creadores de la serie de Netflix, pensaron en el director de Eduardo Manostijeras desde que concibieron el proyecto. El dúo creativo confiesa que siempre imaginaron Miércoles con "el tono de una película de Tim Burton" en el sentido de ser "espeluznante y gótica, pero manteniendo el sentido del humor".

No creyeron que fuera a aceptar, pero pensaron que merecía la pena intentarlo. "Si no preguntas, la respuesta es no", explicó Gough. Le enviaron el guion y tres días después su agente les dijo que le había encantado.

Treinta años después de su primer contacto con la franquicia, Burton finalmente se ha sentado en la silla del director, y lo ha hecho para encargarse de su personaje favorito. "Cuando leí el guion me apeló personalmente y me recordó cómo me sentía en la escuela, cómo te sientes con tus padres, cómo te sientes como persona", afirmó Burton en una entrevista en Empire.

Millar identifica dónde radica la afinidad del director con el personaje: "Tim se ve a sí mismo como un marginado, por eso le encanta Miércoles. En sus películas siempre hay personajes como ella", reveló el showrunner en un vídeo promocional de Netflix.

La serie sigue a la hija de los Addams como adolescente e interpretada por Jenna Ortega (You, Scream), cuando comienza su curso en un internado, una etapa que se siente casi autobiográfica para el director: "En 1976, fui a un baile de graduación del instituto", recuerda en su conversación con Empire. "Fue el año en que se estrenó Carrie. Me sentí como una Carrie masculina en ese baile. Sentí esa sensación de tener que estar allí pero no formar parte de ella. Esos sentimientos no te abandonan".

El director de Sleepy Hollow sigue conectando con los conflictos a los que se enfrenta el personaje adolescente de la serie: "Miércoles comparte mi visión del mundo", dice, "y los Adams representan lo que pienso de las familias. Todas las familias son raras", añade en el vídeo de detrás de cámaras.

'Miércoles' | Así es la nueva serie de Netflix

La serie de Netflix

Con un elenco encabezado por Jenna Ortega en el papel principal, Catherine Zeta-Jones como Morticia, y Luis Guzmán (Shameless) como Gómez, a través de ocho episodios, la serie sigue los intentos de Miércoles por dominar su incipiente habilidad psíquica, detener una monstruosa ola de asesinatos que tiene aterrorizada a la ciudad y resolver el misterio paranormal en el que sus padres se vieron envueltos hace 25 años. Y todo eso mientras gestiona sus nuevas —y complicadísimas— relaciones en su nuevo internado.

También hay un papel reservado para Christina Ricci, quien interpretó a Miércoles Addams en La familia Addams (1991) y en su secuela La familia Addams: la tradición continúa (1993), pero tendréis que ver los episodios para descubrir cuál es.

'Miércoles' está disponible en Netflix.

