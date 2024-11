Pablo Luján estudió una FP del sector sanitario y encontró trabajo fijo enseguida: 90,7 % de empleo y sueldos de 2.200 €

Hace exactamente tres semanas, la Comunidad Valenciana y otras autonomías españolas fueron sacudidas por una DANA histórica que, de momento, ha dejado 227 fallecidos por todo el país –219 en Valencia– y decenas de desaparecidos. En ese momento volvió a evidenciarse la necesidad de profesionales especialistas en temas de emergencias para dar lo mejor de sí ante una tragedia de tales dimensiones.

Entre esos profesionales que salieron a socorrer a los damnificados estaban los técnicos de emergencias sanitarias que, con su ambulancia, procuraron curar y salvar a todos los que pudieron. Pero lo cierto es que en España siguen faltando este tipo de profesionales. Por ello, y por una vocación de “ayudar, servir y proteger”, cada vez más alumnos de todo el país se están animando a estudiar cursos como el Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio Técnico en Emergencias Sanitarias.

No sólo su alta empleabilidad –90,7 %, según un informe elaborado por la fundación universitaria San Pablo CEU y Randstad– ni sus buenos salarios animan a los jóvenes a estudiar este tipo de grados, sino que la vocación y las ganas de “ayudar”, sin duda, juegan un papel fundamental. Este, por ejemplo, es el caso de Pablo Luján (Madrid, 2002), un joven que desde su más tierna infancia siempre tuvo claro que quería trabajar en algo con impacto social.

Una intervención en la que participó Pablo Luján. Cedida

“Siempre me gustó el tema de las emergencias y, por ello, desde pequeño siempre quise ser policía, bombero o, como ha acabado ocurriendo, técnico de emergencias que trabaja en una ambulancia. De hecho, me decanté por esta profesión porque un monitor de un campamento de verano al que iba trabajaba en ello y me sugirió que estudiase la FP de Técnico en Emergencias Sanitarias. Lo hice y estoy encantado, aunque aún no sé si estoy preparado para trabajar en una emergencia tan grave como la de la DANA”, explica a EL ESPAÑOL el joven Pablo.

Pero, como todo, esa preparación se va construyendo mediante el oficio; mediante a adquirir experiencia en un sector profesional que tiene casi plena empleabilidad y unos salarios bastante competitivos. Según datos de CEAC, el primer centro de formación profesional a distancia de España, “el sueldo de un Técnico de Emergencias Sanitarias depende de distintos factores, como el tipo de empresa, la ubicación geográfica del puesto o el convenio colectivo. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar de que el salario de estos profesionales puede oscilar entre los 1.000 y los 1.300 euros mensuales. En la sanidad pública puede llegar incluso hasta los 2.200 euros brutos mensuales”.

Acabar y encontrar trabajo

Pablo Luján, en este sentido, no iba a ser una excepción. Ha tenido la gran suerte de encontrar trabajo como técnico de emergencias al poco de culminar sus estudios de FP. Pasaron meses desde que terminó hasta que lo han contratado de manera fija en una empresa privada del sector sanitario. No obstante, la historia del joven profesional empieza mucho antes, con las dudas que tenía todo adolescente a la hora de elegir sus estudios.

Graduado en el IES Valdebernardo, en Vicálvaro (Madrid), el joven reconoce que aunque nunca fue “muy buen estudiante” siempre le llamaron la atención las profesiones de emergencias y servicios a la comunidad. Policías, bomberos, militares… Había un gran abanico de opciones, pero él se decantó por ser técnico de emergencias sanitarias gracias a la influencia de un monitor.

Pablo Luján, técnico de emergencias sanitarias. Cedida

Una vez terminó sus estudios obligatorios, en consecuencia, el joven se matriculó en el centro de FP CEU de Madrid, perteneciente al grupo educativo CEU Universities. Un joven Pablo se trasladaba hasta allí todos los días para aprenderlo todo acerca de los técnicos de emergencias sanitarias, de las ambulancias, de todo…

Pregunta.– Pablo, explique en qué enseñanza en la FP de Técnico de Emergencias Sanitarias.

Respuesta.– En la FP te enseñan a ir y manejar una ambulancia. Te enseñan a manejar todo el material del que dispones para poder hacer auxilios básicos tanto a domicilio como en la vía pública.

P.– ¿También le enseñan a circular con la ambulancia si hay una emergencia? ¿Hace falta algún tipo de carnet de conducir especial?

R.– A nosotros nos han incidido en que hay que llegar rápido a los avisos, pero lo más importante es llegar. Sí nos dan claves para conducir con cuidado, con mil ojos e intentando llegar a los sitios de manera rápida, pero lo importante, insisto, es llegar. Y, en general, para conducir ambulancias sólo hace falta el carnet de conducir de coche, el B. No obstante, para las UVI móviles haría falta el C, que es el de camiones.

Dos años y trabajo fijo

Pablo Luján, además, ha reconocido que le ha gustado mucho estudiar la FP, una FP que cuenta con prácticas que, poco a poco, ayudan a introducir a los alumnos al mercado laboral. Pablo, tras pagar cerca de 10.000 euros por los dos años de grado y superar correctamente el curso, encontró trabajo de una manera relativamente fácil.

De momento, cuenta que está encantado con su empresa, pero si algún día se anima a seguir ahondando en su carrera profesional, Pablo Luján no descarta estudiar las oposiciones para técnico de emergencias sanitarias.