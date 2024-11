Luis de Lama, el guardia civil que ha arrasado en 'El Cazador' y 'Pasapalabra': "Me han pedido autógrafos al poner multas"

Recientemente, El Cazador celebró sus 1.000 programas emitidos en Televisión Española (se estrenó en febrero de 2020 con Ion Aramendi al frente, siendo sustituido por Rodrigo Vázquez en 2022), y lo hizo con unos concursantes que les sonaban mucho a los espectadores por haberles visto en otros programas.

En la mesa del programa se sentaron Montse Cano, una veterana de formatos como ¡Boom! o Saber y ganar; Marta Terrassa, Luis de Lama y Nacho Mangut, acumulando entre los tres varias participaciones en Pasapalabra. El extremeño fue eliminado para la final de la entrega especial de El Cazador, pero Marta, Montse y Luis consiguieron vencer al cazador del día, Erundino Alonso (exmiembro de Los Lobos de ¡Boom!), llevándose un jugoso premio de 20.000 euros que se repartieron entre los tres, a lo que hubo que sumar lo que habían acumulado durante el programa.

No obstante, para Luis de Lama no era la primera vez que pisaba el plató del programa de La 1, ya que el guardia civil estuvo en sus inicios en 2020, pero en aquella ocasión no logró llevarse ningún premio. "Gané a Paz Herrera en mi tanda, pasé a la final, pero lo hicimos fatal con el pulsador y nos cazó enseguida. A raíz de esa participación me metieron en la base de datos y volví para los mil programas", explica a EL ESPAÑOL el madrileño.

Luis de Lama con el uniforme de Guardia Civil de Tráfico. Imagen cedida

Además de sus apariciones televisivas, Luis de Lama continúa trabajando para la Guardia Civil en Algeciras, mientras continúa con sus estudios de el Rosco de Pasapalabra con la esperanza de volver a participar en el concurso de Antena 3 y volver a tener una oportunidad de jugar y superar los casi 40.000 euros que se llevó cuando se enfrentó a Pablo Díaz durante 84 entregas.

El dinero del cazador

El guardia civil disfrutó mucho su paso por El Cazador, ya que coincidió con dos exconcursantes de Pasapalabra como Marta Terrasa, que fue a la que sustituyó en el concurso de Antena 3 como rival de Pablo Díaz, o Nacho Mangut, que fue el primer concursante de la nueva etapa del programa en Atresmedia, el primer rival de Pablo y que acaba de ser eliminado recientemente de su segunda participación en Pasapalabra.

PREGUNTA.- ¿Cómo se sintió al estar acompañado de concursantes tan experimentados?

RESPUESTA.- A Montse no la conocía en persona, pero la había visto concursar con Las Extremis en ¡Boom! y sabía que era una máquina, Nacho es amiguete mío, aunque no habíamos coincidido concursando, pero sí que hemos hablado mucho y hemos tratado por teléfono. Y Marta es un encanto y con ella sí que llegado a coincidir en un plató porque fue la que me dio el relevo en Pasapalabra. Al verlos pensé: "No pinta nada mal el concurso para hacerlo medianamente bien y llevarnos el bote…". La verdad es que me lo pasé muy bien en la grabación porque desde el equipo siempre nos animaban a que fuéramos a nuestro rollo, que no nos cortáramos…

P.- ¿Cuánto dinero se llevaron al final?

R.- El premio fue de 20.000 euros para repartirlo entre los tres, pero como se sumaba lo acumulado, en total me llevé casi 8.400 euros, pero hay que descontar lo de Hacienda, así que se quedarán en unos 6.000, más o menos.

P.- ¿A qué destinará ese dinero?

R.- Queríamos invertirlo en una casa, pero en Estepona la vivienda está muy cara. Estamos de alquiler así que el dinero ganado en El Cazador será destinado a intentar ser una parte de una futura inversión en un hogar.

P.- ¿Y en qué invirtió los 39.600 euros que ganó en Pasapalabra del 24 de septiembre de 2020 hasta el 25 de enero de 2021?

