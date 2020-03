El coronavirus da la razón a Netflix: Universal estrenará películas directamente en streaming

Netflix ha supuesto todo un revulsivo para el sector del entretenimiento, acostumbrado a unos ciertos pasos gracias a décadas de costumbre. Por ejemplo, Netflix siempre ha estado en contra de la idea de que una película primero tiene que ser estrenada en cines, y meses después venderla en cinta o disco.

En cambio, Netflix estrena sus películas primero en su servicio, incluso aunque algunas hayan llegado a los cines; eso le ha ganado muchos enemigos dentro de la industria, e incluso de los premios Óscar y festivales como el de Cannes.

Sin embargo, el paso del tiempo le está dando la razón a Netflix. Los servicios de streaming son cada vez más importantes para el sector, hasta el punto de que prácticamente cualquier productora de Hollywood que se precie tiene el suyo. Y ahora, puede que tengan la excusa perfecta para seguir los pasos de Netflix.

Películas estrenadas en streaming

Hablamos, por supuesto, de las medidas tomadas en la lucha contra el coronavirus, que han obligado a cerrar o limitar el acceso a sitios concurridos como las salas de cine. En este panorama, muchas productoras han decidido retrasar sus estrenos hasta que sea seguro.

Universal Pictures plantea hacer algo diferente, como apuntan en Los Angeles Times: estrenar las películas en streaming al mismo tiempo que en las salas de cine. La primera cinta que formará parte de este plan es Trolls World Tour (Trolls 2: Gira Mundial en España). Su estreno se espera para el próximo 10 de abril en los EEUU; pero el mismo día, también se podrá ver en varias plataformas de streaming.

Fotograma de Trolls World Tour Universal Pictures

Además, las últimas cintas estrenadas no tendrán que esperar para llegar a estos servicios, y esta misma semana algunas ya estarán disponibles, como The Invisible Man o The Hunt. De esta forma, no hará falta esperar varios meses para verlas en casa.

No se han detallado los servicios en los que estarán disponibles, pero sí que se han mencionado dos: iTunes y Google Play. En concreto, se ofrecerán en la modalidad de alquiler, que permite ver la película durante un periodo de 48 horas; el precio será de 19,99 dólares.

El coronavirus lo cambia todo

Teniendo en cuenta el coste de ir al cine para una familia completa, puede ser mucho más barato y conveniente alquilarla por uno de estos servicios. Pero el verdadero motivo, por supuesto, es el miedo al coronavirus.

Cada vez más gente disfruta del cine en cassa

Aunque no todos los estados de EEUU han implementado limitaciones, se espera que el sector sufra por el miedo a contraer el virus en las salas de cine. El streaming es una alternativa que permite mantener la cuarentena en casa.

Será interesante ver si otras productoras se suman a esta técnica, especialmente en países como España donde los cines y teatros ya han sido cerrados.