Al menos 4 altos cargos de Sánchez favorecieron a la trama corrupta de Koldo García con fondos de la UE

En los meses inmediatos a la primera declaración del estado de alarma por la Covid, la trama que supuestamente liderada por Koldo García Izaguirre aprovechó los contactos del hombre para todo de José Luis Ábalos para adjudicar contratos de venta de mascarillas, y cobrar presuntamente comisiones ilegales que luego blanquearon. Al menos, dos ministros de Pedro Sánchez y dos presidentes autonómicos del PSOE favorecieron lo que hoy investiga la Fiscalía Anticorrupción como operación Delorme.

Los ministros que concedieron contratos millonarios por el procedimiento de emergencia arbitrado en el decreto de alarma a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, designada presuntamente por Koldo García, fueron Fernando Grande-Marlaska y el propio Ábalos. Ambos habían sido nombrados "autoridad competente delegada" en la lucha contra la pandemia.

Y los presidentes regionales socialistas implicados son el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (Canarias), y Francina Armengol (Baleares), ahora presidenta del Congreso de los Diputados.

[Koldo lideraba una trama de cargos del MITMA que daba contratos, cobraba y blanqueaba comisiones]

El caso Koldo estalló este miércoles, cuando se conoció la detención de una veintena de personas, el pasado martes, en 26 registros en Madrid, Alicante, Murcia, León, Álava, Vizcaya, Zaragoza y Cáceres. Entre los arrestados, Patricia Úriz, la mujer del asesor personal del exministro y ex secretario de Organización, y Joseba García Izaguirre, su hermano.

"Esto es un problema gordo para Pedro Sánchez", explica un dirigente regional del PSOE que formó parte del núcleo duro del hoy presidente del Gobierno desde la época de sus dos primarias ganadas para la Secretaría general del partido. "Si Koldo lideraba una trama corrupta con base en el Ministerio, lo sabe todo; y más de uno no podrá dormir asustado con lo que pueda contar a la Fiscalía".

El expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, en una imagen de archivo. Efe

De 'Tito Berni' a Koldo

¿Conocía algo Sánchez de todo esto cuando fulminó sin explicación alguna a su hombre fuerte como secretario de Organización y ministro de Fomento, en julio de 2021?

Él mismo lo negaba, este miércoles en una rueda de prensa ofrecida en Rabat, tras su visita oficial al rey Mohamed VI. "No puedo decir si sabía o no, pero ya había rumores en el partido. Como de que Koldo traía demasiadas facturas, que muchas no se correspondían, había ruido... y es evidente quién informó al presidente de ese ruido".

A quien se refiere esta persona es a Santos Cerdán, por entonces vicesecretario de Política Territorial, a las órdenes de Ábalos, y la persona que "trajo a Koldo a Madrid y lo colocó de chófer de Ábalos para tenerlo controlado".

Según esta versión de los hechos, el político navarro controlaba a distancia a Koldo, como informante de las actividades de su superior. "Se publicaron cosas en la prensa, nada se demostró, pero él las filtraba para hacerle la cama a Ábalos".

Entonces, ¿Cerdán sería una de esas personas que no podrán dormir, temerosas de la investigación de la Audiencia Nacional? "No lo sé, Cerdán era uno de los adscritos a José Luis, y quería su puesto. Pero si te fijas, todos los que aparecieron en lo del Tito Berni ahora están colocados".

Armengol y Torres

Una de las personas que perdió su puesto cuando estalló el también caso Mediador, la trama de corrupción dirigida por el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, fue el director del Servicio Canario de Salud (SCS) del Gobierno canario, Conrado Domínguez. Él es precisamente quien firmó las primeras adjudicaciones, por más de dos millones de euros, en abril de 2020, a la empresa vinculada a Koldo García Izaguirre, cofinanciados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).

Aquel Ejecutivo de Ángel Víctor Torres fue el que entregó cantidades más elevadas de dinero público a la trama. En 2020 y 2021, se gastaron 12,2 millones de euros en material sanitario (principalmente mascarillas), servicios de transporte y fletes aéreos para él. Todo provisto por la empresa vinculada con el asesor de Ábalos y contratado por el SCS. Los contratos más cuantiosos son de 2021, y suman casi 10 millones de euros.

Por otro lado, están dos contratos de Baleares adjudicados por el Servicio de Salud del Gobierno de Armengol a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. Ambos se firmaron en 2020 y superaron los 3,7 millones de euros. También llama la atención que en ambos (los dos por mascarillas) se tiró del dinero de la UE, a través de los fondos Feder.

Marlaska y Ábalos

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a la investigación, las pesquisas comenzaron tras la denuncia presentada por el Partido Popular de Madrid el 10 de marzo de 2022. Solución de Gestión y Apoyo a la Empresa SL había pasado de facturar cero euros en 2019 a recibir encargos por más de 53 millones de las administraciones socialistas.

Entre las sospechas denunciadas por el PP de Isabel Díaz Ayuso (mientras el PSOE la señalaba por las presuntas comisiones cobradas por su hermano en otros contratos de mascarillas) se encuentra un contrato del 21 de marzo de 2020 adjudicado a la empresa investigada por valor de 24,2 millones de euros desde el Ministerio de Transportes de Ábalos.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, en los meses de pandemia, en el Congreso. Efe

Dicho contrato se tramitó sin publicidad y con carácter de emergencia, sólo una semana después del primer decreto de alarma. De igual forma, apenas siete días después, la empresa pública Adif (dependiente del mismo Ministerio) concedió otra adjudicación directa a Solución de Gestión y Apoyo a la Empresa SL para la provisión de mascarillas por valor de 12,5 millones de euros.

El tercer contrato ya fue concedido por el Ministerio de Interior en abril de 2020 por 3,5 millones de euros. La adjudicación sin publicidad y por asignación directa se motivó por la urgencia de proteger al personal de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La denuncia contra el departamento de Marlaska la presentaron los populares madrileños al conocer "la intermediación del Ministerio de Transportes", es decir, de la trama de Koldo García, para que Interior eligiera a la empresa relacionada con el asesor de Ábalos.

"Si Koldo habla"

La relación del presunto líder de la red corrupta con el entonces hombre fuerte de Sánchez nace de los años en que trabó amistad con Santos Cerdán en el Partido Socialista de Navarra (PSN), donde ambos comenzaron como concejales.

Como militante, Koldo había trabajado también de escolta para compañeros amenazados por ETA y, años después, trabajó junto a su amigo Cerdán en las dos campañas de Sánchez para auparse como líder del PSOE, en 2014 y en 2017.

"Koldo era servicial, incluso se ofreció par ser quien durmiera en la oficina electoral, y así custodiar los avales que íbamos reuniendo", explica este exdirigente territorial, también hoy fuera del círculo más cercano a Sánchez.

"Pero primero con Cerdán y luego con Ábalos, ha estado a la sombra del poder en Ferraz, en el Ministerio y en Moncloa, sentado por ejemplo en reuniones de estrategia electoral... si hay más implicados y Koldo habla o pacta con la Fiscalía, se los lleva por delante".

Esta fuente sigue militando activamente y es consciente de que "este caso le va a hacer mucho daño al partido a corto plazo, pero está bien que se sepa todo, a los corruptos hay que erradicarlos". De hecho, insiste en que las comisiones ilegales presuntamente cobradas por la trama del asesor de Ábalos, "manchan la trayectoria del presidente, que siempre ha sido un ejemplo de la lucha contra la corrupción".

