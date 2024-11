'El Rayo' mató a Cloe, de 15 años, a puñaladas en Orihuela Costa después de que ella le dejara por mensaje: "Era tóxico y celoso"

A Cloe le solían decir sus amigas que cortase la relación con su novio, 'El Rayo', de 17 años. Esta chica, de solo 15 años, después "de un año" de noviazgo con una pareja "celosa y muy tóxica", este fin de semana decidió dar el paso, pero 'El Rayo' le hizo pagar con su vida esa decisión: acuchillándola en un callejón oscuro y estrecho que se levanta a solo unos metros de la casa donde residía esta quinceañera de Orihuela Costa -convertida en una nueva víctima de violencia machista-.

Así lo ha asegurado en exclusiva para EL ESPAÑOL una joven que forma parte del círculo íntimo de amigas de Cloe: "'El Rayo ha matado a Cloe porque ella rompió la relación, este fin de semana, a través de un mensaje. Creo que se lo envió por WhatsApp este domingo y Samuel le dijo que tenían que quedar para hablar".

Tal relato cuadra con el guion de esta muerte violenta que investiga la Guardia Civil. De hecho, 'El Rayo' y la pobre Cloe quedaron este domingo, sobre las ocho de la tarde, en un callejón de la Urbanización La Florida de Orihuela Costa, muy cercano a la casa de la familia de la víctima mortal. "Yo creo que ella rompió la relación este mismo domingo y que lo hizo porque sufría malos tratos", según insiste esta joven, de 17 años. "'El Rayo' estuvo todo el fin de semana de botellón".

Entrevista a una Vecina de Orihuela

El motivo de la ruptura empieza a ser un secreto a voces entre los alumnos del Instituto Playa Flamenca donde acudían a clase tanto la víctima como el presunto asesino: Cloe, de 15 años, cursaba cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, mientras que 'El Rayo', de 17 años, había repetido primero de Bachiller. "Llevaban saliendo cosa de un año y hace unos meses, Cloe nos contó que 'El Rayo' empezó a maltratarla", tal y como prosigue explicando esta joven. "La primera vez que le pegó le dio una hostia". "Yo siempre le dije que lo dejase".

Pero Cloe no denunció nunca a 'El Rayo'. Tan solo verbalizó que era víctima de supuestos "malos tratos psicológicos y físicos" con su pandilla de amigas del instituto. Así lo confirma un portavoz de la Guardia Civil de Alicante: "No existían denuncias previas". Pero los investigadores del Puesto de Pilar de la Horadada trabajan con la hipótesis de que se trata de un crimen machista o pasional.

WhatsApp Image 2024-11-25 at 13.32.54 (3)

"Cloe solo había confesado a sus amigas que le pegaba y la maltrataba psicológicamente, diciéndole cosas como: 'Si no haces esto, te dejo...", según ejemplifica una amiga de esta víctima de violencia machista, completamente desolada por la noticia que ha recibido este lunes, nadas más llegar a clase en el IES Playa Flamenca. "'El Rayo' también le puso los cuernos, liándose con una de las mejores amigas de Cloe, y cuando se lo conté a ella, él me amenazó. Me dijo: 'Mandaré a gente a pegarte si sigues hablando de mí o de mi novia'".

Este fin de semana, Cloé decidió poner fin al -supuesto- calvario sentimental que venía sufriendo desde hace meses. Todo apunta a que accedió a quedar con 'El Rayo' para hablar sobre su ruptura y en el mencionado callejón, sin apenas iluminación, este adolescente le cortó el cuello a esta menor de edad, de 15 años, "amante de los animales y de los videojuegos, como el Fortnite".

EL ESPAÑOL ha podido comprobar que una de las paredes del citado callejón estaba salpicada de sangre. Incluso se podía observar cómo Cloe apoyó su mano ensangrentada en la pared y corrió hasta el chalé número 13 de la calle Venus donde reside su hermano, para pedirle auxilio. A lo largo de la acera hay restos de sangre de esta chica que llegan hasta el propio portero del domicilio de su familiar y que ponen de manifiesto la agonía que debió sufrir esta pobre adolescente.

"Mi hermana llegó a mi casa desangrándose", tal y como ha confirmado este lunes, el propio hermano de Cloé, saliendo brevemente a la puerta de su chalé. "La llevé al Hospital de Terrevieja". Y allí, por desgarcia, murió esta menor de edad que todo apunta a que este 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, ha pasado a engrosar una estadística tan grave como sonrojante para cualquier sociedad civilizada.