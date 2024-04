Feijóo: "España no tiene que estar pendiente del ombligo de Sánchez, ya basta de tanto narcisismo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado en una comparencia en Tortosa, Tarragona, que "nadie es más que nadie ante la ley" y que "España es mucho más que un presidente que amaga con irse y otro que amaga con volver. Ya basta de tanto narcisismo, tenemos que recuperar la política como servicio público". Para Feijóo, "no somos los ciudadanos los que tenemos que estar pendientes del ombligo de Sánchez. Es Sánchez el que tiene que estar pendiente de los desvelos de los ciudadanos".



"Pedro Sánchez y su entorno deben solucionar sus problemas judiciales, porque no podemos estar los españoles pendientes ni de Sánchez ni de Puigdemont", ha añadido el actual presidente del Partido Popular.



Núñez Feijóo también ha afirmado que "cuando se ataca a jueces y periodistas por hacer su trabajo en libertad, de lo que se quiere dimitir es de la democracia", y avisa: "no os dejeis engañar". Aunque el presidente dice "confíar plenamente" en que "la gran mayoría de los españoles, mujeres y hombres, jóvenes y no tan jovenes, no se van a dejar engañar con nuevas mentiras".

[El PP saca su propia encuesta: la mayoría de españoles "no compra" el relato de Pedro Sánchez]

Para el presidente del PP, "España no tiene un problema, quien tiene un problema, judicial, es Pedro Sánchez", "que deje de crearle problemas al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y de España", porque esos conflictos son "responsabilidad del entorno y del partido del presidente".

El líder del Partido Popular también ha centrado el comunicado en los problemas de los catalanes de cara a las próximas elecciones del 12 de mayo: " la inseguridad y la okupacion; la gestión del agua; la calidad de los servicios públicos; la vivienda y los impuestos asfixiantes", según Feijóo. "Cataluña necesita salir del bucle en el que la han metido socialistas e independentistas", ha señalado.

"Vamos a dirigirnos a los catalanes: porque no nos vamos a mirar al ombligo mientras los ciudadanos tienen sus problemas". "España no tiene un problema, lo tiene su Presidente, y no tiene ningún derecho a arrastrar a su partido con el.. y mucho menos a su país", así ha reiterado Núñez Feijóo su posición respecto a la carta de Sánchez durante la comparecencia en Tortosa.