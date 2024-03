La destitución de 'Alvarito' Sánchez, primer paso de Puente para desmontar la trama de su ministerio

Álvaro Sánchez Manzanares, 'Alvarito' como es conocido, ha sido cesado en sus funciones como secretario general de Puertos del Estado. Óscar Puente, ministro de Transportes, alega que "ha perdido la confianza" en él. ¿El motivo? Nadie lo confirma, pero parece obvio su vinculación con la 'trama Koldo' que cobró mordidas en la venta de mascarillas al equipo de José Luis Ábalos durante la Covid-19.

Se trata del primer cargo público que cesa tras destaparse el escándalo, y es el primer paso que Puente da para tratar de hacer limpieza en el ministerio.

Llega en plena investigación interna que Transportes está llevando a cabo, y después de que se haga público que 'Alvarito' firmó el contrato de 24 millones de euros de Puertos con Soluciones de Gestión, la empresa epicentro de la investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía Anticorrupción.

Puente cesa al secretario general de Puertos del Estado

No sólo eso, es que en las últimas horas se ha conocido que Sánchez Manzanares engañó a la Agencia Tributaria en un documento oficial. Preguntado en un escrito sobre si conocía a Víctor Aldama, uno de los cerebros de toda la trama, el también responsable jurídico de Puertos negaba la mayor. Aseguraba que nunca había tenido contacto con él ni con ninguna empresa relacionada con él.

Sin embargo, mensajes de WhatsApp incorporados al sumario de la 'operación Delorme' reflejan que 'Alvarito' y Aldama intercambiaron mensajes para cerrar el contrato entre Puertos y Soluciones. También hay correos entre ambos.

Además, como ha contado EL ESPAÑOL, el responsable de Puertos del Estado se reunió en la marisquería La Chalana con Koldo García en noviembre de 2023.

También se han conocido algunas llamadas telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre ambos. En esas conversaciones se puede ver la confianza que existe entre los dos.

Reunión entre Ábalos y Koldo en La Chalana el 10 de enero de este año, captada por la UCO. EL ESPAÑOL

En una de ellas, el asesor de Ábalos pregunta a su interlocutor cómo le va con Óscar Puente, a lo que el responsable de Puertos responde: "Yo no le conozco tío, para que me llegue a mí es difícil. Yo con que me dejen ahí ya me doy con un canto en los dientes, vamos, no me jodas".

Por si fuera poco, en su última conversación, Koldo quería hacerle una "consulta política" relacionada con la reclamación de Baleares contra Soluciones de Gestión por las mascarillas defectuosas llegadas hasta las islas.

Todo esto demostraría, considera la UCO, la buena sintonía y la confianza existente entre ambos. Sobre todo porque tres años después del 'negocio' de las mascarillas ambos siguen teniendo buena relación.

Pero es que 'Alvarito' es un viejo 'rockero' del Partido Socialista que llegó en 2018 a su puesto como secretario general de Puertos del Estado de la mano de José Luis Ábalos. En el entorno de la compañía explican que era el auténtico hombre fuerte, y que nada se movía sin que él lo supiera.

Era su gran promoción en una compañía pública a la que llegó en 2009 con José Blanco como ministro de Fomento. Allí fue director de Relaciones Institucionales, y tres años más tarde pasó a ser jefe de área de la Asesoría Jurídica de Puertos, un cargo en el que permaneció durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Al margen de su carrera como responsable jurídico en Puertos del Estado, 'Alvarito' ha formado parte de la agrupación de Las Rozas, llegando a ser concejal en el 2000.

La gestora del PSOE

Además, ha sido el representante legal de la gestora que tomó el control de la gestora que pilotó el PSOE entre 2016 y 2017 tras la caída de Pedro Sánchez.

Ocho años después se ha convertido en la primera piedra en caer para tratar de ahondar en el cortafuegos que evite que el caso de la 'trama Koldo' acabe convirtiéndose en la trama Ábalos y salpique al Gobierno.

Como ha contado este diario, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional están investigando ahora nuevos contratos firmados por distintos responsables del Ministerio, entre ellos el que fuera director general de carreteras, Javier Herrero.