'The Nevers': HBO lanza tráiler y pone fecha de estreno a su serie de superheroínas victorianas

Después de haber interrumpido su rodaje por la crisis del coronavirus, y de verse obligada a cambiar de showrunner pocos meses antes de su estreno, The Nevers, una de las series de HBO más esperadas en este 2021, ya ha lanzado su primer tráiler y ha programado su estreno para el próximo mes de abril.

Ambientada en el siglo XIX, esta historia está protagonizada por un grupo de jóvenes victorianas que, de repente, descubren que tienen poderes. Lideradas por Amelia True (Laura Donnelly, Outlander) y Penance Adair (Ann Skelly, Vikingos), estas elegidas usan sus nuevas habilidades para luchar en nombre de aquellos que la historia ha ignorado en favor de los que intentan mantener a toda costa el orden establecido.

En el reparto, lleno de caras conocidas, destacan actores como Olivia Williams (Counterpart), Ben Chaplin (La delgada línea roja), Elizabeth Berrington (Sanditon), Nick Frost (Into The Badlands) o James Norton (Happy Valley).

Tráiler - 'The Nevers' - HBO

Después de la desvinculación del proyecto de Joss Whedon, el creador de la serie, atribuida a agotamiento personal, según su versión oficial, Philippa Goslett (Maria Magdalena, How to Talk to Girls at Parties) pasó a ocupar el cargo de showrunner y productora ejecutiva de la primera temporada de esta serie, que tendrá 10 episodios en HBO.

