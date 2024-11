Roberto Martín y su método han hecho de un colegio de Extremadura el más feliz de España: "Es como en Finlandia"

WhatsApp Image 2024-11-20 at 12.25.31

Hay personas a las que les gusta pasar desapercibidas, trabajar en silencio y hacer proyectos grandes para que lo disfruten los demás, solo que el talento es difícil de ocultarlo y, Roberto Martín, es una de esas personas. El profesor ha diseñado una metodología educativa que ha sido premiada por la Comisión Europea, la primera vez que ocurre en Educación Primaria en España. Es un galardón que ha dado al colegio en el que trabaja popularidad nacional e internacional para convertirse, como a ellos les gusta llamarse: "Un pequeño colegio finlandés en Cáceres".

Tras ocho años visitando e implementando prácticas innovadoras en la metodología académica, el colegio extremeño CEIP Castra Caecilia de Cáceres ha sido reconocido por los premios EITA (European Innovative Teaching Awards), que resaltan la docencia sobresaliente y la labor del profesorado y los participantes.

La trayectoria revolucionaria que ha llevado el centro se debe a que Martín, junto a su equipo, se metieron en los convenios de Erasmus para poder conocer otros colegios, "otras realidades educativas" que necesitaban impartir en su propio centro. Es una iniciativa que comenzó en 2014, pero tenían que encontrar la forma de meter esos "talleres innovadores" en el horario lectivo actual, reinventar el sistema académico tradicional. Una idea empezó a tener luz a partir de 2018.

Taller de plástica en un colegio finlandés. Cedida

Dar la vuelta a la escuela

Martín ha tenido la oportunidad de viajar a diferentes países con los programas Erasmus, donde ha podido apreciar metodologías de enseñanzas diferentes a la que se aplican en España. "Colegios británicos, franceses, finlandeses, italianos…, tienen otro tipo de horarios al que tenemos nosotros, por lo que pueden meter otras actividades que se salen de las típicas", explica.

Con numerosos proyectos, programas e ideas por sacar adelante, era hora de encontrar un hueco en la escuela para poder proporcionarlos al alumnado. "¿Dónde metemos estos programas?, ¿en el recreo?", se preguntaban y, la respuesta que hallaron era "dar la vuelta al currículum escolar". Todos los talleres que proponen desde el Castra Caecilia, tienen contenidos competenciales. En este sentido, se puede "mezclar la ciencia con la plástica", modificar las asignaturas tradicionales como matemáticas o lengua, con contenidos más frescos para formar a los estudiantes de manera distinta a la comúnmente establecida; pero sin perder su esencia. "Al final encontramos un sentido educativo a lo que queríamos hacer", añade.

Roberto en un taller de carpintería en Finlandia. Cedida

El colegio CEIP Castra Caecilia de Cáceres ha sido reconocido por los premios EITA de la Comisión Europea. Cedida

La acción formativa que observaron en otros países les sirvió para reconvertir el horario lectivo tradicional, el que no tenía cavidad para estos talleres, para la innovación en la enseñanza. En vez de plantear estas actividades como inteligencia emocional, talleres musicales, relación social…, en los espacios de descanso del alumnado, los profesores extremeños normalizaron los contenidos oficiales con las propuestas académicas de otros centros extranjeros para un aprendizaje mucho más eficaz, optimizando las dinámicas entre clases, profesores y estudiantes.

El bienestar en la escuela

Cada año, la Comisión Europea propone una temática diferente que los centros tienen que seguir para recibir el galardón. El del año premiado: "El bienestar en la escuela". Con esta esencia, Roberto y los profesores del colegio se pusieron manos a la obra para centrar todas sus actividades formativas en "la educación emocional". ¿Se imaginan una clase de tercero de primaria haciendo yoga? Esto es una realidad en el centro extremeño.

Los niños del CEIP Castra Caecilia de Cáceres visitando un colegio en Finlandia. Cedida

No solo yoga: inteligencia personal, introspección, estado de ánimo, consciencia, equilibrio emocional, capacidad de relación, tolerancia a la frustración… Son algunos de los talleres que trabajaron durante el 2021-2022, y con los que han conseguido el reputado galardón en el 2024. El proyecto, 'Joy, passion and enjoyment in teaching' recibió una calificación de excelente por parte de la comisión de evaluación, calidad y buenas prácticas de la agencia nacional SEPIE.

Profesores del CEIP Castra Caecilia que participaron en el proyecto ‘Joy, passion and enjoyment in teaching’. Cedida

Este enfoque académico se compone de dos partes. La primera parte se centra en las actividades que se desarrollan en el propio centro, el segundo, las que se realizan fuera. "Gracias al dinero proporcionado por los convenios de Erasmus+ pudimos visitar un colegio finlandés. De hecho, era el colegio con mejor informe educativo de toda Finlandia", resalta. Con esta visita, se estrecharon los lazos entre Castra Caecilia y el Seinäjoki, dos colegios separados por tan solo 4.200 kilómetros.

Una enseñanza innovadora

"Todas las ideas competenciales que teníamos las vimos desarrolladas en Finlandia. Tienen talleres de carpintería, cocina, bricolaje…, están preparando a niños para la economía del hogar. Es una pasada, son actividades muy valiosas en la vida adulta que nunca nos enseñan", resalta. El mismo año de la visita (2021), el colegio extremeño consiguió la acreditación Erasmus, con el que han podido establecer un programa de intercambio de estudiantes con el colegio finlandés. "Ahora hace actividades con uno de los mejores colegios del mundo", dice ilusionado.

Las medidas adoptadas por el CEIP Castra Caecilia de Cáceres han dejado huella en sus estudiantes. Roberto y los profesores apuestan por la integración de todos los alumnos, para que no existan la clase A, la clase B y la clase C, y se consoliden en una especie de clase ABC. "A los chicos están mucho más receptivos y mucho más capacitados. Estas metodologías rompen con las tradicionales y permiten un acercamiento entre alumnos y profesores. Desde que las hemos implementado ha marcado un antes y después en el centro", finaliza.