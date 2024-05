Montero no asume la culpa por las rebajas del 'sí es sí': "Fue la derecha machista judicial y mediática"

La exministra de Igualdad y candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, sigue sin asumir su responsabilidad por las rebajas penales que la Ley de Libertad Sexual —conocida como ley del sólo sí es sí— provocó a los delincuentes sexuales en su última etapa al frente del departamento. Sí ha reconocido que pudo haber causado penurias para las víctimas, pero se ha descargado de culpas.

Así lo ha resumido Montero, entrevistada la noche de este miércoles en Cuatro, cuando se le preguntó si debería pedir perdón a las víctimas de los agresores sexuales que salieron a la calle beneficiados por esa ley. Finalmente, la norma fue reformada a finales de mayo de 2023 con los votos del PSOE y el PP, en contra de los que entonces eran socios de Gobierno.

"Con que una sola víctima necesite el perdón, por supuesto que hay que darlo, y yo pido perdón", pero matiza, "ahora, yo jamás voy a asumir la responsabilidad de una derecha machista, judicial y mediática que hizo una ofensiva contra la ley para cargarse la ley del sólo sí es sí, el derecho a la libertad sexual, el ministerio de paso y al Gobierno si podían", ha justificado la candidata morada a las europeas.

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se dedicó en principios de 2023 a atacar de forma sistemática al sistema judicial, al cual culpaba de errores imprevistos de la ley del sólo sí es sí. Esas críticas, enarboladas principalmente por Montero y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se centraban en una "justicia machista [y] fachas con toga" que aplicaban "de forma defectuosa la ley".

Aquel argumento se centraba en los jueces, pero también se extendía al ámbito de "la derecha política y mediática". Ahora, Montero relaciona aquellos ataques con los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, en los que el presidente se planteó dimitir, como argumento para sostener que "la violencia política existe y se hace humanamente insoportable". También cree que esa "ofensiva judicial y mediática" todavía existe.

No obstante, Montero desliza que Sánchez podría haber pecado de "falta de empatía" con ella y el exvicepresidente Pablo Iglesias, y le acusa de no haberlos defendido lo suficiente cuando ellos eran "las víctimas". "Eso sí, si él [Sánchez] ahora está empezando a sufrir lo que nosotras llevamos 10 años sufriendo, Podemos no se iba a quedar callado [...] aunque entonces dijeran que 'hacíamos ruido'".

"Me da pena que se haya tenido que dar cuenta cuando le ha tocado directamente a él", ha expresado Montero, y añade. "Pero a lo mejor no ha tenido esa misma empatía cuando nos estábamos viendo, porque nos veíamos semanalmente", ha lamentado. Según ella, no hablan desde que dejó el ministerio.

Críticas al Gobierno

Montero fue uno de los pocos miembros del Gobierno de coalición que no repitieron en las listas al Congreso del 23 de julio, cuando fue vetada por Yolanda Díaz de la candidatura de Sumar, primero, y negada de la posibilidad de renovar en el ministerio, después. Ahora, critica a quienes fueron sus socios durante cuatro años.

"Sánchez decidió mi salida del Gobierno", ha reconocido la número 2 de Podemos, "y nunca hubiera aceptado que estuviésemos al frente del Ministerio de Igualdad si supiese lo que íbamos a hacer".

Durante casi un año, las críticas de la formación fueron más dirigidas a Yolanda Díaz, de quien ahora dice que cree que "el tiempo ha demostrado" que no hizo tan buena gestión del Ministerio de Trabajo como pregonaron la anterior legislatura.