Aarón, de Chechu en 'Médico de familia' al imperio de las bodegas: "Me gustaría hacer un reencuentro de la serie"

Su nombre es Aarón Guerrero Rodríguez y llegó a la actuación por accidente. "Mi madre tenía una tienda de ropa, una clienta suya tenía una agencia y un día le dijo si me hacían unas fotos", recuerda Aarón a EL ESPAÑOL. De la noche a la mañana, el joven actor acabó protagonizando como el entrañable Chechu una de las series más exitosas en la historia de la televisión en España, Médico de familia.

"Tenía unas audiencias tremendas. Al tener tanto éxito, al salir a la calle te conoce todo el mundo y empiezas a vivir un montón de cosas que antes no habías vivido", rememora Aarón. Sin embargo, Guerrero asegura que supo llevar la fama de una manera que hoy recuerda con una sonrisa. "Fue una época preciosa de mi vida y que recuerdo con mucho cariño".

25 años después del final de Médico de familia, Aarón ha dejado atrás la actuación y a sus 38 años es un empresario de éxito en el ámbito de la restauración. "El mundo de la hostelería siempre me ha gustado mucho y tenía claro que algún día quería abrir un restaurante".

Delante de las cámaras

"A mi me hacía gracia", afirma Aarón entre risas al acordarse de cómo fue su primer proceso de casting para la televisión con 7 años. En aquel entonces, un pequeño Guerrero fue partícipe de la serie de Antena 3 protagonizada por Maribel Verdú, Canguros. Tiempo después, Aarón hizo el casting para Médico de familia, donde recuerda coincidir con multitud de niños hasta ser elegido como Chechu, el hijo del personaje interpretado por Emilio Aragón.

Ante todo pronóstico, Médico de familia rompió cualquier récord posible hasta convertirse en una de las series más vistas en la historia de la televisión española con una audiencia media de más de seis millones de personas. "El equipo era genial, tanto los actores como el equipo técnico. Teníamos una relación buenísima y lo recuerdo como algo que me ha aportado cosas positivas en mi vida", apunta Aarón.

Aarón Guerrero en la barra de su restaurante la Tía Feli. Sara Fernández

Cuatro años y 119 capítulos después, Médico de familia llegó a su fin y Aarón todavía tenía solo 13 años. Tras tocar el cielo con el éxito de la serie, ¿ahora qué? Guerrero se da cuenta de su especial cariño por el mundo de la hostelería. Sin embargo, debido a su corta edad continúa en la actuación y tres años después protagoniza Ana y los 7 junto a Ana Obregón. Una vez finaliza la serie en 2005, Aarón deja la actuación.

Mundo de los negocios

"No fue por nada en especial. Tenía claro que algún día quería abrir un restaurante", asegura Aarón. Y así fue. A los pocos años de finalizar su trabajo en Ana y los 7, decide abrir el restaurante Alta costura, al que luego le sigue La Malaje y posteriormente Tía Feli y el Bacaro. "Me meto tan de lleno en el mundo de la hostelería que mi vida se va por este lado".

Sin embargo, un poco antes de adentrarse en el mundo de la restauración, Aarón ya se asomaba en el mundo de los negocios mientras todavía formaba parte del reparto de Ana y los 7 con su empresa Motion Comunication de organización eventos. "Esta fue la primera vez que me metí a emprender, fue una experiencia y luego me di cuenta de que lo que me gusta es la hostelería". De hecho, durante su tiempo en la serie de Ana Obregón llegó a ser director de discotecas madrileñas como Pachá, Bat, Empire o Elite. "Cuando eres jovencito son cosas que te apetece hacer", afirma Aarón.

A día de hoy Aarón cuenta con tres restaurantes: dos sedes de Tía Feli, una cervecería de picoteo, y un restaurante italiano llamado el Bacaro de Fabio. No obstante, donde Aarón está más centrado ahora mismo es en el mundo de los vinos. Su vino Cayetana es su nueva joya de la corona, contando con ventas tanto a nivel nacional como internacional.

El vino Cayetana. Sara Fernández

Este vino se fabrica con uvas cayetanas de la zona de Almendralejo (Extremadura) donde Aarón tiene sus bodegas. "Lo que hacemos es que un 30% lo fermentamos en barrica francesa y el otro 70% en acero, y lo ensamblamos", explica el empresario. "Hemos empezado muy fuerte en Madrid, Ibiza, Mallorca, Cataluña y Andalucía. Ahora estamos con el tema de la exportación a Reino Unido, EE UU, y Polonia, vamos a empezar con República Dominicana e Israel y queremos entrar en México".

Con el éxito en la restauración y sus bodegas, Aarón tiene entre manos dos nuevos negocios: "Queremos abrir otro Bacaro por la zona de Chamartín y queremos empezar con el vino tinto en uno o dos años". Para gozar de este éxito, Guerrero destaca los tropiezos que ha tenido por el camino hasta llegar a este punto. "Alguno de los restaurantes que hemos abierto, lo hemos cerrado y luego hemos abierto otro. Es importante llevarse algún golpe para aprender para la próxima e ir mejorando y así el éxito esté cada vez más garantizado".

¿Regreso a la actuación?

Si bien Aarón está centrado en el mundo empresarial y de la hostelería, en la última década ha regresado a la televisión colaborando en diferentes programas como ¡Mira quién salta!, Mad in Spain o Mi casa es la tuya. "La televisión nunca la he dejado porque estuviese desencantado o cansado, simplemente mi vida se ha ido por otro lado. Yo a la tele le tengo mucho cariño y siempre que ha surgido la oportunidad de algo interesante, lo he hecho", afirma Guerrero.

Aarón Guerrero. Sara Fernández

A pesar de haber vuelto a la televisión con programas, Aarón no se plantea un regreso a la actuación. "Estoy muy centrado en mis negocios", declara el empresario. Eso sí, si fuese para un reencuentro Médico de familia no dudaría en aceptar. "Ojalá nos pudiéramos juntar el equipo de Médico de familia y hacer un reencuentro, un par de capítulos o una película. Algo que sea para volver a juntarnos. Habría que planteárselo a Emilio Aragón a ver si le apetece".