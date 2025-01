Carmina Gustrán, la gestora cultural que trabajó para Rajoy o Almeida y Sánchez ha elegido comisaria del 'año de Franco'

Carmina Gustrán Loscos ha sido elegida para ser la comisionada de 'España en Libertad. 50 años', los actos que conmemorarán en 2025 el medio siglo del fallecimiento del dictador Francisco Franco. El Consejo de Ministros de este martes aprobó un Real Decreto para designar a Gustrán y establecer las funciones del Comisionado que dirigirá, encargado de coordinar más de un centenar de actos este año —el primero este miércoles—, a pesar de que el ministro Ángel Víctor Torres no supo esclarecer cuál sería el presupuesto.

Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, su currículum es amplio y ha sido compartido por el Gobierno. Es Master of Arts in Culture, Policy and Management por la City-University of London y Doctorado Europeo en Historia Contemporánea en cotutela por la Universidad de Zaragoza y la Université de Nantes (Francia).

Además, desde el Ejecutivo se ha alabado su escaso sesgo partidista. No en vano se le conocen críticas al PSOE y ha trabajado para otras administraciones bajo el mando del PP.

"Cuenta con experiencia en la gestión de grandes congresos y eventos, como el V y VI Congresos Iberoamericanos de Cultura (Ministerio de Cultura: Zaragoza, 2013; Costa Rica, 2014); y en la coordinación de centros culturales (Centro Cultural Conde Duque, Ayuntamiento de Madrid, 2019-2021; Caixaforum Zaragoza, 2015-2016), donde desempeñó funciones de coordinación de equipos y artistas, supervisión de presupuesto y comunicación", expusieron desde el Ejecutivo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, ha hecho hincapié en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en su trabajo para administraciones bajo el mando del PP. Concretamente, el Ayuntamiento de Madrid y el ministerio de Cultura durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno.

Además, en una entrevista concedida a eldiario.es tras la publicación de su monografía El Franquismo en el Cine, la historiadora cargaba contra el PSOE. "No le interesa recordar por qué durante el franquismo la oposición la hizo el Partido Comunista", apuntó en una respuesta en la que explicó que no negaron el franquismo, pero "no les interesó abrir un debate de verdad".

"Querían construir una España moderna a cualquier precio y un cine con pasado incómodo no les interesó. Renegaron de todo lo que olía a ideología. Hasta que llega el PP con José María Aznar, en 1996, y la reclamación de la recuperación de la memoria y de las fosas", apuntó.

Las funciones de Gustrán

El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto para regular "la creación, adscripción y funciones del Comisionado" para la celebración de 'España en Libertad. 50 años'. Por el momento, se desconocen más detalles acerca de la motivación de Gustrán o el salario que tendrá, aunque sí tiene funciones.

El Comisionado de Gustrán será dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Su función principal es "coordinar los actos logísticos y operativos precisos para la celebración de los diferentes actos conmemorativos los últimos 50 años de ejercicio de libertades en España".

Cabe destacara que el Comisionado estará apoyado por un Comité Científico de Asesoramiento, que tendrá la naturaleza de un grupo de trabajo. Además, habrá una Oficina del Comisionado hasta que terminen las actuaciones.

Las funciones del Comisionado, según ha establecido el Ejecutivo, son cinco: Elaborar el programa de actividades de la Administración General del Estado que conmemoren 'España en libertad. 50 años'; coordinar a los distintos Departamentos ministeriales, así como a sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes para asegurar el correcto desarrollo de las actividades previstas en el programa al que se refiere el párrafo anterior; realizar el seguimiento de las referidas actividades, en especial las desarrolladas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática; promover las actuaciones necesarias para la puesta en marcha y difusión de los actos conmemorativos; impulsar la colaboración con el resto de las administraciones públicas para el desarrollo de las actividades en conmemoración de 'España en libertad. 50 años'.

El primer acto

Hoy miércoles saldrá el BOE con el nombramiento de Gustrán y a las pocas horas se llevará a cabo el primer acto de 'España en Libertad. 50 años'. Será Pedro Sánchez el encargado de abrir estos actos en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Ha sido bastante la polémica suscitada por la celebración de los fastos de Franco. De hecho, el Partido Popular y Vox se han negado a acudir. Tampoco estará presente el rey Felipe VI, que tenía agendado previamente otros menesteres y sí acudirá en eventos posteriores.

Edición de vídeo: Jose Verdugo El Gobierno deja en manos de la Casa Real el papel de Juan Carlos I en los actos de los 50 años de la muerte de Franco

Juan Carlos I, por su parte, no se sabe aún si participará. El Emérito tuvo un papel importante en la Transición y el Gobierno asegura que está "en contacto permanente con Casa Real". Además, el ministro Ángel Víctor Torres aseguraba que "lo que hagamos lo acordaremos".

Además, Ángel Víctor Torres ha reprochado a los populares su no presencia. "No entendemos la posición del PP y le pedimos que se sume a defender la democracia, porque ¿qué demócrata puede defender la dictadura?".

Por su parte, Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha criticado el que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, haga "oposición a un dictador muerto", en clara alusión a Franco, en vez de "rechazar a los dictadores vivos", apuntando hacia Nicolás Maduro en Venezuela.