R.- Pues se quedaron en unos 22.000 euros, más o menos porque tuve que pagar unos 17.000 a Hacienda, pero si es dinero bien empleado, bienvenido sea. Nos compramos una televisión muy grande, un robot de cocina y el resto, ahorrado por lo que pudiera venir.

P.- ¿Qué diferencias ha encontrado entre Pasapalabra y El Cazador?

R.- Creo que El Cazador, en los últimos tiempos, ha cogido un poco la dinámica de Pasapalabra de que el concursante que responde más, se queda. Entonces, creo que si te pasa eso, si vas grabando programas vas cogiendo esa soltura y esa dinámica del concurso para ir ganando, como me pasó a mí en Pasapalabra. Coinciden ambos formatos en que tanto Roberto Leal como Rodrigo Vázquez son dos tíos geniales y unos grandes presentadores que van cogiendo confianza contigo según pasan las entregas. Además, recuerdo que Christian Gálvez, por ejemplo, en mi primera etapa en Pasapalabra en Telecinco, era muy cercano desde el primer momento, a mí me ganó el primer día.

Luis de Lama en Pasapalabra.

Un veterano de 'Pasapalabra'

Luis de Lama ha participado en tres ocasiones en Pasapalabra. La primera vez que acudió al concurso fue en Telecinco, cuando lo presentaba Christian Gálvez, y las dos siguientes, en 2020 y 2024, ya en Antena 3.

"La primera vez que fui al programa fue una buena experiencia y el equipo es el mismo que ahora en Atresmedia. Christian es un tío genial", recuerda el madrileño. "Roberto también es un crack, es como un amigo de toda la vida, lo hace todo muy fácil y te ríes mucho con él. Mucha culpa de lo bien que estuve en esos 84 programas fue de él, del buen rollo que había, que me relajara… me lo pasaba bomba", añade.

Finalmente, fue derrotado por Pablo Díaz, pero De Lama se marchó del concurso con 39.600 euros. La segunda vez que acudió fue para los especiales que se disputaron en enero de 2024, La Noche de Campeones, donde cayó derrotado en la final por Orestes Barbero.

Pero esa victoria no estuvo exenta de polémica, ya que, como comentó el propio concursante burgalés, "fue un empate completamente técnico en El Rosco, cada uno tuvimos un fallo tonto y, luego, un acierto sacado a la virulé, fue épico y esa manera de resolverlo fue más accidental que real". Aunque Orestes quiso compartir su premio con el guardia civil, no fue posible: "Este dinero técnicamente es mío, pero únicamente por mera regla, no por la justicia y el mérito, que en este caso ha sido exactamente el mismo", apuntó.

No obstante, el plató de Pasapalabra no ha sido el único que ha visitado Luis de Lama. Su primer concurso fue Sabes más que un niño de Primaria en 2007, el programa que presentaba Ramón García en Antena 3. Posteriormente, el madrileño ha participado en El Cazador, La Ruleta de la Suerte, Password, Avanti, ¡Boom!...

El guardia civil sigue preparándose para volver a Pasapalabra: "Me pongo Roscos antiguos para ir escuchándolos y aprendiéndomelos, me encantaría volver a participar y para eso me estoy preparando cada día. No he parado de estudiar", reconoce.

Ganadores programa 1000 de 'El Cazador'.

Su vida actual

En la actualidad, De Lama trabaja en Algeciras, ya que se tuvo que trasladar al sur por un problema de salud de su mujer, que es enfermera: "Nos mudamos de Fuenlabrada a Estepona (Málaga), que es de donde es mi esposa y así está más cerca de su familia. Es que en Semana Santa de 2021 le diagnosticaron esclerosis múltiple. Los tres niños, ella y yo decidimos venirnos aquí para que esté más arropada", comenta.

El madrileño ya se ha hecho totalmente al sur, incluso en su charla con EL ESPAÑOL, pese a ser madrileño, se le notaba cierto acento andaluz y usaba con frecuencia algunas expresiones típicas.

