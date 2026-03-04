Elena está desaparecida; Ainara, herida y Lluna ha muerto: el drama de 3 amigas que cayeron en la pasarela de Santander

Margarita aún tiene esperanza de reencontrarse con su amiga, Elena Sirbu. Esta joven es la chica desaparecida tras el desplome de una pasarela de madera en la zona costera de El Bocal (Santander).

El paso colapsó el pasado martes mientras caminaba un grupo formado por siete jóvenes: Celia, Lucía, Lluna, Eunate, Ainara y Xabier. Y Elena. Los seis primeros, tristemente, fallecieron. Elena se encuentra aún en paradero desconocido.

Todos ellos eran estudiantes del centro de formación profesional La Granja de Heras, situado en la capital cántabra. Realizaban una ruta por la zona al finalizar sus clases. Estaban celebrando sus espléndidas notas y sus destinos europeos de Erasmus.

Hija de un veterinario

"Era una chica buena, trabajadora, una persona genial". Quien define así a Elena entre sollozos en conversación con EL ESPAÑOL es Margarita, amiga de la joven y de sus padres.

Elena Sirbu, amante de la montaña y de los animales, se fue a vivir a Santander hace dos años para estudiar el grado en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.

Dispositivo desplegado por la Policía Nacional para localizar a Elena Sirgu, la joven desaparecida tras la tragedia de Santander. Policía Nacional

El amor por los animales le viene de familia, ya que Margarita señala a este periódico que su padre es veterinario en Guadalajara.

Estudiantes Erasmus

El Centro Integrado La Granja de Heras celebraba a bombo y platillo, mediante una publicación de su perfil de Facebook, que tres de sus alumnas del grado de Ganadería y Asistencia Sanitaria Animal fueran seleccionadas para el programa de intercambio Erasmus.

"Nuestro alumnado viajará a destinos como Bulgaria o Irlanda, entre otros países de la Unión Europea, para realizar su Formación en Empresa (FEM), una oportunidad extraordinaria para crecer profesional y personalmente en entornos internacionales", reza la publicación de Facebook.

Son Elena Sirbu y Lluna Vallejo. Esta última es una de las cinco víctimas mortales del desplome de la pasarela de El Bocal.

Por su parte, Lluna Vallejo (Almería, 2005) murió también en el derrumbe de la pasarela de El Bocal.

Esta joven, según La Voz de Almería, trabajó durante dos años en una granja de llamas, camellos y burros que ofrece paseos a sus visitantes en Alemania.

Estudió en el Instituto almeriense Celia Viñas. Es hija de dos profesores locales vinculados a la música y a la danza. Ya en Cantabria, vivía en Cudeyo, a 15 minutos aproximadamente de Santander.

Joven herida

Otra de las jóvenes que cayó a las rocas es Ainara Rodríguez, también compañera de Elena y Lluna. La chica de 19 años es de Álava. Se encuentra hospitalizada en la UCI del Hospital Marqués de Valdecilla (Cantabria).

Según El Diario Montañés, la joven se encuentra "estable dentro de la gravedad".

La joven nació en Elvillar, un municipio de Álava, muy próximo a La Rioja. La chica consiguió encaramarse ayer a las rocas antes de ser rescatada por los servicios de Emergencia.

Chica "responsable"

Por otro lado, otra de las víctimas mortales es Celia Lage, una joven de 19 años nacida en Barakaldo (Vizcaya).

Quienes la conocen mejor la califican como una "buena estudiante, muy responsable" y, por encima de todo, "amante de los animales".

Estudió en el colegio Paúles de Barakaldo, según la información de El Correo, donde actualmente cursa sus estudios su hermano pequeño.

El Ayuntamiento de Barakaldo ha emitido un comunicado al respecto: "La pérdida de una joven de nuestra ciudad nos conmueve profundamente y deja un vacío irreparable".

Jugador de baloncesto

A unos 120 kilómetros de la zona costera donde se produjo la tragedia, se encuentra Balmaseda. En este municipio vizcaíno de poco más de 7.700 habitantes nació Xabier Bayón, uno de los cinco jóvenes fallecidos.

Bayón jugó al baloncesto "hasta hace pocas temporadas" en el equipo local. Su antiguo club ha hecho público un comunicado mostrando sus condolencias a la familia del joven de 21 años.

El equipo hace especial hincapié en mostrar su pésame a sus padres Alejandro y Yolanda, y a su hermana Merna, quien también "defendió los colores" del Baloncesto Balmaseda.

Era vecino del barrio vizcaíno de San Ignacio. Más tarde, se trasladó, junto a su familia, al municipio burgalés de Valle de Mena, al límite con Vizcaya.

Los vecinos de San Ignacio, en declaraciones concedidas a El Correo, sostienen que era "un encanto y muy dicharachero". Hacen hincapié en su amor por la agricultura y la naturaleza, de ahí sus estudios en el citado grado de sanidad animal.

Las dos jóvenes restantes entre los siete fallecidos son Eunate Hervás, de 20 años y también de Barakaldo; y Lucía San Martín, la única oriunda de Cantabria. Concretamente, de la localidad de Camargo.

De celebración

El mismo martes del accidente los alumnos conocieron sus notas finales. Todas brillantes. Sobresalientes.

Comieron en el instituto en cuestión y tras la comida se marcharon a pasear por Santander.

El funesto final que tuvo esa escapada ya centra una investigación de la Policía Nacional, para aclarar el motivo por el que se vino abajo la pasarela de El Bocal.

Según desvela El Diario Montañés, el 112 trasladó a la Policía Local el aviso del mal estado de la pasarela un día antes de que se produjera la tragedia tras la llamada de un vecino.

Los servicios de Emergencias también trasladaron esta información a la Policía Nacional.

La zona, actualmente, se encuentra precintada. Se sitúa a la altura del Instituto Nacional Oceanográfico de la capital cántabra.

El ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia Animal del CIFP La Granja es el más solicitado de Cantabria, dentro de la oferta formativa de este centro que cada año forma a 550 alumnos de media.

Desde el equipo directivo se ha habilitado un número de teléfono [942 20 30 69] para atender a las familias de los alumnos que están afectadas directamente por el suceso.

El Ayuntamiento de Santander ha decretado dos días de luto oficial mientras que este miércoles se reanudan las labores de búsqueda de la estudiante desaparecida.