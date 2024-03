Aldama, el presidente "arrogante" del Zamora que pedía entradas como amigo de Ábalos

Víctor de Aldama pasó desapercibido mucho tiempo para el gran público. El abogado madrileño y presidente del Zamora CF no era de los que dejaba indiferente a los que estaban a su lado. Sin embargo, pocos le conocían más allá de sus círculos empresariales hasta que fue detenido en medio de la Operación Delorme y tildado de comisionista de la trama. Antes de aquello, había quien pensaba de él que era "exigente"; "arrogante"; "soberbio". En definitiva, "chulo", según las fuentes consultadas. Pero poco más.

Son conocidos sus encontronazos con periodistas tras su llegada al fútbol le valieron la fama. "Llegó a vetar a alguno", afirma un informador local a EL ESPAÑOL. Además, tuvo otras discusiones. "Es como Mourinho: que me critiquen a mí pero no a mis jugadores ni a mi equipo", comenta una persona que trabajó con él.

Alardear le gusta, no se escondía. No iba mucho por el Ruta de la Plata —estadio donde juega de local el Zamora CF—, pero cuando lo hacía llegaba con "coches de alta gama". "Varios Ferrari en distintos colores", coinciden dos personas que rodean la actualidad del club. "Recuerdo un Porsche", apunta un apasionado del Zamora CF y su gestión.

[Aldama compró 11 coches en 2020, incluidos uno de sus Ferrari y un Porsche, tras cobrar las comisiones]

Desde su llegada, Aldama llama la atención por varios motivos. La primera fue su autoproclamación como presidente ejecutivo de una asociación deportiva, regida por el presidente de una junta directiva elegida por la asamblea de socios. Es decir, el título autoimpuesto no significaba nada.

También destacaba su relación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Fanfarroneaba de ella, pero no mentía. El ahora diputado del Grupo Mixto posó con la camiseta del Zamora CF. Tal era el orgullo que sentía de esta amistad que llegó a pedir entradas diciendo que él era "amigo del ministro".

Historia de traición

Corre el año 2018, es domingo y juega el Zamora CF, encuadrado en la cuarta categoría del fútbol español. O lo que es lo mismo: la extinta Tercera División. Los aficionados hablan de qué camino tomará el club a final de temporada. La institución ha tenido recientemente problemas de liquidez: debe unos 300.000 euros y tiene que hacer frente a 200.000 euros de manera casi inmediata. Es una asociación deportiva; aquí no hay un dueño, son los socios los que deciden el futuro del club en asamblea. Las opciones para seguir adelante son dos: una derrama entre todos los socios o convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), ser una empresa con ánimo de lucro. La tercera vía es la desaparición del club. Susto o muerte.

Los asociados reunidos toman una decisión: se harán SAD. Es la opción elegida por la mayoría de entidades deportivas que sufren esta situación. Comienzan a llegar nombres de inversores. Hay un venezolano y un hindú. Ambos crean dudas a los asociados, pero aún hay una bala más: un tercer grupo, esta vez español.

Por primera vez se escucha en Zamora el nombre de Víctor de Aldama, ahora ínclito por su relación con la trama de Koldo García. Se trata de un empresario madrileño que llegará para darle la vuelta a la situación del club. Su relación con el fútbol español se ciñe a que quiso comprar el Xerez CD, el Cádiz CF y casi lo consigue con el Córdoba CF.

¿Lo trae alguien o viene él solo? Difícil saberlo. “[Aldama] Viene por Villafañe, que es el director deportivo que trae él, y su buena relación con la Cultural y Deportiva Leonesa”, apunta una fuente. “No lo creo. Debieron venir por parte de alguien de la junta directiva de entonces, que terminaron peleados”, dice otra. Esta misma persona añade: “Él —Aldama— llega a decir que él no viene, que a él lo llaman para que venga”.

[Aldama intentó que Ábalos mediara con Hacienda: "Voy a ver al ministro porque ya me cansé"]

Lo cierto es que Aldama y su grupo tienen un plan. Primero prometen presentar ante la asamblea de socios —órgano decisivo de la entidad— un contrato para hacerse con las riendas del club hasta transformarlo en SAD. Nada más lejos de la realidad. Lo primero que hacen es llevar una presentación y no un acuerdo. Dejan claro que se comprometen a pagarle a fondo perdido a los trabajadores de la entidad, salgan o no elegidos para realizar el cambio societario. Se les deben unos 15.000 euros en total. Luego vendrá el resto.

