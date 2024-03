El alguacil confiesa que mató a Vicente Sánchez, el vecino al que le tocó la lotería en el Hinojal

José María Lindo, el alguacil detenido por la muerte de Vicente Sánchez —el vecino de 79 años del Hinojal, un municipio cacereño de 400 habitantes, al que le tocó un millón en la lotería—, ha confesado que lo mató y, además, también ha desvelado dónde se encontraba el cuerpo de su vecino, con el que mantenía una buena relación.

El cadáver ha sido localizado esta misma mañana en la Dehesa Boyal de esta localidad cacereña, ubicada a 1,4 kilómetros del casco urbano del municipio, donde los propietarios de ganado pueden pastorear o dejar sueltos a sus animales. Vicente, al que todos llaman 'Tete', llevaba desaparecido desde el pasado 27 de enero. La principal hipótesis de su familia, según pudo recoger el diario Hoy nueve días después de su desaparición, era que "se lo han llevado por dinero", explicó su hermana y su sobrino.

José María Lindo, de 55 años, fue arrestado el pasado jueves, sobre las ocho de la mañana, en su vivienda familiar de Hinojal, donde reside con su hermano, por su presunta implicación en la desaparición de Vicente Sánchez. El alguacil, que llevaba trabajando en el Ayuntamiento de Hinojal desde 1993, ha aportado datos acerca del lugar donde se encontraba el cuerpo de Vicente, lo que ha permitido a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres —quienes trabajan en el marco de la operación Recuera— hallarlo esta mañana sin vida.

[El alguacil de un pueblo de Cáceres, detenido por la desaparición del vecino al que le tocó la lotería]

Según ha podido recoger El País, fuentes de la Delegación de Gobierno han explicado que José María Lindo ha confesado, 24 horas después de haber sido detenido, que ha matado a Vicente. Las mismas fuentes apuntan a que el detenido se encontraba "tranquilo" en los calabozos de la Comandancia de Cáceres. Desde que desapareció Vicente, José María Lindo ha estado trabajando con normalidad y participando en las batidas de búsqueda que se han organizado, llegando incluso a especular sobre las hipótesis de la desaparición e intercambiando opiniones con los agentes, lo que les hizo sospechar.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para la realización de la autopsia. A la espera de que los resultados de esta confirmen la identidad del fallecido, el hecho de que el detenido, el alguacil de la localidad, haya facilitado información del lugar donde estaba el cuerpo sin vida de Vicente Sánchez es "relevante" para relacionar ambas circunstancias, informa EFE.

En estos momentos, José María Lindo se encuentra en dependencias judiciales y prestará declaración este sábado, hasta agotar el plazo de las 72 horas, según señalan fuentes de los Juzgados de Cáceres.

¿Amigos?

Según explicó el pasado jueves la alcaldesa, María Blanca Vivas, a EFE, Vicente Sánchez no disponía de coche y el ahora detenido se encargaba de llevarle a localidades cercanas a comprar lotería. A ambos, además, les unía su gusto por la tauromaquía. "Se encargaba de llevarle a los toros y a otros sitios", expresó Vivas. Aunque no cree que llegaran a ser amigos "porque Vicente es una persona bastante reservada", sí se tenían confianza y aseguró que hasta que no le digan que tiene una vinculación con su desaparición "no podemos creerlo".

De momento, la investigación continúa bajo secreto de sumario. Se han llevado a cabo, de momento, tres registros: uno en la vivienda del arrestado en Hinojal y otro en su casa de Cáceres, donde residen su mujer y su hijo.

María Blanca Vivas, mostró la "estupefacción" que se vive en esta localidad de poco más de 400 habitantes, donde la noticia ha caído como "un mazazo". "Esto es un jarro gigante de agua fría. Ya teníamos bastante con la desaparición de Vicente, pero no podíamos esperar que pudiera ser alguien del pueblo nunca porque aquí estamos todos acostumbrados a llevarnos bien", recogió El periódico de Extremadura.