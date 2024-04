Yolanda Díaz se coloca al frente de la primera Ejecutiva de Sumar que nace sin sus socios

Yolanda Díaz se ha puesto este sábado al frente de la primera Ejecutiva de Sumar, que se ha puesto en marcha sin la participación de los partidos asociados y en pleno terremoto político tras la carta que Pedro Sánchez hizo pública el miércoles en la que anunció que el próximo lunes hará pública su decisión sobre si continúa o no en Moncloa.

El Grupo Coordinador, el máximo órgano directivo del proyecto liderado por Díaz, ha situado a la exdirigente de IU Lara Hernández como secretaria de Organización y a Elizabeth Duval como responsable de comunicación de la formación.

La reunión de este sábado ha servido para ratificar a la ministra de Trabajo como coordinadora general y refrenda al portavoz del Congreso, Íñigo Errejón como responsable del área de Análisis político y discurso, a Paula Moreno como responsable de Grupos Sectores y Josep Vendrell como encargado de Modelo territorial y plurinacionalidad.

En el caso del diputado Lánder Martínes, que desde el inicio del proyecto hasta la fecha ha estado asumiendo el área de Organización, ocupará a partir de ahora la parcela de Finanzas y la secretaría técnica.

El malestar de los socios de Díaz

De esta forma, se ha ratificado a los 18 miembros de la Ejecutiva, órgano que tiene un máximo de 25 miembros, a la espera de la incorporación de los representantes de los partidos aliados de Sumar, dado que su entrada en la dirección se ha pospuesto para una fase posterior.

Hoy celebramos la primera reunión de nuestro Grupo Coordinador, en la que se ha presentado y votado el nuevo Grupo Ejecutivo para seguir avanzando y construir el país que queremos.



Adelante, compañeras 🩷 pic.twitter.com/2JNWOQMkng — Sumar (@sumar) April 27, 2024

La idea inicial era que los socios de Díaz entraran en esta primera dirección y también en el grupo de Coordinación Estatal, máximo órgano entre asambleas, tal como se determinó en la Asamblea del pasado 23 de marzo.

Sin embargo, la configuración de la lista para las elecciones europeas generó malestar en IU y Más Madrid al sentirse relegados en la toma de decisiones, lo que llevó a posponer su intdegración en la dirección de Sumar. Esta decisión arrastró también a los comunes, inmersos en la campaña electoral en Cataluña.

Finalmente, Yolanda Díaz optó por no citar al resto de socios para su inegración esta primera Ejecutiva.

El grupo de Coordinación Estatal lo forman 117 personas, 80 de ellas de Sumar y 37 asociados, que son los que por ahora no se van a cubrir.

Por otro lado, Sumar encara esta dirección sin haber levantado el vuelo en elecciones autonómicas, dado que se quedó como fuerza extraparlamentaria en Galicia y salvó los muebles en Euskadi, al conseguir un único diputado por la provincia de Álava

Sin mención alguna a Sánchez

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno ha advertido este sábado de que "no es lo mismo aguantar los ataques de la extrema derecha transformando tu país que cuando estas encerrado y a la defensiva".



En su discurso después de que Sumar haya elegido a sus primeros órganos de dirección, Díaz ha hecho ninguna mención de apoyo a Pedro Sánchez, que el lunes anunciará su futuro político.



La también ministra de Trabajo ha llamado a la ciudadanía a movilizarse y "a defender la democracia" porque el desafío que se plantea no es de un día ni a un partido concreto, y se ha agudizado -a su juicio- desde que la izquierda progresista forma parte del Gobierno.



"Es una estrategia basada en el barro, en deslegitimar nuestras instituciones para que gobierne la derecha y la ultraderecha", ha subrayado "Hemos venido para ganar el país, para dar la vuelta a la tortilla y no podemos transformar el país alejados del país mismo", ha advertido.

Por tanto, tras admitir el grave momento que atraviesa el país, Díaz ha exhortado a "evitar a toda costa" que la derecha pueda gobernar el país. "Os aseguro que nadie va a doblegar a este Gobierno. No vamos a permitir que se haga más daño a nuestra democracia, ha enfatizado.

La líder de Sumar ha afirmado que su espacio tiene claro que frente a estos "ataques" basados en 'lawfare', la respuesta es profundizar en la política "útil", avance de derechos, generar "esperanza" y recuperar la "belleza" de la política.