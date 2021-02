'Los Bridgerton' y 'Minari' se vengan de los Globos de Oro en los premios del Sindicato de Actores

La temporada de premios de Hollywood ya es imparable. Un día después de conocer los finalistas a los Globos de Oro en las categorías de televisión y cine, el Sindicato de Actores ha seguido sus pasos. Schitt's Creek y The Crown comparten liderazgo en la pequeña pantalla, con cinco candidaturas cada una. En el apartado de cine, La madre del blues y Minari se resarcen de su irregular resultado en los premios de la Asociación Extranjera de Hollywood, consiguiendo tres menciones cada una.

Históricamente, entre 11 y 15 actores nominados por el Sindicato de Actores repiten cada año en los Oscar. Las grandes ausencias de las candidaturas son Amanda Seyfried (Mank), Paul Raci (Sound of Metal), Ellen Burstyn (Fragmentos de una mujer), Zendaya (Malcolm y Marie) o Delroy Lindo (Da 5 Bloods: Hermanos de armas). Amy Adams (Hillbilly, una elegía rural), Steven Yeun y Youn Yhu-jung (los dos de Minari) entran aquí a pesar de estar ausentes en los Globos de Oro.

Los actores Lily Collins (Emily in Paris) y Daveed Diggs (nominado por Hamilton) han sido las encargadas de anunciar los finalistas en la 27. ª edición de los premios del mayor sindicato de Hollywood, una organización de casi 130 mil miembros formada por actores que trabajan en televisión, anuncios o películas y locutores de radio. Las nominaciones, sin embargo, son elegidas por un grupo de dos mil personas que rota cada año. A continuación, estas han sido todas las nominaciones del Sindicato de Actores en 2021.

Mejor actriz protagonista de cine

Amy Adams por Hillbilly, una elegía rural (Netflix)

Viola Davis por La madre del blues (Netflix)

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer (Netflix)

Frances McDormand por Nomadland

Carey Mulligan por Una joven prometedora

Mejor actor protagonista de cine

Riz Ahmed por Sound of Metal (Amazon Prime Video)

Chadwick Boseman por La madre del blues (Netflix)

Anthony Hopkins por El padre

Gary Oldman por Mank (Netflix)

Steven Yeun por Minari

Mejor actor secundario de cine

Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Chadwick Boseman por Da 5 Bloods: Hermanos de armas (Netflix)

Daniel Kaluuya por Judas and the Black Magic

Jared Leto por Pequeños detalles

Leslie Odom Jr. por One Night in Miami (Amazon Prime Video)

Mejor actriz secundaria de cine

María Bakalova por Borat Película Film Secuela (Amazon Prime Video)

Glenn Close por Hillbilly, una elegía rural (Netflix)

Olivia Colman por El padre

Youn Yuh-jung por Minari

Helena Zengel por Noticias del gran mundo (Netflix)

Mejor reparto de cine

Da 5 Bloods: Hermanos de armas (Netflix)

La madre del blues (Netflix)

Minari

One Night in Miami (Amazon Prime Video)

El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Mejor reparto de especialistas (cine)

Da 5 Bloods: Hermanos de armas (Netflix)

Mulan (Disney+)

Noticias del gran mundo (Netflix)

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Wonder Woman 1984

Mejor actor de serie de drama

Jason Bateman por Ozark (Netflix)

Sterling K. Brown por This is Us (Fox Life)

Josh O’Connor por The Crown (Netflix)

Bob Odenkirk por Better Call Saul (Movistar+)

Regé-Jean Page por Los Bridgerton (Netflix)

Mejor actriz de serie de drama

Gillian Anderson por The Crown (Netflix)

Olivia Colman por The Crown (Netflix)

Emma Corrin por The Crown (Netflix)

Julia Garner por Ozark (Netflix)

Laura Linney por Ozark (Netflix)

Mejor reparto de serie de drama

Better Call Saul (Movistar+)

Los Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

Ozark (Netflix)

Mejor actor de serie de comedia o musical

Nicholas Hoult por The Great (Starzplay)

Daniel Levy por Schitt’s Creek (Movistar+)

Eugene Levy por Schitt’s Creek (Movistar+)

Jason Sudeikis por Ted Lasso (Apple TV+)

Ramy Youssef por Ramy (Starzplay)

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Christina Applegate por Dead to me (Netflix)

Linda Cardellini por Dead to me (Netflix)

Kaley Cuoco por The Flight Attendant (HBO)

Annie Murphy por Schitt’s Creek (Movistar+)

Catherine O’Hara por Schitt’s Creek (Movistar+)

Mejor reparto de serie de comedia o musical

Dead to me

The Flight Attendant

The Great

Schitt's Creek

Ted Lasso

Mejor actor de serie limitada o tv movie

Bill Camp por Gambito de dama (Netflix)

Daveed Diggs por Hamilton (Disney+)

Hugh Grant por The Undoing (HBO)

Ethan Hawke por The Good Lord Bird (Movistar+)

Mark Ruffalo por La verdad innegable (HBO)

Mejor actriz de serie limitada o tv movie

Cate Blanchett por Mrs. America (HBO)

Michaela Coel por Podría destruirte (HBO)

Nicole Kidman por The Undoing (HBO)

Anya Taylor-Joy por Gambito de dama (Netflix)

Kerry Washington por Pequeños fuegos en todas partes (Amazon Prime Video)

Mejor reparto de especialistas (televisión)

The Boys (Amazon Prime Video)

Cobra Kai (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Westworld (HBO)