Poco pueden hacer los socios, que deciden dar el sí a Aldama. “Ya había suspicacias sobre él, pero es que con tal campaña de marketing: van a pagar aunque no salgan, traen inversores…”, dice uno de los participantes en aquella asamblea. Esta misma persona aclara: “Nos olían raras algunas cosas, sí, aunque no esperábamos que saliera todo esto por supuesto. Podíamos imaginar si acaso otras cosas”.

Víctor de Aldama y Alfredo Ruiz presentan a Oaxaca y Cavall 7 como patrocinadores del Zamora CF en 2018 Zamora CF

Aldama y los suyos toman las riendas de facto, aunque sin ser SAD siempre tendrán en teoría por encima a la directiva conformada por los socios. El empresario madrileño, sin embargo, se coloca un cargo ficticio nada más llegar: presidente ejecutivo. Es el mismo que atañe a Alfredo Ruiz Plaza, del Grupo Vivir. No vale nada, pero sirve de cara a la galería. Se reúnen con entidades e inversores dejando a la directiva de entonces en fuera de juego.

Los primeros pasos de la entidad con Aldama y el Grupo Vivir al frente parecen halagüeños. La web del Zamora, el 30 de septiembre de 2018, informa: “El Grupo Vivir cumple lo prometido y a día de hoy salda la totalidad de la deuda contraída desde 2012”. La nota informa de que el presupuesto para la siguiente temporada será de 745.000 euros.

Alfredo Ruiz Plaza saca pecho en aquella asamblea: “Como nos habíamos comprometido y tras una labor administrativa encomiable por parte del Tesorero del club se ha saldado toda la deuda que el Zamora CF tenía cuando cogimos las riendas”.

Quienes le trataron en aquellos primeros meses le recuerdan como alguien “arrogante”. En realidad, todas las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL coinciden en ello. “Algunos se quedaron embobados con los relojes que traía”, ejemplifican en Zamora. Otros disfrutaron de los coches con los que llegaba al estadio.

[Air Europa trató de vender su deuda con Venezuela a un americano de origen iraní tras contratar a Aldama]

Durante los dos primeros años, Aldama compartió protagonismo con la anterior junta directiva del club. Fuentes consultadas por este periódico apuntan que aquellos directivos acabaron peleados tras la entrada del grupo. "Algunos se sintieron traicionados por otros", dice una fuente que seguía de cerca la actualidad del club.

'Compra' del Zamora CF

Tuvieron que pasar dos años desde la llegada del abogado madrileño para la conversión de la asociación deportiva en Sociedad Anónima Deportiva. Sin embargo, antes de ese momento pasaron muchas cosas en Zamora.

Víctor de Aldama y Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca, posan con una camiseta del Zamora CF.

Los había que no terminaban de fiarse del presidente. "Por los patrocionios mexicanos, entre otras", dice alguien cercano al club que no quiere revelar su identidad. "Imagínate en la tierra del vino y vienes a anunciar uno mexicano".

Pero el equipo no iba mal —la pelota lo tapa todo en el fútbol— y Aldama, al final, "siempre termina pagando", según otra fuente. Es la otra cara de la moneda: "Hay mucha gente que le está muy agradecida porque salvó su trabajo y se comprometió con el club".

[Aldama, dueño del Zamora CF, ocultó un millón en Portugal para no pagar a Hacienda por su comisión]

El equipo va Primero en la clasificación cuando se da el primer caso curioso. "Vimos que el coche del presidente fue al aeropuerto durante lo de Delcy. Aquí los rumores decían que cayó una maleta con dinero y otra con diamantes", ríe uno de los aficionados consultados.

Por aquel entonces, nadie lo espera. La pandemia de la Covid-19 irrumpe en España y el fútbol modesto español se ve inmerso en una tremenda crisis. Se remodelan las categorías y la competición se retoma en junio, con unas eliminatorias de ascenso un tanto peculiares.

El conjunto zamorano asciende y pasa de jugar en Tercera división a hacerlo en Primera RFEF, la nueva categoría de bronce del fútbol español. No es el único estreno: la forma jurídica de la entidad también será nueva.

