Nadie sabe muy bien cómo ha pasado, pero Ratched, la precuela de Alguien voló sobre el nido del cuco, se ha colado en las categorías de drama con tres nominaciones. La presencia de Sarah Paulson y Cynthia Nixon, viejas conocidas de la organización, no es tan sorprendente. Que la serie haya dejado fuera a títulos como Los Bridgerton, The Boys o Better Call Saul es mucho más chocante. Tampoco debería sorprendernos demasiado: Glee, Nip Tuck (a golpe de bisturí) y la primera temporada de American Crime Story ya ganaron el premio gordo en sus respectivas categorías.