Aldama estuvo en Barajas para reunirse con Delcy y cobrar la deuda de Air Europa, según Hacienda

Un informe de la Agencia Tributaria presente en el sumario del Caso Koldo revela la sospecha de este organismo sobre la presencia de Víctor de Aldama, el comisionista de la trama que se hizo con mordidas de contratos de mascarillas durante la pandemia, la noche en que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aterrizó en el Aeropuerto de Barajas y fue recibida por José Luis Ábalos y su más fiel asesor cuando era ministro de Transportes.

Sobre la mandataria venezolana pesaba en aquel momento la prohibición de pisar suelo de la UE debido a las sanciones comunitarias contra el gobierno de Maduro. Según esta documentación y el análisis que realiza la Agencia Tributaria, de Aldama habría acudido aquella noche junto a Koldo García Izaguirre y Ábalos al aeródromo.

La tarea del comisionista, según el informe, consistía en intentar cobrar la deuda que había contraído la república bolivariana con la compañía aérea Air Europa, con la que Aldama mantenía negocios y relación, al igual que la cúpula del ministerio.

El informe está firmado por una inspectora jefe del área de investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y tiene fecha del pasado 2 de febrero. "Llamamos la atención de la fecha y las conexiones del señor de Aldama con Venezuela", alerta la Agencia Tributaria.

"Buena parte de lo que aquí se ha trasladado tiene otras fuentes que parecen apoyar este relato contradictorio de hechos", señala el informe de la AEAT. "Existe una amplia hemeroteca en la que los medios de comunicación mantienen todo tipo de teorías o conjeturas cercanas y compatibles con lo que estamos manteniendo".

"Algunas pueden tener finalidad política y otras estar faltas de investigación. En todo caso han llegado a conclusiones que llaman la atención, especialmente las que tienen que ver con el señor Aldama. No deja de ser sorprendente que se haya publicado sobre la presencia del propio señor Víctor De Aldama en el aeropuerto en el mismo día del denominado 'Delcygate'".

El informe razona que Aldama era "el consultor 'en la sombra' del grupo de empresas Air Europa". Esta relación tenía su eje en la amistad personal con miembros de la familia Hidalgo.

Pago de 200 millones

El trabajo de Aldama, continúa Hacienda, se plasmó en su intervención en las negociaciones de "dos temas de gran importancia": por un lado, las "negociaciones con el Ministerio de Transporte en relación al rescate de la compañía Air Europa", que ahora salen a la luz gracias al sumario de la Operación Delorme.

Por otro, "en las negociaciones para conseguir el pago de 200 millones de dólares a Globalia/Air Europa retenidos por el Gobierno de Venezuela".

Aldama, a través de una de sus sociedades, presentó un contrato con el que quería demostrar las amplias relaciones de consultoría con el grupo empresas Air Europa. Este contrato tiene fecha de septiembre de 2019 y en su virtud, Globalia/Air Europa le había encargado convertir en dólares "una cifra no determinada de bolívares venezolanos" en poder de la compañía de Javier Hidalgo cifrada en 200 millones de dólares americanos.

Si la gestión de Aldama resultaba exitosa, prosigue el informe, cobraría 5 millones de euros de comisión por sus servicios, tal y como reveló la semana pasada EL ESPAÑOL.

"Esto resulta llamativo, por la cifra, por la imposibilidad del cambio en mercados oficiales (salvo blanqueo), pero sobre todo por el hecho de que una compañía como la que comentamos encargue esta gestión a una persona con el perfil del señor de Aldama (el expresidente Zapatero parecia haber fracasado en un cometido semejante)", continúa Hacienda.

Por eso Hacienda sugiere la posibilidad de que aquella noche el comisionista acudiese con Koldo y el ministro a Barajas para negociar con Delcy el pago de la deuda. Cuando Hacienda preguntó por esta gestión, de Aldama confirmó que se había firmado un contrato para que intermediase en esta gestión.

No obstante, las negociaciones no resultaron positivas "al no admitir este acuerdo el señor Hidalgo". De Aldama dijo que finalmente no cobró los cinco millones de comisión.

La Agencia Tributaria realizó las mismas preguntas a Air Europa, continúa el dossier aportado al sumario, pero la respuesta fue la misma: confirmaban el acuerdo para que el comisionista intermediase y negaban haberle retribuido sus servicios.

El caso Delcy

Cuando visitó Barajas, pese a tener prohibido piso el Espacio Schengen, la dirigente chavista lo hacía en calidad de vicepresidenta de dicho país. Es decir, se trata de la numero dos de Nicolás Maduro, que gobierna Venezuela con puño de hierro tras la muerte de Hugo Chávez.

Y el sumario del caso Koldo, que obra en poder de este periódico, revela expresamente que Hidalgo fichó a Aldama para "la realización y consecución de las operaciones y actos de comercios necesarios" para que Air Europa recuperara una deuda impagada en el país latinoamericano.

¿De qué deuda se trata? Unos 176 millones de euros (200 millones de dólares) en pasajes que no se le habían pagado a la compañía y que están retenidos por el Gobierno de Maduro.

Recordemos que, por aquella época y todavía hoy, Venezuela no permitía la salida de divisas venezolanas a otros países.

Por ello, Air Europa contrató a Aldama para que hiciera las "gestiones necesarias" para solucionar el conflicto con la República Bolivariana. Esa noche, quien apareció en Baraja no era sino la números dos del Gobierno chavista.

En una conversación recogida en el sumario del caso, Juan Carlos Cueto, el líder empresarial de la trama de las mascarillas, le expresa a otro miembro de la red su preocupación por la citación de Hacienda a Víctor de Aldama.

Cueto afirma que Hacienda preguntara al presidente del Zamora CF "por todos", incluido "el presidente del Gobierno". El empresario también afirma, en ese momento, que a Aldama le podrían realizar cuestiones sobre "Delcy y las maletas".

La Guardia Civil indica en el informe que "la preocupación que se cierne sobre Cueto sobrepasa las consecuencias fiscales de esta inspección y está relacionada con alguna cuestión que no querría que fuese mentada al actuario de la AEAT".