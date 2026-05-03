Las víctimas critican el permiso de 'Txeroki' durante el puente: "La Fiscalía está en connivencia con el Gobierno"

'Txeroki' en su salida de la prisión de Martutene en régimen de semilibertad en febrero. Europa Press

Garikoiz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki' fue jefe de ETA hasta que le detuvieron en el año 2008. En total fue condenado a más de 400 años de prisión.

El exjefe de la banda terrorista acumula más de 400 años de condena.

Cumplía penas en Francia que sumaban más de 30 años de prisión, a lo que se añadió en 2011 una condena de 377 años por 21 intentos de asesinato y actos terroristas. Entre ellos, el intento de asesinato de la exteniente de alcalde de Portugalete -Vizcaya- del Partido Socialista de Euskadi, Esther Cabezudo, en febrero de 2022.

Ahora, 18 años después de su detención en noviembre de 2008 en la localidad francesa de Cauterets, 'Txeroki' disfruta de un permiso de 6 días de libertad.

Así lo propuso en noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene en San Sebastián y cuenta con el visto bueno de la Fiscalía.

Permiso en el puente

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha avalado que 'Txeroki' salga de la cárcel y disfrute desde este viernes 1 de mayo, hasta el miércoles 6 de un permiso penitenciario tras considerar que cumple con los requisitos para ello.

Así, el exjefe de ETA podrá disfrutar de este puente fuera de las paredes de la cárcel de Martutene donde está interno desde el año 2024.

Y, es que, el juez considera que Txeroki ya ha "asumido sus delitos, pedido perdón a las víctimas y repudiado la actividad delictiva y uso de la violencia".

Así, el Ministerio Público ve "procedente la aplicación del principio de flexibilidad" porque considera que "la evolución del interno".

Una medida que cuenta con el respaldo de la Fiscalía que considera que la legislación española marca que "las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social".

Además, a este motivo para que se produzca la flexibilización en la pena se ha alegado "el estado avanzado de la condena" que cumplirá definitivamente en 2027.

Esta misma lógica la aplicó el juez de Vigilancia Penitenciaria cuando se le aplicó el artículo 100.2 a 'Txeroki', al igual que a otros presos de ETA, al considerar que ha habido arrepentimiento en estos reclusos y que rechazan su pertenencia a la banda terrorista en el pasado.

El juez Castro ha establecido que Txeroki sí que deberá llevar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. Por eso, resulta complicado que el exjefe de ETA pueda moverse por el País Vasco sin acercarse a algún familiar o víctima. En caso de pasar el límite o acercarse a esas víctimas -aunque no sea de manera intencionada- haría saltar una alarma que llega a la Ertzaintza y supondría su vuelta a prisión.

El uso de estas pulseras pretenden garantizar que se cumple con el sistema de alejamiento de las víctimas y sus familiares.

Cabezudo: "Es una estratagema"

Esther Cabezudo, la socialista que fue exteniente de alcalde de Portugalete -Vizcaya- considera que las cartas que han permitido conseguir el 100.2 a 'Txeroki' y ahora este permiso de seis días son "una estratagema de él y de sus abogados para poder acceder a los permisos penitenciarios", ha remarcado.

"No me cabe ninguna duda que primero escriba una 'cartita' y después otra, me parece muy fuerte", señala Cabezudo a TVE.

La socialista "esperaba que cumpliese la condena" y duda de que "el arrepentimiento sea tal como lo expresa en las cartas", ha explicado.

Las cartas para su salida

Para acogerse al 100.2 y al régimen de semilibertad que le permite abandonar Martutene de 8:00h a 21:00h de lunes a viernes, pero también para conseguir los permisos penitenciarios como este de 6 días, uno de los requisitos que tiene que cumplir es pedir perdón a las víctimas y mostrar arrepentimiento.

En este caso, 'Txeroki' lo hizo en dos ocasiones a través de unas cartas que escribió desde la prisión de San Sebastián y en las que mantiene que su objetivo es "contribuir a sembrar las semillas para una convivencia en paz".

Además, en ellas mencionaba que el nacimiento de sus hijos le ha hecho querer educarles en "valores como el respeto, la tolerancia, la no violencia, el diálogo o la paz" y asegura que junto a "sanar en lo posible el dolor de las víctimas, es la mayor aportación que puede realizar a la convivencia".

Con estas cartas y con su participación en el programa de justicia restaurativa del Gobierno vasco de forma activa, donde ha tenido contactos directos con víctimas, el juez tiene en cuenta con una valoración "positiva".

Así, "certifica su compromiso serio, riguroso e irrevocable de apoyar a las víctimas del terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional potenciando la explicación frente a la justificación", señala Castro.

Y apunta que la carta de perdón a las víctimas junto con un informe técnico de la psicóloga de Martutene se muestra "un reconocimiento honesto del daño generado".

Las víctimas critican a la Fiscalía

"El problema está cuando el fiscal no recurre el tercer grado porque las víctimas se quedan sin nada", denuncia Daniel Portero de la asociación Dignidad y Justicia.

Esto se produce porque si "no hay auto judicial al no decir nada el Fiscal, no se puede recurrir nada". Una situación que se ha producido en el caso de 'Txeroki' al contar con el aval de la Fiscalía.

Por eso, para Portero esto supone que "la fiscalía está en plena connivencia con el Gobierno para no recurrir", algo que "es una vergüenza", asevera a EL ESPAÑOL.

"Desde la consejería dirigida por los socialistas lo que pretenden es continuar su pacto con Bildu marcado por el pacto de sangre firmado en mayo de 2018", sentencia Portero.

Algo que para las víctimas es una clara hoja de ruta marcada por EH Bildu que "pretende otorgar el tercer grado después de haberles concedido el 100.2", y a partir de ahí, "la libertad condicional".

Todo esto deja a las familias y víctimas desprotegidas porque su única salida legal es "recurrir los autos judiciales en caso de que sean positivos y el juez de vigilancia no acepte esas condiciones". Pero, en este caso del exjefe de ETA, al tener la valoración positiva por parte de la Fiscalía, "no hay nada que hacer".