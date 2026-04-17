Un líder musulmán, el nieto de Blas Infante y el "humanismo islámico" por bandera: nace el Partido Andalusí para el 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo tienen un nuevo candidato que aspira a aunar -aunque no únicamente- el voto de la comunidad musulmana.

Se trata del Partido Andalusí, una formación que nace para los comicios autonómicos, pero que se constituyó formalmente hace cuatro años.

Su candidato, Dris Mohamed, es un político musulmán natural de Ceuta afincado en Algeciras. En una entrevista con EL ESPAÑOL, sitúa a su formación en el "centro izquierda" del espectro ideológico.

Driss, junto con un compañero, durante un homenaje a Blas Infante. E.E.

Por esta razón, afirma que "si tuviéramos que negociar con algún partido para formar un Gobierno sería principalmente con la izquierda, desde el PSOE para atrás".

"Si nos tuviéramos que sentar con PP o Vox... Veríamos la forma de hacerlo", matiza.

De cara al 17-M, explica que se presentan "solamente por la provincia de Cádiz" porque, en este momento, su programa se focaliza en la zona del Campo de Gibraltar.

Aunque lo que más distingue al Partido Andalusí del resto de formaciones que concurren a las autonómicas es su apuesta por un "humanismo islámico".

PREGUNTA.– ¿En qué consiste el humanismo islámico que ustedes defienden?

RESPUESTA.– En conocer que existe una igualdad entre las personas, que no hay diferencias por etnias, religiones ni sexo y que compartimos un mundo en el que tenemos que vivir todos de la mejor manera posible.

En su página web, además, exponen que sus preceptos se basan "en el ideal de la concepción política de Blas Infante".

Infante es conocido incluso a nivel oficial como el 'padre de la patria andaluza' por ser el principal ideólogo del andalucismo, impulsando la identidad, autonomía y símbolos de la comunidad a principios del siglo XX.

De hecho, su nieto, Alejandro Delmás, ha mostrado su apoyo al partido liderado por Dris Mohamed.

El nieto de Blas Infante, Alejandro Delmás (i) y el candidato del Partido Andalusí, Dris Mohamed (d). Partido Andalusí.

Amparándose en ese carácter local, otro de los objetivos inmediatos de esta formación es "que Ceuta y Melilla vuelvan a ser parte de la Autonomía Andaluza".

A juicio de Dris Mohamed "si se tira de hemeroteca, de Ceuta se habla de la droga, de las armas de fuego, de la marginación, con una fijación siempre en un mismo colectivo".

Según expuso el candidato a este diario antes de concurrir a las elecciones municipales de Algeciras en 2023, en los años 80 él mismo pudo observar que el colectivo musulmán "no tenía oportunidades de encontrar trabajo".

"Y por eso hubo un éxodo masivo de ceutíes a los que los políticos que llevan años gobernando no han sabido responder".

Por esta razón "Ceuta y Melilla deben pertenecer a Andalucía, para disfrutar del turismo, la educación y la pertenencia a una identidad. Porque muchos jóvenes allí no saben si son españoles o marroquíes. Yo pienso que así tendrían mejor calidad de vida".

Programa político

A pesar de que no han renunciado a sus peticiones sobre las ciudades autónomas, cuando a Dris Mohamed se le pregunta por sus principales reivindicaciones de cara al 17-M, pone el acento en problemas que afectan a los gaditanos de forma más inmediata.

"Vamos a pedir un tren en condiciones para el Campo de Gibraltar, un cementerio musulmán para la comarca y buscar una solución para el narcotráfico".

"También hay que tender lazos con Gibraltar para afianzar una situación más sostenible para la comarca, porque tenemos entendido que la Línea de la Concepción va a sufrir unas consecuencias y queremos que sean las menos fuertes posibles".

Se refiere a los efectos que va a traer consigo la entrada del peñón tutelado por el Reino Unido en el espacio Schengen tras un acuerdo sellado con la Unión Europea.

Una decisión que se prevé que traerá consecuencias negativas para los territorios limítrofes españoles.

Experiencia

Si bien el Partido Andalusí concurre por primera vez a las autonómicas, su candidato no es una figura recién llegada al ámbito político.

Mohamed proviene del Partido Renacimiento y Unión de Europa (PRUNE), otra formación con una marcada vocación islámica que se presentó a las elecciones municipales de 2019 en Algeciras, Sevilla y en Mollet del Vallès (Barcelona), aunque obtuvo un escaso respaldo en las urnas.

Sin embargo, dejó el PRUNE porque sentía que no era un lugar para él, y fundó el Partido Andalusí como un movimiento más ajustado a sus ideales.

"Queremos decirle a los ciudadanos que cuenten con nosotros", expone Dris Mohamed.

"Vamos a trabajar por cambiar la situación que atraviesa en sanidad el Campo de Gibraltar, también en educación, en la falta de empleo, en la falta de formación de los jóvenes, en infraestructura..."

"Queremos ser esa herramienta que solucione en gran medida la situación que atraviesa el Campo de Gibraltar, y si a partir de aquí podemos proyectarnos hacia Cádiz y apoyar a otros colectivos en el resto de la provincia, estamos a disposición de los ciudadanos".