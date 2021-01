'La que se avecina': las claves de la parte final de la temporada 12 y el adiós a Montepinar

La expropiación de Montepinar será el tema estrella del estreno de la segunda parte de la 12ª temporda de La que se avecina en Amazon Prime Video. Esta vez los vecinos se enfrentarán a temas que pondrán en entredicho su moralidad, a situaciones profundas y líos sentimentales, entre otras batallas… campales o no, eso está por ver. Lo harán siempre desde la ironía y dejándonos profundizar aún más en la personalidad de los vecinos más conflictivos de la televisión. El intento de suicidio de Amador, la posibilidad de que Recio no sea el padre des hijos, la lucha de Lola por ser capaz de hacer una vídea por sí misma, los dimes y diretes de la relación Fermín y Berta y la aparición especial de Mónica Cruz son algunos de los titulares del regreso de la serie. No son los únicos.

Es el fin de una era en Montepinar

Los ocho capítulos que están disponibles desde el 8 de enero serán los últimos que se graben en unos históricos decorados que han servido durante más de diez años como base de operaciones de la comedia española más popular y longeva. El pasado 26 de julio Alberto Caballero se despedía en redes sociales del plató con un impactante vídeo que mostraba el fin de Montepinar tal y como lo conocíamos. Si al final de la primera parte de la 12ª temporada veíamos cómo avisaban a los vecinos de que sus horas en la urbanización estaban contadas, en la continuación sabremos por fin cómo se ejecuta el desahucio más doloroso de la ficción nacional. Montepinarianos, estad tranquilos: La que se avecina regresará con una 13ª temporada con nuevos escenarios y vecinos.

Los vecinos más guerreros de la televisión se pasaran por 'El Pueblo'

En mayo de 2019 Amazon Prime Video estrenó -después se pudo ver en Telecinco- la primera temporada de El Pueblo, la primera serie original de Alberto Caballero en más de diez años. En los episodios inéditos de La que se avecina podremos ver el primer cruce con los pueblerinos comandados por Carlos Areces, Ingrid Rubio o Santi Millán. Las visitas de los protagonistas de 7 vidas a su spin-off Aída (y viceversa) han sentado las bases de los crossover más divertidos de la televisión española. Sus herederos no se van a quedar atrás.

Un misterio (de audiencias) sin una respuesta clara

La emisión de los ocho primeros capítulos de la 12ª temporada se saldó con los peores resultados de audiencia en los más de trece años de La que se avecina en Telecinco. Los 1.580.000 espectadores de media supusieron un descenso de un millón respecto a la anterior entrega, pero la emisión en primera ventana de la serie en Amazon hace imposible saber realmente si la gente ya la vió en la plataforma de streaming (no hay datos oficiales), si hay un comprensible efecto desgaste después de tantos años de éxito o si la competencia con la primera temporada de Masked Singer fue la culpable del bajón de audiencia. Probablemente la razón sea una mezcla de las tres teorías. Después del estreno de temporada en Telecinco, Alberto Caballero celebró los números, nombrando a la secuela espiritual de Aquí no hay quien viva como “la serie más rentable antes, durante y después de su emisión”. El acuerdo entre Amazon y Mediaset hace que Telecinco no pueda estrenar los nuevos capítulos hasta bien entrada la primavera de 2021.

