Los premios Oscar se retrasan hasta el 25 de abril de 2021

La ceremonia de entrega de los Oscar se celebrará el 25 de abril de 2021 por la pandemia del coronavirus, después de que la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood haya aprobado este lunes aplazar dos meses el evento.



Los nominados en la categorías se anunciarán el 15 de marzo de 2021 y el plazo para ser candidato no se terminará en 2020, pues el cierre de cines y los atrasos de grandes estrenos han llevado a ampliarlo hasta el 28 de febrero, día en el que se iba a celebrar la gala originalmente.



Asimismo, la apertura del nuevo Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles (EEUU) no abrirá sus puertas hasta el 30 de abril del próximo año.

"Durante más de un siglo, las películas han jugado un papel importante para consolarnos, inspirarnos y entretenernos en los momentos más oscuros. Ciertamente lo han hecho este año. Nuestra esperanza al extender el período es proporcionar la flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y lanzar sus películas sin ser penalizados por algo que está fuera del control de nadie", dijo en un comunicado el presidente de la institución, David Rubin.

Excepciones en 2021