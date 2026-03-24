Gil Membrado, el prodigio del rally de 18 años con Carlos Sainz como mentor: campeón "sin carnet" y nuevo 'as' de la UCAM

Dicen que la experiencia es un grado, pero el piloto de Rally Gil Membrado rompe toda lógica con tan solo 18 años. El fenómeno catalán del volante acelera a toda velocidad hacia la élite mundial del motor mientras busca avanzar en su vida como universitario.

Campeón del CERT Rallycar 2025, con solo 17 años, y "sin carnet de conducir", debutante en el Mundial de Rally (WRC) junto a su "ídolo" Carlos Sainz, y ahora flamante embajador y deportista de la UCAM, donde inicia un Grado en Marketing online para fusionar su pasión por la velocidad con una visión empresarial estratégica.

Gil Membrado lleva el automovilismo en la sangre. Su trayectoria en el mundo del rally no es casualidad. "Todo viene de familia: de sangre", confiesa en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

Su padre, un piloto a nivel amateur, fue quien le transmitió el virus de la competición, "enseñándome a conducir" desde una edad muy temprana, abriéndole las puertas a este deporte tan exigente y técnico.

Aunque su figura paterna corría por puro placer personal, este adolescente nacido en Cataluña ha elevado esa herencia mucho más allá. La decisión de apostar por el rally como carrera surgió en un momento clave: cuando las marcas comenzaron a fijarse en él.

"Es el momento en que te das cuenta de que tienes que empezar a darlo todo y tomártelo como un trabajo de verdad", explica Gil Membrado, con una madurez inusual para su edad. Esta transición de lo lúdico a la élite marca el inicio de una carrera meteórica, donde la juventud se convierte en su mayor arma competitiva.

Gil Membrado en la UCAM tras convertirse en embajador y deportista de la universidad

En un entorno dominado por pilotos con décadas de experiencia, Membrado destaca por su juventud. A los 17 años ya competía al más alto nivel, demostrando una máxima para el piloto catalán: "La edad no es una barrera". Especialmente, cuando hay talento puro y "dedicación absoluta".

Su historia resuena en el automovilismo español, donde las nuevas generaciones buscan referentes como él para inspirarse y abrirse paso a la competición profesional.

El palmarés de Gil Membrado es ya impresionante para alguien tan joven. El hito que lo catapultó a la fama fue su victoria en el Campeonato CERT Rallycar 2025, conquistado siendo menor de edad, y lo que resulta aún más asombroso: "Sin poseer el carnet de conducir".

"Fue un hito muy importante tanto a nivel personal como en mi carrera deportiva", recuerda el piloto, enfatizando el impacto de este triunfo logrado siendo un menor. "Hicimos una buena temporada, luchamos hasta el final y el resultado fue el merecido", añade, orgulloso de un logro que impactó a todo el paddock.​

Este campeonato no fue un golpe de suerte, sino el fruto de una preparación meticulosa y una mentalidad ganadora. Competir sin licencia vial formal añade dificultad a su gesta, convirtiéndolo en noticia en los medios.

Estreno en Suecia

Tras este éxito nacional, Membrado dio el salto internacional en 2026, debutando en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) en la categoría Junior y en la tercera categoría absoluta, al volante de un Ford Fiesta Rally3.​

Su estreno en Suecia, bajo condiciones extremas de frío y nieve, fue una prueba de fuego superada con nota alta. "Fue un cambio muy grande para mí, la primera vez en una carrera completa del mundial, midiendo fuerzas con los grandes. Impresiona mucho", admite.

La temporada 2026 pinta ilusionante. "Lo estamos haciendo muy bien", destaca mientras apela a no relajarse: "Hay que arreglar los fallos de la carrera pasada, escalar posiciones en el campeonato e ir carrera a carrera".

La próxima cita en Croacia representa un nuevo reto, donde aspira a escalar podios y consolidarse entre la élite mundial. Con solo 18 años, su progresión es exponencial, y los expertos ya lo ven como un futuro aspirante a los podios absolutos del WRC.​

Alianza estratégica

En un movimiento que une deporte y educación, la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha formalizado una colaboración estelar con Gil Membrado.

El joven piloto se incorpora como embajador y deportista de élite UCAM, iniciando el Grado en Marketing y Dirección Comercial en modalidad online.

Este programa incluye un exclusivo sistema de tutorización diseñado para deportistas de alto rendimiento, permitiendo compatibilizar competiciones internacionales con estudios universitarios.

Gil Membrado junto a la presidenta de UCAM, María Dolores García

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Tras la firma del acuerdo, Membrado no oculta su entusiasmo: "Me dan muchas facilidades para estudiar este grado, compaginándolo con mi trabajo como piloto de rallies. Lo bueno de ser online es que tengo acceso a todo el material en el portal del alumno".

Valora especialmente la flexibilidad en exámenes y tareas, que se adaptan a calendarios de competición: "Nos dan una gran ayuda, pudiendo modificar fechas si coinciden con carreras".

Conocía la UCAM de oídas como "la universidad del deporte", pero su sorpresa fue mayúscula al descubrir su envergadura. "No pensaba que fuera de esta magnitud, que diera tantas facilidades y abriera tanto las puertas a los deportistas".

Esta alianza llega en un momento perfecto, tras decepciones con una universidad en Barcelona, donde "vendieron cosas falsas" y no apoyaron en momentos clave como exámenes coincidentes con rallies. "UCAM entiende nuestro trabajo y lo pone más fácil", sentencia.

Membrado se une a una extensa cantidad de atletas de élite que estudian en la UCAM, reforzando su reputación como referente en la formación de deportistas completos. ​

La decisión de estudiar Marketing no es casual. "Me llama bastante el tema financiero y el marketing; esta carrera resume las dos", explica Membrado.

Ve en ella una herramienta clave para su carrera deportiva: "Me va a ayudar a mantenerme económicamente, saber cómo funciona una empresa y, sobre todo, venderme como piloto de automovilismo, que es muy importante". En un deporte donde la imagen y los patrocinios son vitales, esta formación le dará una ventaja competitiva única.

Gil con el merchandising UCAM

Más allá de la pista, Membrado piensa en grande. Quiere construir un legado sostenible, combinando velocidad con negocio. La UCAM, con su enfoque en deportistas, le proporciona no solo conocimiento, sino también puertas abiertas en el mundo empresarial.

Para 2026, sus objetivos son claros: "Ir carrera a carrera, mejorar siempre y escalar en el Campeonato del Mundo" (WRC). Con Sainz como mentor y UCAM como respaldo, el cielo es el límite. Este pacto universidad-deporte no solo beneficia a Membrado, sino que eleva el modelo UCAM como referente nacional.

En definitiva, a sus 18 años, Gil Membrado acelera hacia un futuro brillante, donde su éxito en el mundo del motor se une al académico y empresarial.