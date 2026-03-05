Localizan sin vida el cuerpo de Elena, la joven desaparecida en Santander: ya son seis las víctimas mortales

Las autoridades han hallado el cuerpo de Elena Sirbu, la joven desaparecida en Santander. El martes se produjo el suceso que provocó la muerte a cinco jóvenes, y donde se estaba buscando a otra chica que iba en el mismo grupo que los fallecidos, según recoge Efe.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha dado a conocer a las 13:25 horas la aparición de un cuerpo.

Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Ainara y Xabier y Elena paseaban el pasado martes por una pasarela en la zona costera de El Bocal (Santander). El paso colapsó y cinco de ellos fallecieron.

Todos ellos eran estudiantes del centro de formación profesional La Granja de Heras, situado en la capital cántabra. Realizaban una ruta por la zona al finalizar sus clases. Estaban celebrando sus espléndidas notas y sus destinos europeos de Erasmus.

Comieron en el instituto en cuestión y tras la comida se marcharon a pasear por Santander.

El funesto final que tuvo esa escapada ya centra una investigación de la Policía Nacional, para aclarar el motivo por el que se vino abajo la pasarela de El Bocal.

Dispositivo desplegado por la Policía Nacional para localizar a Elena Sirgu, la joven desaparecida tras la tragedia de Santander. Policía Nacional

Según desvela El Diario Montañés, el 112 trasladó a la Policía Local el aviso del mal estado de la pasarela un día antes de que se produjera la tragedia tras la llamada de un vecino.

Los servicios de Emergencias también trasladaron esta información a la Policía Nacional.

La zona, actualmente, se encuentra precintada. Se sitúa a la altura del Instituto Nacional Oceanográfico de la capital cántabra.

El ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia Animal del CIFP La Granja es el más solicitado de Cantabria, dentro de la oferta formativa de este centro que cada año forma a 550 alumnos de media.

Desde el equipo directivo se ha habilitado un número de teléfono [942 20 30 69] para atender a las familias de los alumnos que están afectadas directamente por el suceso.

El Ayuntamiento de Santander ha decretado dos días de luto oficial.