La CW apostará por la continuidad en temporada 2021-2022. La cadena especializada en contenido juvenil y adolescente ha anunciado la renovación por una temporada más de doce de sus series: All American, Batwoman, Embrujadas, DC’s Legends of Tomorrow, Dynasty, The Flash, In the Dark, Legacies, Nancy Drew, Riverdale y Roswell, New Mexico continuarán sus tramas. También lo hará un estreno como Walker, la nueva versión de Walker Texas Ranger, el clásico de Chuck Norris, que protagoniza Jared Padalecki después de liberarse de Supernatural tras 15 años en antena en CW.