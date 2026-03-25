La Policía captura en Palma de Mallorca al presunto cabecilla de una célula yihadista que planeaba un ataque en España

Una operación de la Policía Nacional española y la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos dejó como resultado la captura de tres presuntos integrantes de una célula yihadista, en la mañana del miércoles 25 de marzo.

Según las investigaciones, al presunto líder de la célula lo capturaron en la calle Gabriel Maura, en Palma de Mallorca. Al parecer, esta persona se encontraba planeando un atentado en España mediante tácticas de un 'lobo solitario'.

Mientras que las otras dos capturas se realizaron en Tánger, Marruecos. Al parecer, esas personas estarían ligadas al apoyo económico y logístico de los combatientes del Daesh activos, que operan en el Sahel subsahariano y en Somalia.

Con este operativo, confirma la Policía Nacional, se han realizado durante este año 26 capturas de presuntos yihadistas; 23 de ellos en España y tres en otros países.

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