En concreto, el Zamora CF pasará a ser SAD y el capital social dela nueva sociedad anónima deportiva es fijado, según la web del Zamora CF, "por acuerdo de la junta directiva del Club en 1.350.000 euros repartidos en 540 acciones nominativas al precio de 2.500 euros cada una".

"Entre Aldama y el Grupo Vivir se hacen con más del 95%", señalan quienes siguen la actualidad del club. El resto queda en manos de aficionados.

Informe de la Guardia Civil

Un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL señala que Víctor de Aldama habría puesto a disposición del Zamora CF al menos un importe cercano a 1.335.000 euros dimanantes de los fondos investigados en la Operación Delorme entre julio y septiembre de 2020. Esto se hizo a través de un entramado de empresas.

Víctor de Aldama, a las puertas de la Audiencia Nacional. Ricardo Rubio / Europa Press

Según el informe, el primero de los movimientos que permitió esto se dio el 1 de julio. Soluciones de Gestión transfirió 750.000 euros a MTM 180 Capital.

De esos fondos, a la postre, salen otras tres transferencias (por valor de 740.000 euros) con distintas cantidades destinadas otras empresas: una a la cuenta de Pilot Real State que luego iría al Zamora CF; otra que iría al futuro vicepresidente del club Alfredo Ruiz Plaza; y una tercera que pasó por Deluxe Fortune —empresa para la que en teoría trabajaba el director deportivo del Zamora CF, César Villafañe— y acabó en las cuenta del club de fútbol.

A la postre, Soluciones de Gestión enviaría un pago de un millón de euros a MTM 180, que enviaría al club rojiblanco 667.500 euros.

El 30 de septiembre de 2020, señala la Guardia Civil, la entidad se constituye en SAD por un importe similar al depositado en las cuentas del club. Figuran como fundadores, entre otros, Pilot Real Estate SL, Alfredo Ruiz Plaza y Víctor de Aldama, obteniendo los tres cargos en la entidad.

Anécdotas

La camiseta del Zamora pasea a los suyos por distintos lugares del mundo desde que Aldama está al frente de la entidad. México es uno de ellos. De allí viene, por ejemplo, la publicidad de Oaxaca, costa de Huatulco. Cavall7 es el vino que también acaba en la zamarra.

Poco después llegará a la entidad zamorana Air Europa. Esto ocurre después de que Aldama viaje con Javier Hidalgo (CEO de Globalia) para abrir una ruta aérea con Madrid. Finalmente, el abogado madrileño acompañará al ministro Ábalos a la región mexicana con el mismo fin.

Javier Hidalgo (Globalia) viajó con Aldama a México para hacer negocios con el Gobernador de Oaxaca

[Aldama viajó con Javier Hidalgo (Globalia) a México un mes antes de hacerlo con Ábalos y Koldo]

Ninguno de estos movimientos es irregular por el momento. Sin embargo, a la afición le extrañó. "Suponíamos que tendría sus negocios ahí, pero es imposible pensar más allá ni que ocurriría todo esto", dice un aficionado.

Pasan las temporadas y hay cosas que descuadran a los hinchas más puristas. Sin embargo, no hay nada, al menos aparentemente, que no ocurra en cualquier equipo de fútbol. Hay quien quiere recordar el fichaje de Dixon. "Llegó del Manchester United, se pasó años y no jugó nada", dicen en Zamora.

Quizás uno de los movimientos más llamativos de Aldama como presidente no tuvo que ver con los jugadores, sino con el banquillo. Antes de enfrentarse en Copa del Rey al Villarreal CF, el conjunto zamorano encargó 16 asientos nuevos para los resevas a una empresa que trabaja para la Fórmula 1. Iban bordados con el escudo del Zamora CF y los colores de la entidad, que desde la llegada del abogado madrileño ha estado una temporada en la tercera categoría del fútbol español y el resto en la cuarta.

Actualidad del club

Actualmente, el Zamora CF vive una coyuntura complicada. A raíz de la detención de su presidente, tiene las cuentas bloqueadas.

En la entidad están tratando de desbloquear la situación. Por el momento, se les adeuda el mes de febrero a todos los miembros de la SAD, desde futbolistas hasta los trabajadores del club.

Una fuente que sigue de cerca el día a día de la entidad zanja: "Ahora mismo es todo una incógnita, hay mucha incertidumbre. Habrá que esperar que un juez decida si deja vender las acciones del Zamora CF, que no está investigado por nada, o le permite al menos pagar las nóminas".