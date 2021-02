Globos de Oro 2021: listado completo de las nominaciones en las categorías de televisión

Los nominados al Goya de este año asistirán a una de las noches más importantes de sus vidas desde la comodidad del salón. Los Oscar alargaron dos meses el periodo de eligibilidad de sus premios por primera vez en su historia. Los Emmy celebraron una retransmisión híbrida con los presentadores en el escenario y los nominados en casa. Los Grammy musicales y los Tony teatrales tuvieron que retrasar sus galas durante meses... y todavía no han sido entregados. Las galas de premios de la industria del espectáculo nacional e internacional se han visto afectadas radicalmente por la crisis del COVID-19 y los Globos de Oro no iban a ser menos. En su esperado regreso a la ceremonia, las actrices, humoristas y amigas Amy Poehler (Parks and Recreation) y Tina Fey (30 Rock) presentarán la ceremonia separadas y desde diferentes costas de Estados Unidos.

Las actrices Sarah Jessica Parker (de actualidad gracias al regreso de Sexo en Nueva York) y Taraji P. Henson (Empire) serán las encargadas de anunciar los finalistas en la 78. º edición de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, una influyente organización formada por 90 periodistas internacinales afincados en California que supo encontrar su hueco en la industria antes de la saturación de premios de la crítica y de la industria que llegaría con el cambio de siglo. Los Globos de Oro se podrán ver un año más a través de Movistar +. En la web de la plataforma se podrán ver también el anuncio de las candidaturas a a las 14.35 horas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Todas las nominaciones en las categorías de televisión

Mejor serie de drama

Nominados por determinar

Mejor actor de serie de drama

Nominados por determinar

Mejor actriz de serie de drama

Nominados por determinar

Mejor serie de comedia o musical

Nominados por determinar

Mejor actor de serie de comedia o musical

Nominados por determinar

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Nominados por determinar

Mejor serie limitada o tvmovie

Nominados por determinar

Mejor actor de serie limitada o tvmovie

Nominados por determinar

Mejor actriz de serie limitada o tvmovie

Nominados por determinar

Mejor actor secundario de televisión

Nominados por determinar

Mejor actriz secundaria de televisión

Nominados por determinar

También te puede interesar...

• 'Adú', ‘La boda de Rosa’ y ‘Las niñas’ triunfan en las nominaciones a los Goya

• ‘La boda de Rosa’, ‘Patria’ y ‘Antidisturbios’ arrasan en las nominaciones a los Premios Feroz