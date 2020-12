De 'Fundación' a Marvel, estas son las 20 series que se estrenarán en 2021 y más esperamos

Después de ver cómo se transformó radicalmente nuestra vida en marzo de este año que se acaba, hemos aprendido a tomarnos los planes a largo plazo con cautela. Pero que eso no impida que miremos el futuro con optimismo y continuemos la sana tradición de marcar en nuestras agendas las series que esperamos con más ganas en 2021.

Con tanta competencia en el terreno que se ha denominado "la guerra del streaming", la estrategia de las plataformas pasa por producir títulos capaces de llamar nuestra atención con un titular, ya sea porque son adaptaciones de sagas literarias mundialmente conocidas o por los fichajes de estrellas delante y detrás de cámaras. En lo que a eso respecta, el próximo año promete traer consigo un nuevo alud de estrenos que serán muy sonados, y a los que en SERIES & MÁS ya hemos empezado a seguirles la pista.

Debemos aclarar que hoy no están confirmadas las fechas de estreno previstas para muchas de estas series, y que la mayoría de ellas aún están en fase de rodaje o postproducción, procesos que, a pesar de los protocolos de seguridad, aún pueden verse afectados por el coronavirus. No hay nada escrito sobre piedra y la llegada de algunos de estos títulos podría verse retrasada un año más, pero la intención inicial de todos los implicados es que vean la luz durante los próximos doce meses.

'American Crime Story: Impeachment' (FX)

Esta nueva temporada de la antología creada por Ryan Murphy explorará los puntos de vista de las mujeres que se vieron involucradas en el escándalo sexual de Bill Clinton y Monica Lewinsky, con Clive Owen y Beanie Feldstein (Superempollonas) en los papeles del presidente y su becaria, respectivamente, y acompañados por Sarah Paulson, como Linda Tripp. Lewinsky es productora ejecutiva del proyecto.

'Bruja Escarlata y Visión' (Disney+)

'Bruja escarlata y Visión' tráiler

El 15 de enero se estrena esta miniserie de Marvel Studios, en la que Elizabeth Olsen y Paul Bettany retoman los personajes de Wanda y Visión después de los eventos de Vengadores: Endgame. La pareja vive feliz ocultando sus poderes en el entorno ideal de los suburbios de la ciudad de Westview, pero pronto la realidad empezará a tambalearse para demostrarles que las cosas no son lo que parecen.

'Dopesick' (Hulu)

Miniserie sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos en la que Michael Keaton interpretará a un médico que se ve involucrado en el oscuro negocio de las grandes farmacéuticas, con los problemas de una comunidad minera de Virginia como telón de fondo. La dirección corre a cargo de Barry Levinson, ganador del Óscar por Rain Man, y los guiones los firma Danny Strong (Game Change, Empire).

'El ferrocarril subterráneo' (Amazon Prime Video)

The Underground Railroad Barry Jenkins Amazon Prime Video

The Underground Railroad, de Colson Whitehead, galardonada con el premio Pulitzer, ha sido adaptada por Jihan Crowther (El hombre en el Castillo) para Amazon, con Barry Jenkins (Moonlight) como director de todos los episodios. El ferrocarril subterráneo fue el nombre de una red clandestina que en el siglo XIX ayudó a los esclavos afroamericanos a escapar de Estados Unidos a Canadá, en esta versión ese símbolo se materializa como una red de estaciones subterráneas que cruzan el país en un tren en el que los protagonistas emprenden su arriesgada huida para conseguir la libertad.

'Falcón y el Soldado de invierno' (Disney+)

'Falcón y el Soldado de invierno' tráiler

Anthony Mackie y Sebastian Stan, Falcón y Soldado de invierno, regresan para seguir luchando contra el crimen después del retiro de Steve Rogers, el Capitán América. Daniel Brühl también vuelve, como el villano Baron Zemo, y Emily VanCamp retoma su personaje, Sharon Carter. El estreno está previsto para el 19 de marzo.

'Fundación' (Apple TV+)

'Fundación' tráiler

Lee Pace (Halt and Catch Fire) y Jared Harris (Chernobyl) protagonizan esta ambiciosa serie de ciencia ficción que adapta la obra de Isaac Asimov, en la que un científico pronostica la caída del imperio gracias a una disciplina que le permite estudiar el comportamiento humano a gran escala y predecir los movimientos de las masas. La Fundación es el grupo encargado de preservar el conocimiento humano de su aniquilación y acelerar el surgimiento de un nuevo imperio.

'Inventing Anna' (Netflix)

Creada por Shonda Rhimes, esta serie adapta en una temporada de diez episodios el artículo How Anna Delvey Tricked New York’s Party People (New York Magazine), en el que Jessica Pressler narró cómo Anna Delvey (Anna Sorokin), una joven rusa de 26 años, le hizo creer a la alta sociedad de Manhattan y a todas las empresas que estafó que era una rica heredera alemana. Anna Delvey estará interpretada por Julia Garner (Ozark) y Anna Chlumsky (Veep) será Vivian, una periodista que cree tener en la vida de la joven rusa la historia que definirá su carrera. Laverne Cox también está confirmada en el reparto.

