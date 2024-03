Aldama intentó que Ábalos mediara con Hacienda: "Voy a ver al ministro porque ya me cansé"

Víctor de Aldama, el comisionista y enlace con el Ministerio de Transportes en el caso Koldo, intentó que José Luis Ábalos mediase ante la Agencia Tributaria tras recibir dos notificaciones de obtención de información que iban dirigidas a dos de las empresas de la trama para cobrar las mordidas por los contratos de las mascarillas.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presente en el sumario, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, De Aldama remitió el 18 de enero de 2022 un pantallazo de los requerimientos de Hacienda al grupo de whatsapp que compartía con tres de los implicados, también arrestados por los investigadores.

Las dos notificaciones exigían que ambas compañías, la sociedad Deluxe Fortune S.L. y MTM 180 Capital S.L., remitieran toda la documentación sobre la participación de ambas en los contratos que les habían adjudicado desde la cartera ministerial de Ábalos.

"¡Hijos de puta!", señalaba de Aldama en ese chat. A continuación, en un audio, le decía a los interlocutores: "Ya os explico en persona cuando os vea, pero estos hijos de puta van a tocar los cojones, eh... Y voy a necesitar de vuestra ayuda, así que, bueno, cuando nos veamos os cuento, ¿vale? un abrazo".

Varios días después, envía un nuevo mensaje en el que indica que ha recibido una nueva notificación y que va a tomar cartas en el asunto hablando con el ya exministro Ábalos.

[La trama de Koldo García presumió de su contacto con el gabinete de Illa: "El ministro da el ok seguro"]

-Y hablamos luego para lo del mini, que no entendí tu mensaje. Por cierto, voy ahora a ver al ministro, porque ya me cansé, hoy otra.

-¿A Valencia?, dice Javier Serrano Costumero, uno de los integrantes de la trama, también detenido hace dos semanas.

-Haces muy bien, creo que es lo que tenías que hacer, le responde el empresario Ignacio Díaz Tapia, otro de los detenidos.

Contabilidad manuscrita hallada en casa de Koldo García. EL ESPAÑOL

Ábalos ya no es ministro, pero, por cómo se expresa el comisionista, Aldama confiaba en que el ahora diputado valenciano pudiera seguir teniendo cierto poder de influencia en el gobierno o en la Administración General del Estado. Sin embargo, los intentos del comisionista no llegaron a buen puerto, ya que la inspección de la Agencia Tributaria siguió su curso.

No era la primera vez que la trama realizaba un movimiento de estas características. El empresario Juan Carlos Cueto, el 'cerebro' tras la sociedad a la que se adjudicaron los contratos, trató de que Koldo interviniese para frenar la reclamación que el Gobierno de Baleares dirigió contra Soluciones de Gestión SL tras comprobar que las mascarillas vendidas eran inservibles.

Dicha reclamación rondaba los tres millones de euros y, en un inicio, fue realizada por el Govern liderado por Francina Armengol justo antes de perder el poder. La culminó el Ejecutivo de Marga Prohens (PP), quien sustituyó a la socialista al frente del archipiélago. No obstante, había sido bajo el mandado de Armengol —hoy, presidenta del Congreso de los Diputados— cuando Baleares adquirió los casi millón y medio de cubrebocas para combatir la Covid-19.

Así lo desvela otro de los documentos incluidos en el sumario del llamado caso Koldo. Concretamente, la resolución del juez instructor en la que acordaba, el pasado miércoles, la libertad provisional de Cueto después de que el empresario declarase como investigado en la Audiencia Nacional.

Cueto tuvo conocimiento, el 17 de octubre de 2023 de que la compañía adjudicataria había recibido una notificación en la que Baleares le reclamaba esos casi tres millones de euros. "Desde ese momento, hasta el día 12 de enero de 2024, Cueto ha solicitado la influencia de Koldo para que no prospere [la reclamación de Baleares]", añade la resolución judicial.

La trama

El dosier policial incluye decenas de chats de WhatsApp extraídos del teléfono móvil de César Moreno, miembro de ese mismo grupo de mensajería instantánea y otro de los detenidos por la UCO en el marco de esta operación, que investiga las comisiones cobradas por esta red mediante los abultados contratos sanitarios adjudicados por Transportes al inicio de la Covid-19.

["Los 10.000 de K": Koldo recibía "pagos recurrentes" en efectivo de los socios de Aldama]

Además, los agentes encontraron 24.000 euros en efectivo al registrar la casa de Koldo García Izaguirre. Joseba, su hermano, también investigado, contaba con 5.800 euros en su domicilio. De hecho, los miembros de la UCO localizaron en casa del exasesor de Ábalos una libreta con anotaciones manuscritas, en la que puede leerse: "23/01 - Metálico - 10.000" y "08/03 - Metálico - 10.000".

Según figura en los informes de los investigadores, la mano derecha de Ábalos recibió durante meses unos "gastos fijos" conocidos como "los 10.000 de K", en referencia a los 10.000 euros con los que remuneraban sus servicios a la trama.

Jamón Joselito

El hallazgo de este chat interno de los detenidos supone acceder a la sala de máquinas de la trama, en la que queda acreditado cómo se movía el dinero y las gestiones en las distintas instituciones públicas para luego conseguir que les adjudicaran las licitaciones del material sanitario de la pandemia.

En uno de esos mensajes, destacado por la UCO, Víctor de Aldama pide a sus interlocutores que cuando cobren le tienen que dar cada uno 450 euros, como aportación a los tres jamones Joselito que ha comprado "para la gente que nos cuida".

Es en ese chat grupal en el que Aldama hace alusión a "los tickets", término que la Guardia Civil sospecha que, en realidad, alude a dinero en efectivo. Dichos fondos estarían ocultos en República Dominicana, a la que denominan "RD". Dicha conversación se produce el 25 de octubre de 2021.

Imagen enviada por César Moreno a Javier Serrano el 10/02/2019. El Español

"El domingo va el hermano de Koldo (...). A ver qué le podemos dar'', comenta Aldama. En efecto, uno de los hermanos de Koldo, Joseba García, también fue detenido por la UCO, al igual que el exasesor de Ábalos, el presidente del Zamora CF y el resto de miembros de la trama. "Por favor, decirme (sic) lo de los tickets, que va quien sabéis el domingo y ahora sí que no quiero líos", insiste el dirigente futbolístico al día siguiente.

[El guardia civil detenido en la embajada de Caracas recibió al menos dos pagos de la mujer de Koldo]

En otro de esos chats, el 10 de agosto de 2020, César Moreno, otro de los investigados pregunta a uno de sus contactos "cómo ha ido la reunión". Su interlocutor le responde lo siguiente: "Un éxito". A continuación, este último le detalla quiénes eran los asistentes a dicha cita, que formaban parte del gabinete de Illa.

"Eran un gordo y un subnormal gay", describe sobre los dos miembros del gabinete del entonces ministro de Sanidad. Tras la cita, el interlocutor de César se muestra convencido de que "el ministro [Illa] dará el okey seguro".

"El único que puede frenarlo es que tiene que dar el ok de Sanidad y eso no depende de ellos", le matiza. De hecho, a renglón seguido, se envían una captura de pantalla de la biografía de Wikipedia de Illa, líder, a día de hoy, del PSC. Más tarde, al filo de las nueve y media de la noche de ese día, Javier le avisa a César: "Nos acaban de avisar [de] que el ministro ha dado el ok. Estamos in".