Ya es oficial: 'Sexo en Nueva York' volverá con una nueva temporada para HBO Max

Sexo en Nueva York vuelve. Han pasado dieciséis años de la emisión en HBO de la emisión del último episodio de la revolucionaria comedia creada por Darren Star. No importa: Carrie Bradshaw y sus amigas seguirán buscando la felicidad en 10 nuevos episodios que se verán a través de HBO Max, la nueva plataforma estrella de Warner que llegará a España antes de que acabe el 2021. La continuación se llamará And Just Like That... (Y así, en castellano) y nacerá, en principio, en formato de serie limitada.

Las redes sociales han sido el medio escogido por Sarah Jessica Parker para confirmar los rumores del regreso de Sexo en Nueva York. La frase "I couldn’t hep but wonder… where are they now?" (No pude evitar preguntarme... ¿dónde están ahora?) fue la forma escogida por la productora y protagonista de la serie original para avisar a sus más de seis millones de seguidores en Instagramde que estaba a punto de pasar algo importante. El primer teaser de la serie hizo el resto. Minutos después, Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte) seguían los pasos de su compañera y amiga en la vida real. Quien no estará en la serie es Kim Cattrall, la inolvidable Samantha Jones.

En 2017 estuvo a punto de darse luz verde a Sexo en Nueva York 3, pero la negativa de Cattrall acabó tirando por tierra el proyecto. Poco después la veterana del grupo confirmaba un secreto a voces. La mala relación con Sarah Jessica Parker, el descontento por el sueldo recibido en las anteriores películas y la sensación de que ya había contado todo lo que quería contar de Samantha habían sido motivos suficientes para despedirse para siempre de su personaje más famoso.

No es la primera vez que Sexo en Nueva York vuelve del cielo de las series. En 2008 se estrenó una adaptación cinematográfica que convenció -mayormente- a los fans y superó los 415 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Dos años más tarde, en 2010, se estrenó una segunda parte que perdió parte del impacto comercial y se ganó el desprecio de críticos y seguidores por un guion que no estaba a la altura de la serie que había marcado un antes y un después en la televisión del cambio de siglo. En 2013 el canal The CW lanzó The Carrie Diaries, una precuela que mostraba los orígenes de la columnista en la jungla neoyorquina. Tras un arranque decepcionante en audiencias, fue cancelada en 2013.

Se espera que And Just Like That.. empiece a rodarse a final de la primavera bajo la supervisión de Michael Patrick King. El principal responsable creativo de la serie original desde su tercera temporada, creador de The Comeback junto a Lisa Kudrow y director y guionista de las dos películas de Sexo en Nueva York será el encargado de liderar creativamente la vuelta a la televisión de todo un clásico.