'It's a Sin' (Channel 4)

It's a Sin tráiler channel 4

Russell T. Davies, el creador de Years and Years, vuelve a la televisión con esta nueva serie en la que en lugar del futuro ahora echa un vistazo al pasado, para seguir la historia de un grupo de jóvenes londinenses en los años 80 que crecen a la sombra de la epidemia del VIH.

'La historia de Lisey' (Apple TV+)

Pablo Larraín (Jackie) dirige a Julianne Moore y Clive Owen en esta serie de terror basada en la novela homónima de Stephen King. Moore da vida a una mujer que, dos años después de la muerte de su esposo, empieza a enfrentarse a realidades que había reprimido y olvidado.

'Loki' (Disney+)

Ambientada en el universo de Los Vengadores, después de la película Endgame, Tom Hiddleston retoma el personaje en esta historia que se desarrolla en una realidad alternativa. Owen Wilson y Gugu Mbatha-Raw, a quien vimos en la primera temporada de The Morning Show, también forman parte del elenco. Su estreno está previsto para el mes de mayo.

'Maid' (Netflix)

Andie MacDowell y Margaret Qualley (Érase una vez en Hollywood) interpretan a madre e hija en esta miniserie inspirada en las memorias de Stephanie Land, una madre soltera que trabajó como empleada del hogar en varias casas durante años.

'Mare of Easttown' (HBO)

Kate Winslet es Mare Sheehan, la detective de policía de un pueblo de Pensilvania que verá como su vida se desmorona a su alrededor mientras investiga un asesinato.

'Midnight Mars' (Netflix)

La nueva serie de terror de Mike Flannagan (La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor) está ambientada en una comunidad aislada en una isla en la que se producirán una serie de sucesos milagrosos y profecías terroríficas después de la llegada de un misterioso sacerdote.

'Ms. Marvel' (Disney+)

'Ms Marvel' First Look

A final de año llegará Ms. Marvel, protagonizada por Iman Vellani como Kamala Khan, una adolescente americana pakistaní que descubre que tiene un gen Inhumano y asume el nombre en clave de Ms. Marvel, en honor a Carol Danvers, a quien idolatra. La guionista británica Bisha K. Ali (Cuatro bodas y un funeral) será la showrunner y adaptará los cómics a la pantalla.

'Nueve perfectos desconocidos' (Hulu)

Adaptación de otra de las novelas de Lyanne Moriarty (Big Little Lies) que se desarrolla en un balneario de lujo al que los clientes viajan para renovar mente y cuerpo durante un encierro de diez días. Nicole Kidman dará vida a la directora del balneario, al que acudirán nueve desconocidos en busca de relajación sin saber lo que les deparará su estadía en el lugar. Melissa McCarthy también forma parte del reparto, que estará capitaneado por David E. Kelly en la que será su tercera colaboración con Kidman después de Big Little Lies y The Undoing.

'Pieces of Her' (Netflix)

Toni Collette vuelve a Netflix después de Creedme, para interpretar a Laura, una logopeda encantadora y dedicada a su trabajo, que lleva una vida apacible junto a su hija Andy en un pueblo de Georgia. Cuando están celebrando su cumpleaños, Andy se sorprenderá ante la reacción rápida y eficaz de su madre durante un acto de violencia, lo que la llevará a embarcarse en un viaje en el que descubrirá el oscuro pasado de su familia.

'Ripley' (Showtime)

Andrew Scott (Fleabag) será Tom Ripley en esta nueva adaptación de las novelas de Patricia Highsmith. El guionista y director de los ocho episodios será Steve Zaillian (The Night Of).

'Secretos de un matrimonio' (HBO)

Esta nueva versión de la miniserie de Ingmar Bergman será adaptada por Hagai Levi, el creador de la serie original En terapia, que fue adaptada por HBO, y tendrá a Jessica Chastain y Oscar Isaac como la pareja protagonista, que en 1973 estuvo encarnada por Liv Ullmann y Erland Josephson.

'Severance' (Apple TV+)

Patricia Arquette volverá a formar equipo con Ben Stiller, con quien trabajó en Fuga en Dannemora, en esta serie descrita como un thriller laboral ambientado en una empresa que busca llevar la conciliación laboral a un nuevo nivel. Arquette interpretará a una de las personas al mando de dicha empresa y a su cargo estará un empleado con un oscuro pasado que está intentando poner su vida en orden, al que dará vida Adam Scott (Big Little Lies). Stiller será el director de todos los episodios.

'The Nevers' (HBO)

Creada por Joss Whedon y coescrita con Jane Espenson y Doug Petrie, con quienes ya trabajó en Buffy, Cazavampiros. Esta serie de fantasía y ciencia ficción sigue a un grupo de mujeres de la época victoriana que poseen habilidades especiales y se ven envueltas en una misión que podría cambiar el mundo tal como lo conocen.

