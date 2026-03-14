El incendio de un ático en Murcia se cobra la vida del suegro de 102 años de una leyenda del PP: Ruiz Vivo

El incendio del ático de Murcia donde ha fallecido el suegro de José Antonio Ruiz Vivo.

"Hay un incendio en un ático".

Esa escueta alerta recibida por el 112, este viernes, a las ocho de la tarde y diez minutos, precedió al fallecimiento de un anciano de 102 años en el fuego que arrasó un ático del Barrio de San Antón en Murcia.

EL ESPAÑOL ha confirmado con un allegado de la familia que el anciano fallecido "es el suegro" de José Antonio Ruiz Vivo: una leyenda en el PP murciano. El reconocido periodista dirigió la estrategia de comunicación de las campañas políticas del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel, justo en los años en los que cosechó los mejores resultados electorales.

Ruiz Vivo fue director general de comunicación y secretario general de la Presidencia -durante doce años- en distintos Ejecutivos de Valcárcel. Además, estuvo detrás del exitoso "Agua para todos", en defensa del Trasvase Tajo-Segura, un eslogan que en 2011 le valió el premio Golden World Awards a la mejor campaña del año, que recibió en Berlín de manos de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas y Publicidad.

"El anciano fallecido no vivía solo porque el ático es propiedad de su hija, María Ángeles, o de su yerno, José Antonio Ruiz Vivo. El caso es que ellos vivían con él. Pero este viernes, por desgracia, slieron a la misa en memoria de José Fuertes, uno de los hermanos de El Pozo, y el anciano se quedó solo un rato".

Ruiz Vivo fue director de comunicación del Grupo Fuertes y no podía faltar a la misa, por su vínculo profesional y personal con la familia de El Pozo. "Parece ser que el hombre se levantó para ir al baño, con la mala suerte de que le dio con un pie a una lámpara de infrarrojos que había cerca de una mesa camilla, se encendió y se prendió el faldón mientras que el anciano estaba en el aseo".

El ático donde se desató un incendio con un fallecido, este viernes, en Murcia.

Las llamas en la mesa camilla se extendieron con rapidez por el inmueble: una especie de semiático con terraza que precede a otra zona con áticos. La lengua de fuego lo devoraba todo y provocó que estallaran los cristales de varias ventanas mientras que el gato y los dos perros del matrimonio Ruiz Vivo no dejaban de ladrar.

La centralita del 112 recibió un total de 29 llamadas alertando de que el fuego estaba arrasando el ático y había riesgo de que se propagara al resto del edificio. En el barrio se vivieron escenas de mucha tensión porque en el bloque había una persona con discapacidad que no podía salir y los cristales del ático caían a la calle.

"En el patio de luces empezaron a caer restos de elementos en llamas de la vivienda, cenizas y cristales", según detalla este amigo del matrimonio compuesto por José Antonio Ruiz Vivo y María Ángeles.

De hecho, hubo varios vecinos que sufrieron ataques de ansiedad en este céntrico edificio de seis plantas de la capital del Segura que tuvo que ser desalojado por precaución, junto a un bloque colindante y un supermercado con muchos clientes que a esa hora hacían la compra del fin de semana.

De inmediato, la calle Las Palmas se llenó de vehículos y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, con el apoyo de varias patrullas de la Policía Local que se ocuparon de cortar varas calles aledañas, para que los bomberos pudiesen maniobrar para atajar las llamas.

El ático del incendio se ubica sobre un edificio de seis plantas en el Barrio de San Antón. Cedida

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 también movilizó cinco ambulancias para atender a los vecinos evacuados, algunos de los cuales presentaban crisis de ansiedad y problemas respiratorios leves, derivados de la inhalación de humo.

Los miembros de un retén de bomberos lograron entrar al ático que estaba calcinando y rescataron al suegro de José Antonio Ruiz Vivo, pero finalmente falleció. "El pobre murió por intoxicación". Había inhalado demasiado humo.

Desde el Ayuntamiento de Murcia han confirmado que "también murieron los dos perros y el gato". La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este incendio, cuya víctima, de 102 años, era un anciano querido por los vecinos, al igual que su hija María Ángeles y su esposo, José Antonio Ruiz Vivo, cuya labor periodística y política le ha valido el respeto de la sociedad murciana.

Prueba de ello es que Ruiz Vivo llegó a ser diputado en la Asamblea Regional y ejerció de portavoz del Grupo Parlamento Popular durante cinco años.

Ruiz Vivo, durante su etapa como portavoz del PP murciano. Europa Press

Pasadas las nueve de la noche de este viernes, los bomberos dieron por extinguido el fuego y no fue necesario reubicar a los vecinos en ningún edificio municipal para que pasaran la noche, a pesar de lo aparatoso del incendio y de que hubo decenas de evacuados.

"Todos los afectados habían vuelto a sus domicilios antes de la medianoche". Las llamas han afectado tanto al inmueble de la víctima mortal como a la zona donde se ubican los áticos superiores y al patio de luces del bloque que estaba lleno de cristales y ceniza.

La Policía Científica se ocupará de hacer una minuciosa inspección del semiático calcinado, para confirmar si ese golpe de mala suerte, vinculado a la lámpara de infrarrojos, se convirtió en el origen de este terrible incendio. Este diario ha tratado de contactar con Ruiz Vivo sin éxito, para trasladarle sus condolencias y consultarle el estado de la investigación policial.

Todos los vecinos del bloque están apenados. "El anciano nunca estaba solo, siempre tenía compañía y atención. El pobre no se enteró del fuego: estaba en el aseo".