P.- Ya llevan tres años viviendo en Estepona…

R.- Aquí estamos muy bien. Mi mujer consiguió su plaza en el Hospital de La Línea como enfermera de carrera, los niños están perfectamente integrados aquí, al mediano lo tengo jugando en el Estepona y el mayor ha preferido el bádminton. Yo sigo en el equipo de atestados de la Guardia Civil. Me encuentro mimetizado completamente con la zona, con acento andaluz y sus expresiones.

P.- ¿En qué consiste su trabajo?

R.- Vamos en la furgoneta, que me gusta más que estar en la oficina, que es lo que hacía en Madrid o ir en la moto, que es más peligrosa y mi mujer lo pasaba peor. El Campo de Gibraltar tiene sus peculiaridades, a veces los avisos no son solo de accidentes de tráfico… A mí me gusta más estar en la calle porque todos los días son diferentes, no sabes lo que te va a pasar.

Luis de Lama y Orestes en la Noche de Campeones de 'Pasapalabra'.

P.- ¿Y le siguen reconociendo por la calle?

R.- Sí, pero no solo la gente que paramos, sino también compañeros nuevos que se incorporan al equipo. Además, cuando tenemos que ir del destacamento de la Comandancia y a Sotogrande, que hay 20 kilómetros, vamos todos escuchando los Roscos de Pasapalabra de la época de Christian Gálvez en Telecinco. También me han reconocido en el supermercado o recuerdo que, en una ocasión, pusimos el radar en una carretera de La Línea de la Concepción y nosotros nos colocamos como a dos kilómetros de distancia parando a los que se saltaban el límite. Uno de ellos se quedó mirándome fijamente y me dijo: "¿Tú eres el de Pasapalabra, no?". Todo eso mientras me daba el carnet de conducir para multarle y yo pensaba: "El hombre está emocionado y le voy a poner una multa de 150 euros y dos puntos menos". Hice el boletín de denuncia, me acerqué y me pidió un autógrafo, pero le dije que mi firma ya iba en la amonestación (risas). Me confesó que lo iba a guardar para toda la vida. Luego han venido más, pero esa fue la primera aquí.

Siguiendo la estela familiar

Luis de Lama siempre ha visto un uniforme de la Benemérita en su hogar familiar, ya que su padre también pertenece a la Guardia Civil: "En mi casa siempre ha estado presente la rectitud y el sentimiento del deber cumplido, lo llevo viendo desde pequeñito. Las cosas son como son y tienen que ser como tienen que ser, hay que ser justo y hacer las cosas bien. Eso me lo inculcó mi padre a fuego desde siempre", afirma el madrileño.

P.- ¿Le gustaría que alguno de sus tres hijos siguiera sus pasos?

R.- Sí, claro. Mi profesión me ha dado muchas satisfacciones y es muy bonita. Siento que la gente la aprecia y la valora de verdad. Que podríamos estar mejor pagados, equipados o atendidos por quien corresponde, ya te digo yo que sí. ¿Se puede mejorar? Mucho y en varios aspectos, pero es lo que decimos entre los compañeros, al final, con lo que te quedas es con lo que te da tu trabajo día a día, tu honra de hacer las cosas bien. Se aprovechan de tu orgullo profesional y personal porque saben que lo vas a hacer lo mejor posible pase lo que pase.

P.- ¿Qué es lo que más le gusta de ser guardia civil?

R.- Lo que me gusta es solventar los problemas porque lo que intento es hacer mi trabajo lo mejor posible, que nadie me pueda decir nada, que no haya quejas y todo salga perfecto. En oficina era más fácil acoplar la vida familiar, pero lo que me gusta es estar en carretera para intentar que no haya problemas, y si los hay, resolverlos de la mejor forma posible. Nunca me han gustado los abusones e intento no serlo por mi condición, las cosas se solucionan sin ir de esa manera.